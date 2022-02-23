Гидом буду Туристы в Приморье ездили за грибами и ягодами на поезде, а встречать рассвет отправлялись на теплоходе

В минувший понедельник, 21 февраля, во всем мире свой профессиональный праздник отмечали экскурсоводы, люди необычной и редкой профессии. Не секрет, что без гидов с богатым багажом знаний, без их интересных и познавательных рассказов и объяснений невозможны увлекательные экскурсии в музеях и на выставках.

Как и невозможно полноценное путешествие, знакомство с культурными и историческими достопримечательностями города или конкретной местности, национальными традициями разных народов, понимание исторического события, связанного с памятниками прошлого и настоящего.

Поэтому самой элитной профессией в туристическом бизнесе не только в России, но и во всех цивилизованных странах был, есть и еще долго будет экскурсовод. Его живое слово не заменят ни сайты в Интернете, ни туристические карты, ни буклеты или путеводители.

Своими воспоминаниями о развитии туризма в Приморье, о роли экскурсоводов в совершенствовании социально-культурной сферы Владивостока и края с корреспондентом «В» поделилась Ольга Ивановна Васина, директор Дальневосточного профессионального лицея туризма, председатель Приморской краевой организации ветеранов туристско-экскурсионной отрасли, член ВладЭкоРотари клуба, ветеран труда.

Остались только названия

«Туристическая» биография Ольги Васиной началась в декабре 1981 года, когда после комсомольской работы она трудоустроилась в Приморский краевой совет по туризму и экскурсиям (ПКСТиЭ). Сначала на должность заведующей отделом реализации путевок. Но уже через год ее, как перспективного сотрудника на заседании Российского совета по туризму, утвердили заместителем председателя ПКСТиЭ Николая Васильевича Дульцева.

– В 70-80-е годы туризм Приморья делали огромная армия работников бюро путешествий, турбаз, самодеятельного туризма и, конечно, мои коллеги из краевого совета. В совет входило множество краевых организаций, отвечающих за обслуживание туристов, их питание, перевозку, проживание и безопасность. И сегодня все турфирмы используют в своей деятельности имеющуюся инфраструктуру и предприятия сервиса. Конечно, туризм времен Советского Союза и дня сегодняшнего различается. Но без прошлого нет настоящего. Поэтому без знаний истории туризма края не может быть и сегодняшних успехов, – уверена Ольга Ивановна.

В советский период истории нашей страны организация отдыха трудящихся была первостепенной задачей социальной политики государства, где путешествиям и экскурсиям отводилась огромная роль.

До развала Союза нерушимого для жителей Приморья работало более 290 маршрутов по Советскому Союзу и краю, в которых было задействовано 320 авиарейсов. Ежедневно на маршруты выходило 82 комфортабельных туристических автобуса. Для организации маршрутов выделялось 20 железнодорожных составов, 592 экскурсовода восьми бюро путешествий проводили 256 тематических экскурсий.

По заявкам ПКСТиЭ министерство путей сообщения предоставляло не менее 25 рейсов туристических поездов «Здоровье». С марта по май специализированный поезд «Подснежник» вывозил туристов в Уссурийскую тайгу на встречу с весной. Летом организовывались двухдневные путешествия на поездах «Ягодка» и «Грибник». Осенью в таежный Новочугуевский район отправлялись поезда «Лимонник» и «Золотая осень». Зимой туристы путешествовали на поезде «Снежинка». Многие жители краевого центра до сих пор вспоминают добрым словом эти вылазки на природу. Очень популярным было 14-часовое морское путешествие «Рассвет над морем», который проводился на комфортабельных теплоходах. От причала теплоход отходил в 19 часов, а возвращался в порт в 8 часам утра следующего дня.

– Организация туристических поездок – особенная работа, которая поглощает человека полностью и требует 100-процентной самоотдачи. Здесь нет суббот, воскресений или праздников. Когда люди отдыхают, мы работаем. Любой сбой в организации путешествия – не вовремя поданная заявка на автобус, невыкупленные билеты, несогласованные экскурсии – в итоге влияет на отдых туристов, их настроение. А в результате туристическая компания получает негативный отзыв и финансовые проблемы, – говорит Ольга Ивановна. – В поиске новых маршрутов и экскурсий регулярно проводились туристско-экскурсионные экспедиции по краю. В результате были разработаны маршруты на горноспасательную станцию, остров Путятина, в Службу Солнца, научно-исследовательский совхоз «Женьшень», на Райчихинский угольный разрез, Шайгинское городище, Надеждинский свинокомплекс, Уссурийскую птицефабрику и другие предприятия края. С 1967 года туристы стали посещать заповедный остров Петрова, где произрастают реликтовая тисовая роща и тропические лианы, а также гнездятся тысячи перелетных птиц. К сожалению, сегодня из-за экономического упадка страны и неразумного вмешательства человека в природу от многих туристических объектов остались только названия.

