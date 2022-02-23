Моя школа – моя крепость: учебные заведения Владивостока станут более безопасными В феврале в школах Владивостока стартовала установка систем контроля и управления доступом. Уже к началу четвертой четверти в школах полностью обновится контроль пропуска – появятся турникеты, карточки, пропуски и новое видеонаблюдение за территорией.

Сейчас работы ведутся в школе № 39 на Эгершельде. Зачем нужны данные меры и как будет развиваться проект по безопасности, рассказал руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев.

– В школах стартовал, можно сказать, апгрейд системы безопасности. Создается новая система контроля и управления доступом (СКУД). Расскажите, что в нее входит?

– В систему контроля доступа в школы входят электромеханические турникеты, преграждающие планки и валидаторы, а также сетевые контроллеры, управляющие несколькими точками доступа. Система позволяет контролировать режим входа в общеобразовательное учреждение по карте, мобильному телефону или брелоку.

Электромеханические турникеты со встроенной электроникой обладают высокой пропускной способностью, что позволяет применять их в условиях большого потока людей. Они выполняют простую, но важную функцию – ограничение доступа и регистрацию входа-выхода учащихся и сотрудников. Предусмотрена возможность установки датчиков несанкционированного прохода, вызывающих срабатывание сирены.

Всего во Владивостоке будет установлено 82 комплекта оборудования в 78 школах. Разница в цифрах объясняется тем, что у некоторых школ несколько зданий.

– В школах уже ранее были рамки металлодетекторов, камеры наблюдения. Система, что вы ставите, встраивается в имеющиеся элементы контроля входа или полностью их заменяет?

– Металлодетекторы выполняют другую функцию – не допустить проноса в школу опасных и запрещенных предметов, и они остаются там, где были установлены. Контролировать этот вопрос по-прежнему будет охрана.

У нас другая простая цель: обеспечить контроль доступа в школы, ограничение и регистрацию.

Что касается камер, мы дооснащаем системы видеонаблюдения. Всего закуплено и будет установлено 640 камер. Все камеры будут подключены к единой системе, к которой будут иметь доступ и охранники, и другие специалисты. При необходимости информация будет передана в компетентные органы. Старые тоже подключаем к единой системе, если позволяют их технические возможности. Некоторые уже устарели и морально, и физически.

– Системы устанавливаются только на главный вход школы или на все имеющиеся?

– Только на главный. На запасных по необходимости и по заявке муниципалитетов устанавливаются электромагнитные замки, но это единичные случаи. Также в школах устанавливаются камеры видеонаблюдения, объединенные в одну систему, позволяющую осуществлять удаленный контроль ситуации в учебных заведениях.

– В городе много нетиповых школ: маленькие входы, слишком широкие проходы и другие особенности зданий. Расскажите, в чем сложность работы на нестандартных объектах.

– Каждая школа особенная, поэтому под каждую из них разрабатывался отдельный проект. Самые сложные объекты – это большие школы с точки зрения объемов работ, например, в школе № 39 во Владивостоке. Нетиповых тоже много, есть даже такие старые школы, в которых технически невозможно установить турникеты. В таких мы устанавливаем электромагнитные замки, но это единичные случаи.

– Сколько времени занимает в среднем установка такой системы?

– Это не быстрый процесс, ведь он включает целый комплекс работ инженеров, электриков и других специалистов. Не только установку турникетов, но и установку и подключение камер, прокладку локальных линий связи для сервиса видеоконференцсвязи (ВКС) для организации видеосеансов между учениками и учителями, в первую очередь для дистанционного обучения, что сейчас очень актуально. Все работы будут закончены до 12 апреля.

– Как система соединена со службами МЧС, МВД и другими?

– Система интегрируется с системой пожарной безопасности, и когда она срабатывает, турникеты и замки переключаются в режим «антипаника», отключая преграждающие планки и позволяя беспрепятственно покинуть учреждение.

Сервис обеспечивает управление модулями, консолидацию и передачу деперсонализированной информации, отображение сигналов тревоги и передачу сообщений в ЕДДС и МВД. Мы внедряем 30 цифровых сервисов, многие из них связаны между собой. Система безопасности, как уже говорилось, взаимодействует с системой пожарной тревоги, которая, в свою очередь, оповещает МЧС, МВД и другие структуры в случае ЧП.

– В вашей системе предусмотрены карты пропуска. Скажите, для кого они будут создаваться и сколько времени это займет?

– Мы создали карту учащегося, которая будет выполнять несколько функций: служить пропуском в школу, картой для оплаты питания и проезда в общественном транспорте. Что касается пропуска родителей на территорию школ, то каждое учебное заведение должно разработать понятные правила, по которым оно готово принимать посетителей. Но это должно быть осознанное действие под контролем поста охраны.

Важно, что карта учащегося – это не банковская карта, мы специально так сделали, чтобы ребенок не мог потратить деньги, предназначенные на питание и проезд, на другие цели. В целях безопасности ребенка в первую очередь. Как говорится, доверяй, но проверяй. И через мобильное приложение родители смогут проверить, что именно ел ребенок, остаток на счете, во сколько пришел и ушел из школы.

В дальнейшем карта учащегося будет и читательским билетом, и пропуском в бассейн, и т.д.

– В некоторых системах добавляются полезные функции. Например, некоторые системы могут присылать родителям СМС, где указывается время посещения ребенком школы. У наших систем есть что-то подобное?

– Да, мы предусмотрели систему оповещения СМС. Родители по желанию смогут подключить эту опцию, но СМС будет платным. А вот в мобильном приложении посмотреть данные о входе и выходе ребенка из школы можно будет бесплатно.

Сергей ПЕТРОВ

Фото из архива