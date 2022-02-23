Звуки выстрелов не находят отклика в уголовных делах На особо охраняемой природной территории процветает браконьерство. Но объединенная дирекция нацпарка и Лазовского заповедника этого не замечает

Случаи жестокого убийства беззащитных животных и даже людей в заповедных местах Приморья не раз освещались краевыми и центральными СМИ. И это притом что здесь, на особо охраняемой природной территории федерального значения (ООПТ), охота и любая хозяйственная деятельность категорически запрещены. Только научные изыскания.

О том, как на территории национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника имени Л.Г. Капланова браконьеры уже несколько лет безнаказанно убивают изюбров, пятнистых оленей, косуль и даже тигров, краевая газета «Владивосток» также рассказывала неоднократно (см. номера толстушки за 2 февраля 2022 года, публикация «Идет охота… с вертолета», и за 9 февраля 2022 года, публикация «Тигру стало очень плохо»).

Коллектив был против

После выхода вышеназванных материалов на страницах газеты и на нашем сайте Vladnews.ru редакцию «В» буквально захлестнул поток звонков и писем по электронной почте от жителей Приморья, возмущенных разгулом браконьерства в крае. А также попустительством объединенной дирекции (ОД) национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника, возглавляемого Владимиром Валерьевичем Арамилевым. Образно выражаясь, мы выпустили информационного джинна.

Больше всего звонков и обращений в поддержку публикаций поступило из Ольгинского муниципального района и Лазовского муниципального округа. Граждане рассказывали о многочисленных случаях браконьерства и варварского уничтожения природы в их регионах, которые откровенно покрывались. Практически все истории подтверждаются фотографиями. Благо сейчас у всех есть мобильник с фотокамерой.

Интересную информацию, также подкрепленную фото и копиями документов, получили мы и от сотрудников ОД национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника, как от действующих, так и уже уволенных. Зачастую не по собственному желанию. Таких людей за годы правления господина Арамилева начиная с 2018 года набралось около 80 человек. В редакции «В» есть список с именами, должностями и причиной увольнения. Многие из этого перечня готовы дать показания, если возникнет такая потребность.

В своих обращениях неравнодушные граждане пишут, что вышеназванные проблемы на территории национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника начались в 2015 году, после того как директором объединенной дирекции назначили Владимира Арамилева. Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР). Причем без объявления конкурса на эту должность. Что очень тогда удивило ученую общественность ДВ. Потому как директором особо охраняемой природной территории федерального значения, где каждодневно должны проводиться научные исследования, поставили человека без проведения квалификационного конкурса. И до этого не имевшего опыта работы в заповедной системе.

Между тем коллектив заповедника и нацпарка выдвигал на эту должность свою кандидатуру, более соответствующую в профессиональном отношении. Коллективное письмо в МПР по этому поводу подписали 62 сотрудника из 80 числившихся в штате нацпарка и заповедника. Но их не услышали.

Информацию о пожаре не передавать!

В 2017 и 2018 годах в нацпарке и в заповеднике прошли беспрецедентные пожары. По словам местных жителей, эти территории никогда так не горели за всю историю их существования. Раньше такие возгорания, как только занимался огонь, успешно тушили сотрудники учреждения. На этот раз пожар ушел вглубь заповедника на площадь около 30 тысяч га. Особо охраняемая природная территория горела практически год. Зимой огонь тлел в камнях, в толстом листовом опаде, весной вырывался на поверхность. Сгорела значительная часть парка, сгорели девственные леса. Подчистую сгорели кедровники, кормовая база птиц и кабанов. От огня и удушья погибли звери в норах и логовах, в том числе тигрята. Люди слышали, как они дико кричали. Ведущий научный сотрудник ОД Волошина И.В. писала в министерство природных ресурсов о том, что пожар нужно срочно проливать водой с самолетов. Но ее письмо вернулось в объединенную дирекцию, после чего у нее и у ее мужа, заместителя по науке Мысленкова А.И., были неприятности.

Чтобы общественность не узнала о реальной площади пожара, господин Арамилев издал приказ № 177 от 25 октября 2017 года, в котором «запретил передачу информации внешним источникам, касающуюся деятельности» вверенного ему федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ). Когда жители Лазовского района стали задыхаться от едкого дыма, рискуя заболеть раком горла, в ситуацию вмешалось руководство краевого МЧС. Но директор ФГБУ упорно не хотел подписывать соглашение на прибытие отряда пожарных авиаохраны. Видимо, на то была веская причина. Тайга горела, звери гибли, а спасатели сидели в аэропорту и ждали, когда директор ФГБУ даст разрешение на тушение. Только вмешательство сил МЧС и проливные дожди помогли ликвидировать пожары на заповедной территории. Арамилев тогда отделался смехотворным штрафом. Хотя по району прошел слух, что после пожаров его могут уволить. Не случилось.

