Человек, который превзошел все ожидания... Великий дипломат, чьими усилиями Россия окончательно закрепилась на Дальнем Востоке, достоин более щедрой памяти потомков

Сейчас во Владивостоке мало кто знает, что одна из центральных улиц города – Пекинская (с 1964 года и по сию пору – Адмирала Фокина) наименована была вовсе не в честь столицы соседнего государства. Свое название она получила в 1867 году с целью увековечивания значимости Пекинского договора 1860 года, закрепившего за нашей страной весь юг Дальнего Востока. Это было последнее величайшее территориальное приобретение России, причем сделанное мирным путем.

Согласно Пекинскому договору Уссурийский край – нынешнее Приморье и юг Хабаровского края – от реки Амур до залива Петра Великого вошли в состав Российской империи. Эта победа российской дипломатии была одержана благодаря стараниям одного человека – на тот момент очень юного, но исполненного помимо очевидных талантов государственной значимости еще и великого духа патриотизма.

Действовал умно и ловко

Нынешней зимой, 29 января, исполнилось 190 лет со дня рождения крупного русского государственного деятеля, генерала от инфантерии, военного разведчика и ученого-исследователя, удачливого дипломата и посла в ряде восточных держав, министра внутренних дел империи и пожизненного члена Государственного совета России графа Николая Игнатьева.

Для Приморья и Дальнего Востока его имя стоит вровень с именем генерал-губернатора Восточной Сибири и основателя Владивостока графа Николая Муравьева-Амурского. Именно подписанный благодаря усилиям Игнатьева Пекинский договор сделал, по сути, Россию мировой державой, открыв возможность развития в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона.

…Весной 1859 года император Александр II назначил уполномоченным в Китай совсем молодого и еще не особо известного дипломата Николая Игнатьева. Можно было бы удивиться карьерному росту 27-летнего (!) офицера, но годом ранее полковник Игнатьев во главе военно-дипломатической миссии совершил прорывную экспедицию в Среднюю Азию. Он не только заключил торговые соглашения с Бухарским и Хиванским ханствами (благодаря которым в нашу страну стал поступать хлопок и, как следствие, появилась собственная легкая промышленность), высвободил из неволи в Туркестане всех поданных империи, но и осуществил точную топографическую съемку тех мест. Это позволило в дальнейшем присоединить к России всю Среднюю Азию. За эти заслуги граф был удостоен ордена Святой Анны с короною и генерал-майорских погон. А еще раньше молодой офицер отличился во Франции, сумев – опять же в одиночку – на Парижском конгрессе 1856 года разграничить земли Бессарабии в пользу России.

К слову, на тексте доклада, поданного Игнатьевым по окончании среднеазиатской экспедиции, император Александр II собственноручно начертал: «Читал с большим удовольствием. Надобно отдать должное генерал-майору: он действовал умно и ловко и большего достиг, чем мы могли ожидать».

Помогла… опиумная война

Стоит ли удивляться, что именно Игнатьеву Александр II поручил добиться от китайского правительства ратификации Айгунского договора, который в 1858 году подписал генерал Николай Муравьев, и тем самым пожизненно закрепить за Россией левобережное Приамурье? Также от него требовалось решить проблему с присоединением новых земель: от правого берега реки Амур на севере до границы с Кореей на юге и от Уссури на западе до Японского моря на востоке.

Китайские власти категорически отвергали не только право России на Уссурийский край, но и левобережное Приамурье считали своими землями. Пекин потребовал от новоиспеченного генерала незамедлительно вернуться к себе на родину. К тому же против выхода России к берегам Японского моря были Лондон и Париж, еще не остывшие от сражений Крымской войны.

Они и в 1859–1860 годах воевали. Войска Англии и Франции вторглись на территорию Китая – в ходе Второй опиумной войны эти европейские державы хотели добиться от Поднебесной права свободной торговли на ее территории.

Война шла с переменным успехом. В случае победы Китая шансов у России на ратификацию Айгунского договора не осталось бы совсем. Однако одолеть хорошо вооруженных союзников китайцам не удавалось. Более того, европейцы на захваченных землях устроили геноцид местного населения.

Вот в таких тяжелейших условиях пришлось действовать российскому посланнику. Он перебрался из Пекина через линию фронта в тыл союзных войск. Граф Игнатьев, прекрасно владевший английским и французским языками, пользовался уважением в штабе объединенной армии, поскольку хорошо разбирался в реалиях и традициях Поднебесной и давал командованию дельные советы. Китайцы же и вовсе стали боготворить посла Российской империи, ведь он спасал от истребления местных жителей, сотнями выдавая им документы о принадлежности к христианству.

В этой ситуации Николай Павлович выступил посредником между враждующими и основательно истощенными сторонами, которые уже искали возможность для перемирия. Посредническая миссия была принята всеми с благодарностью. Переговоры велись в здании Русской духовной миссии в Пекине. После подписания документа союзные войска покинули китайскую столицу и вернулись на исходные позиции.