Заболеть туризмом навсегда

Туризм в СССР был уникальным и социально значимым движением. Он служил средством физического оздоровления человека, влиял на его нравственное и духовное развитие, патриотическое воспитание, прививал навыки бережного отношения к природе, памятникам культуры и истории.

И в то же время в Советском Союзе не было институтов и техникумов, где бы готовили кадры для туристической работы. В том числе экскурсоводов. Люди приходили работать из разных организаций и с производств, постигая эту науку на практике.

Нигде в мире не было такой разветвленной сети экскурсионных учреждений и специальной подготовки экскурсоводов, как в Советском Союзе. Отбор на курсы экскурсоводов был строгим: прежде всего с поступающих требовалось высшее образование, возраст до 30 лет, коммуникабельность и грамотность. Обучение длилось не менее года. По окончании – защита своего экскурсионного маршрута.

Как вспоминала Прасковья Семеновна Гамаюнова, ныне покойная (она окончила курсы в 1972 году), желающих стать экскурсоводами было очень много, но к финишу пришло не более 10 человек – наиболее целеустремленные. Но даже из них не все могли защитить свою экскурсию.

К примеру, во Владивостокском бюро путешествий и экскурсий (БПиЭ), созданном в декабре 1965 года, внештатными экскурсоводами работали 200 человек. И все с дипломами об окончании вузов. Необходимо отметить, что в 80-е годы директором БПиЭ была Екатерина Васильевна Шпакова. Она единственная, кто удостоился правительственной награды – ордена «Знак Почета» – за работу в туристической сфере. Уровень экскурсионной работы Владивостокского БПиЭ не раз признавался лучшим в Советском Союзе. Это подтверждали проверки Российского совета по туризму и экскурсиям во главе с главным методистом страны Борисом Владимировичем Емельяновым, чьи учебники и методика до сих пор используются при подготовке экскурсоводов.

Именно экскурсоводам Владивосток во многом обязан собранным материальным свидетельствам истории города и края, изучению биографии людей, внесших огромный вклад в освоение и развитие Приморья.

По словам Ольги Васиной, кто приходил работать в туризм, тот заболевал им навсегда, оставаясь в этих рядах 20, 30 и более лет. Именно такими людьми, ветеранами туризма, благодаря их силам, таланту и знаниям, созданы многочисленные маршруты по Приморью. А страна и зарубежье узнавали и узнают о нашем крае все больше. И это дает надежду на привлечение в наш регион новых гостей.

Кто ответит за быка?

Список экскурсоводов, ветеранов приморского туризма, огромен, не хватит и газетной полосы. В первых рядах старой гвардии – Нелли Григорьевна Мизь, посвятившая без малого полвека изучению истории Владивостока и Приморья. В арсенале ее творческой деятельности около 50 журнальных и газетных статей (не исключая газету «Владивосток»), более 40 книг об истории нашего края. Неоценима ее заслуга в сохранении фортов Владивостокской крепости, памятников острова Русского, памятных мест полуострова Сидими. Нелли Григорьевна называет наш город «загадочным и романтичным» и сокрушается, что в современных условиях он теряет самобытность и исторический облик в планировочной структуре.

Тому свидетельство начавшаяся реставрация памятника истории и архитектуры склада-холодильника с легендарной головой быка на фасаде. Более похожая на уничтожение. Работы, согласованные с краевой инспекцией по охране культурного наследия, проходят как раз под окнами администрации края. Напомним, что здание холодильника, признанного объектом культурного наследия с определенной охранной зоной, построила и ввела в эксплуатацию русско-американская компания Union в 1908 году в качестве склада мясной продукции. Отсюда и голова быка под крышей. В Приморье остались единицы объектов промышленного назначения, построенных во времена треклятого царизма.