Убивают даже людей

Из обращений жителей Лазовского района, имеющих отношение к деятельности национального парка «Зов тигра» и Лазовского государственного заповедника, за последние пять лет резко снизились показатели работы охраны объединенной дирекции. Так, если раньше госинспекторы в год в среднем конфисковали у браконьеров 5-7 единиц оружия и при этом возбуждались уголовные дела, то сейчас оружие конфискуется не каждый год, даже если браконьеров задерживают с поличным. А возбуждение уголовных дел вообще редкость. Но это не свидетельство снижения уровня браконьерства в Лазовском районе. Убийство пятнистых оленей, изюбров, тигров – здесь обычное дело. О подобных фактах писали краевые СМИ и общественно-политическая газета Лазовского муниципального округа «Синегорье». К примеру, публикация в № 17 за 22 февраля 2017 года. Прошло пять лет, но проблема браконьерства до сих пор актуальна как никогда. В том числе и среди сотрудников заповедника.

Более того, в последние годы нередки случаи, когда на территории Лазовского района гибнут люди во время ночной охоты с помощью тепловизора. В 2020 году таким образом были убиты три человека. Они пошли на зверя там, где охотиться запрещено. И попали под пули таких же браконьеров.

За швабры ответишь

Два года назад был хороший урожай кедровых орехов. Но птицам и кабанам ничего не досталось. Все собрали и вывезли заготовители шишек на якобы законном основании. Директор ФГБУ отдал территорию заповедника под заготовку шишек. Люди приезжали за орехами даже из западных районов России. Валили деревья, устраивали биваки, жили в заповеднике неделями, жгли костры, шишки вывозили на грузовиках. Даже сегодня в заповеднике видны глубокие колеи от колес мощных автомобилей, проложивших дорогу более чем на 10 км вглубь лесной чащи. Особенно постарались шишкари на реках Егеревке, Беневке, безжалостно спиливая макушки кедрачей. На их восстановление уйдет несколько десятилетий.

Бригады работали под началом жителей села Беневского. Их имена известны. На тех, кто не платил за сбор шишек, охранники писали протоколы. И в то же время начальник охраны заповедника, разрешая работать шишкарям, не пускал патрульные группы в места заготовок шишек. Будто это не государственная территория, а его собственное поместье.

При этом ни одного административного или уголовного дела за несанкционированное проникновение на территорию заповедника или незаконный сбор шишек не было возбуждено. Хотя ущерб от деятельности заготовителей даров тайги составил десятки, если не сотни миллионов рублей. Только за уничтожение одного дерева или лианы на особо охраняемой природной территории огромный штраф – свыше 100 тысяч рублей. И как сказал бы в данном случае Владимир Путин: «Где посадки?»

Их нет! Потому что в системе ООПТ нет расчета на начисление ущерба за заготовку кедровых орехов. Деньги с заготовителей за разрешение брать можно, а на наложение административного штрафа за данное незаконное деяние у объединенной дирекции нет ни возможности, ни полномочий. И, наверное, желания этим заниматься. Между тем до прихода господина Арамилева на должность директора заповедника и нацпарка протоколы регулярно составлялись на нарушителей, которые незаконно прокладывали дороги в заповеднике. И даже возбуждались уголовные дела. Например, за порубку деревьев около ключа Орехового.

В 2021 году тоже был отменный урожай кедровых орехов. И опять заготовители слетелись в заповедник, как пчелы на мед. На тяжелых автомобилях, с палатками, мотопилами и топорами. Тут бы их и брать с поличным! Но патрульные группы и госинспекторов в заповедник не пускали. Либо посылали дежурить в другое место, где нет шишкарей.

В прошлом году сотрудники Росприроднадзора получили материалы о незаконной заготовке шишек и рубке деревьев на территории заповедника, а также уничтожение ольховой рощи в бухте Петрова. Где собираются строить домики для туристов. До этого также была проверка заповедника сотрудниками Росприроднадзора, они хотели проехать в падь Сандагоу и Беневскую Канихезу, где заготавливали кедровые орехи. Но их туда не пустили, сказали, что они туда не проедут: на реке большая яма. Но про объездной путь промолчали. В результате сотрудники Росприроднадзора, чтобы оправдать свою командировку, оштрафовали уборщицу заповедника за то, что у нее швабры не подписаны.