Параллельно была решена главная задача графа Игнатьева. Китайцы втайне от англичан и французов приняли все условия России в знак благодарности за спасение своей столицы, и особенно Запретного города, от уничтожения белыми варварами. 2 (14) ноября 1860 года брат императора, великий князь Айсиньгьоро Гун подписал Пекинский договор. Россия получила право на свободную торговлю в Поднебесной, открыла несколько своих консульств в ряде китайских городов и утвердилась в Приморье вплоть до незамерзающей бухты Посьет. Под юрисдикцию России перешло порядка полумиллиона квадратных километров.

Так наша страна не пролила ни капли русской крови и получила возможность развивать политические, торговые и культурные связи со странами Азии. В тот же год были основаны военные поселения и порты Владивосток и Посьет. Казаки с Амура и Аргуни стали осваивать приграничные земли у берегов Уссури и озера Ханка, вдоль границы с Маньчжурией и Кореей. Сразу же началось принудительное и добровольное переселенческое движение русских семей из западных регионов в Уссурийский край. Николай Павлович, кстати, очень хотел побывать на берегах бухты Золотой Рог, но не сложилось…

Дипломат от Бога

За заключение договора с Китаем главный герой этой дипломатической войны, с блеском выигранной Россией, был пожалован орденами Святого Владимира и Святого Станислава разных степеней (Николай Игнатьев, к слову, также стал кавалером португальского Командорского креста и французского Почетного легиона) и произведен в генерал-адъютанты. Император Александр II сразу же отозвал графа из Пекина и отправил его своим посланником в Константинополь.

Его дальнейшее служение Родине позволило добиться освобождения и независимости Болгарии, восстановления пошатнувшегося величия России на Балканах и подписания Сан-Стефанского договора с Турцией, давшего шанс на свободу Сербии, Черногории, Молдавии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Криту и Армении.

Впоследствии граф Игнатьев занимал различные государственные посты в Российской империи, а после отставки переключился на общественные дела. Он дружил с графом Николаем Муравьевым-Амурским до самой его кончины.

Один из сыновей Николая Павловича, Владимир, был военно-морским офицером и геройски погиб в Цусимском сражении. Четверо других сыновей – Павел, Леонид, Николай и Алексей – дослужились до офицерских и генеральских погон российской армии, в годы Гражданской войны все эмигрировали за границу.

Для памяти не хватает… памятника

В честь 190-летия великого российского дипломата Николая Игнатьева в центральной библиотеке имени Чехова во Владивостоке состоялось памятное мероприятие.

Встреча открылась премьерным показом документального фильма «Род Игнатьевых. 800 лет служения Отечеству». Ранее фильм презентовали в Санкт-Петербурге, Париже и Софии. Режиссером и продюсером картины выступила руководитель международного мультимедийного просветительского проекта «Они создавали историю» Марина Бутусова-Штутц. Съемки этой ленты велись в разных регионах России, а также в Болгарии, Германии, Китае и ряде других стран.

Большой интерес у многочисленных гостей мероприятия вызвала викторина на лучшее знание биографии и достижений Николая Павловича. Победитель получил из рук исследователя исторического наследия графа Игнатьева, члена Общества изучения Амурского края, журналиста Александра Ткачева главный приз – памятную книгу «Энциклопедия рекордов Приморского края».

В этот же день в сквере Игнатьева прошел торжественный митинг, посвященный 190-летию со дня рождения выдающегося русского государственного деятеля и дипломата. В нем приняли участие представители органов власти, краеведы, жители города. На этой встрече было озвучено решение городской власти по увековечиванию памяти Николая Павловича Игнатьева. Соответствующие инстанции ищут подходящее место для установки будущего памятника.

Напомним, что с недавних пор во Владивостоке появился сквер имени Николая Игнатьева – жители окрестных домов спасли этот участок от точечной застройки. Обновленное и живописно оформленное общественное пространство расположено между остановками «Дальпресс» и «Первая Речка» во дворах высотных домов на Океанском проспекте. Здесь много насаждений, устроены спортивная и детская площадки. Вдоль аллейных дорожек установлены оригинальные лавочки, урны и фонари. Сквер полюбили горожане, ведь это прекрасное место для отдыха и прогулок.

Единственное, чего не хватает столице Приморья, так это памятника прославленному дипломату. На сегодняшний день в мире установлено пять памятников нашему знаменитому соотечественнику. Один из них находится в амурском селе Игнатьево под Благовещенском. Остальные четыре расположены в разных городах и деревушках Болгарии, где чтут память о русском генерале и дипломате, внесшем особый вклад в освобождение южных славян от гнета Османской империи.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Общества изучения Амурского края

Фото из архивов Общества изучения Амурского края, музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и частных архивов

Рисунок из Русского художественного листка, 1861 год

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