Медаль от мэра за вклад в туризм

До сих пор в строю действующих экскурсоводов Валентина Сергеевна Корабельникова. Ее стаж работы в туризме без малого 50 лет. Валентина Сергеевна, по профессии преподаватель географии, начинала работу во Владивостокском бюро путешествий и экскурсий еще в 1967 году. И до сих пор ведет экскурсии, хотя ей уже почти 92 года! Ею лично разработаны популярные маршруты «Водопады Хасанского района», «Цветущие лотосы», «Сказ о земле и море», «Быль и явь земли Великорусской», «Корабельная набережная», «Набережная Цесаревича», «Владивостокские памятники героям 1812 года». Новая экскурсия «Де-Фриз и Седанка: связь времен» Корабельникова разработала в 2014 году совместно с турагентством «Ольга». К сожалению, автору этой публикации не удалось поговорить с Валентиной Сергеевной. Говорят, ее недавно видели на лыжах в пригородном лесу…

Тамара Федоровна Найден пришла в туризм в 1965 году. Услышала объявление по радио о приглашении на курсы экскурсоводов молодых людей, заинтересованных историей Владивостока и края, и решила попробовать себя на новом поприще. Материалов по истории края тогда было мало, а о городе вообще ничего. В середине 60-х во Владивостокском БПиЭ была разработана только одна экскурсия – «Памятные и исторические места города Владивостока». Преподавателями у будущих гидов были известные в крае люди: архитектор Виктор Александрович Обертас, участник Гражданской войны, ветеран Великой Отечественной Тамара Михайловна Головнина – ее называли «живой легендой города», краевед и коллекционер старых фотографий и документов о старом Владивостоке Борис Августовский. Именно он помог собрать «портфель экскурсовода» – неотъемлемую часть в подготовке и проведении экскурсии.

Из воспоминаний Тамары Федоровны Найден:

– Автобусы тогда не были оснащены микрофонами, поэтому нам приходилось использовать рупоры. Они были большие, неудобные, тяжелые, громоздкие. Их приходилось вешать на шею. Первыми моими экскурсантами были учителя из Находки. Я до сих пор благодарна им за поддержку моей первой экскурсии. Вот уже более 40 лет я веду экскурсии, а из нашего первого потока осталась одна. Такова жизнь…

В 2014 году за большой вклад в экскурсионную работу глава Владивостока Игорь Сергеевич Пушкарев наградил Тамару Федоровну Найден медалью Владимира Арсеньева.

– Почти 30 лет работает экскурсоводом Лидия Андреевна Шубина, действительный член Общества изучения Амурского края. Ее интересные материалы о Приморье опубликованы в журнале «Турист» и в буклетах по православию нашего края. Особенно хочу отметить Елену Ноевну Шолохову, с которой я училась в 75-й школе Владивостока. Она пешком исходила весь Приморский край. Знает не только секреты старого Владивостока, но и историю современных предприятий, например, заводов «Солерс» или «Кока-Кола», о которых увлекательно рассказывает на экскурсиях. Анализируя воспоминания экскурсоводов советских времен, можно сделать вывод, что все они были преданы своей работе. И непременно должны войти в историю экскурсионного Приморья, если она когда-нибудь будет написана, – резюмирует Ольга Ивановна Васина.

Случаи на погранпереходе «Пограничный», рассказанные экскурсоводами

* * *

– Женщина, что у вас на голове? – спрашивает сотрудник таможни у очередной «помогайки», которая вывозит из Китая чужой груз. Но и себе тоже надо что-то привезти.

– Сомбреро, – невозмутимо отвечает туристка.

– Какое… сомбреро? Это же люстра, привязанная к голове скотчем!

– Ну для вас, может, и люстра. А для меня сомбреро. А разве оригинальные головные уборы к провозу запрещены?

* * *

Сотрудник таможни спрашивает у пожилой туристки:

– Вы «папу-маму» провозите? (Так в народе называли таблетки, запрещенные к ввозу в Россию. – Прим. авт.)

– Что вы! Они у меня давно умерли, – вздыхает женщина.

– Проходите.

* * *

Однажды турист споткнулся, упал перед проверкой на таможенном посту и подняться не может. Ему стали помогать, а он не сгибается. Оказалось, что под пальто к его спине привязана гладильная доска.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлены Ольгой Ивановной ВАСИНОЙ