К сожалению, мы не можем озвучить всю информацию из обращений граждан, неравнодушных к уничтожению приморской фауны и флоры. Не имеем права. Как нам стало известно, проверкой многих фактов из их писем, в том числе загадочным исчезновением людей на территории Лазовского заповедника, попытавшихся противостоять браконьерам (такие случаи были), займутся сотрудники компетентных органов.

Ответов на крик души не последовало

После публикации в газете «Владивосток» материалов «Идет охота… с вертолета» и «Тиграм очень плохо» мы получили копию обращения в Генеральную прокуратуру от Регионального общественного движения по противодействию коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае «Хранители закона» за подписью Ольги Дымниковой.

Из ее письма генеральному прокурору Игорю Краснову следует, что данная общественная организация совместно с учеными и специалистами выполнила общественную экспертизу известного постановления губернатора Приморского края от 30 июля 2021 года № 80-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов».

Приведем часть текста этого письма на двух машинописных листах:

«Рассмотренные в экспертизе животные, за исключением бурого медведя, являются объектами охоты амурского тигра. Материалы экспертизы показывают, что утвержденные лимиты добычи не учитывают необходимость поддержания стабильной численности кормовых объектов амурского тигра. Мы акцентировали внимание на падеж кабана из-за азиатской чумы свиней. Во многих районах, например в Лазовском, массовый падеж кабана фиксировался сборщиками кедровых шишек. Они утверждали, что лес усеян костными остатками умерших животных. Соответственно, основными объектами охоты тигра теперь являются изюбрь, пятнистый олень (обитает в основном в южных районах края), косуля...

Мы обращали внимание на то, что недостаток пищи приведет к гибели части тигров из-за истощения, особенно молодняка, и увеличению «конфликтных» тигров. Уже в ноябре в Приморье стали фиксироваться выходы тигров к жилью, поедание домашних животных и собак. «Конфликтные» тигры фиксировались во многих районах: Спасском, Пожарском, Красноармейском и др.

В настоящее время один из тигров держит в напряжении жителей Лазовского района, где съел бычка, несколько собак и т.д. Собаки являются переносчиками чумы плотоядных. Поедание тигром зараженной собаки может угрожать ему заболеванием и даже гибелью. Поэтому доведение голодом тигров до стадии нападения на собак является угрозой популяции тигров!

При этом, как видно из выводов экспертизы, лимит добычи охотниками в этом году по изюбрю увеличен на 7,3 %, а по пятнистому оленю – на 46 % по сравнению с годом ранее!

Амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации и Международную Красную книгу. Приморский край в полной мере отвечает за выполнение Россией взятых на себя международных обязательств по сохранению тигра, так как 79 % его ареала находятся именно в Приморье. В 2022 году планируется проведение во Владивостоке второго Международного форума по сохранению тигра. Вместе с тем складывающаяся ситуация может привести к снижению численности популяции со всеми вытекающими последствиями, в частности, удару по имиджу государства.

…Экспертизу с сопроводительными письмами, выражающими крайнюю озабоченность, мы направили: губернатору Приморского края О.Н. Кожемяко; в Законодательное собрание Приморского края (комитет по продовольственной политике и природопользованию); Минприроды РФ дважды – 11.11.2021 г. и 04.01.2022 г.; Росприроднадзор РФ; Институт им. Северцева РАН (отвечающий за редкие и исчезающие виды). Но ответных действий не последовало.

Уважаемый Игорь Викторович, в связи с вышесказанным просим принять срочные меры прокурорского реагирования:

– обязать минприроды Приморского края издать соответствующий документ о незамедлительном запрете охоты на копытных животных;

– провести расследование для установления охотничьего хозяйства (или хозяйств), виновного в завозе кормов для подкормки диких животных без соответствующих лабораторных исследований, что привело к заражению азиатской чумой свиней и массовой гибели кабана, с соответствующими последствиями для виновных;

– обязать правительство Приморского края выполнить п. 2.3.2 плана действий по реализации первоочередных мер по сохранению амурского тигра, определенных Стратегией сохранения тигра в РФ, и в будущем при утверждении лимитов изъятия учитывать потребности тигра».

Не письмо, а крик души. Остается надеяться, что власть имущие и все, от кого зависит судьба амурского тигра, а также охрана природы Приморского края, его услышат. Редакция «В» будет следить за развитием ситуации.

Сергей КОЖИН

Фото из архива «В» и предоставлено жителями Лазовского района