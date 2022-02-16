110 лет с теплом 18 февраля 1912 года была введена в эксплуатацию первая Владивостокская городская электрическая станция общего пользования № 1

Юбилей ТЭЦ-1 (так с 1984 года называется старейшая теплоэлектроцентраль в крае) – знаковое событие для жителей не только Владивостока, привыкших к теплу и электричеству в своих домах, но и всего Приморья.

Именно ВГЭС-1 до 1936 года была в крае главным энергоисточником, хотя изначально предназначалась для освещения улиц города и движения трамваев. Сегодня об этом знают лишь историки и краеведы.

Гарантия – один год

Вопрос о строительстве трамвайной линии и электростанции начал обсуждаться в городской управе с 1901 года. Десять лет ушло на разработку проекта, поиск средств на строительство и выбор подрядчика. Только 17 октября 1910 года техническо-строительная комиссия доложила Думе Владивостока о рассмотрении проекта городской электрической станции, разработанного по ее поручению инженером С.К. Токаржевским.

Сначала станцию хотели строить на Первой Речке, затем в Жариковском овраге, но в итоге поставили рядом с Безымянной батареей на улице Тюремной. 16 февраля 1911 года проект станции был рассмотрен и одобрен экспертами, договор на строительство электростанции заключили с Владивостокским отделением русского общества «Всеобщая компания электричества» 5 марта 1911 года. Согласно проекту Токаржевского на станции были установлены два водотрубных паровых котла системы «Бобкок и Вилькокс», два турбогенератора трехфазного тока. Мощность одного турбогенератора составляла 675 кВт, скорость – 3000 об/мин, напряжение – 2200 В. Топливом для будущей станции должен был стать уголь Сучанского рудника. По смете, предоставленной подрядчиком, общая стоимость станции и сети составляла 332 тысячи рублей.

К ноябрю 1911 года строительство здания электростанции было завершено. В декабре того же года в присутствии комиссии техническо-строительного отдела городской управы были проведены испытания котлов. В январе-феврале 1912 года проводились испытания и опробования оборудования электрической станции и электрической сети, которые были закончены к 18 февраля. Именно эту дату принято считать днем рождения ТЭЦ-1.

Станция была запущена в постоянную эксплуатацию с гарантийным сроком один год, о чем городское управление официально известило «Всеобщую компанию электричества» письмом от 18 февраля 1912 года за № 219.

Электричество нужно и царям, и генсекам

Между тем Владивосток быстро разрастался, и уже к 20 июня 1912 года станция обеспечивала энергией 1785 абонентов города, 1200 уличных фонарей и 61 мотор. В 1913 году на ВГЭС № 1 установлен третий, более мощный котел, а городской управой поставлен вопрос о расширении станции. Однако начавшаяся Первая мировая война, революция и Гражданская война отложили осуществление этих планов до 1922 года, когда уже советская власть энергично взялась за приведение станции в надлежащий вид.

Благодаря принятым мерам по улучшению состояния станции, снижению себестоимости, а за ней и тарифа на электроэнергию количество потребителей станции стало быстро возрастать и к ноябрю 1923 года достигло 4500 абонентов. Однако бурный рост потребностей города в электричестве и реализация планов ГОЭЛРО в 1930 году вновь поставили вопрос о модернизации ВГЭС № 1. В итоге благодаря установке еще одного турбогенератора мощность станции поднялась до 11000 кВт.

В 1932 году на острове Русском была построена электростанция «КЭТ» мощностью 6 МВт, которая была соединена с ВГЭС № 1 кабелем напряжением 22 кВ, проложенным по дну бухты Золотой Рог, что позволило обеспечить параллельную работу обеих станций.

В 1936 году электростанция вошла в систему государственных станций, объединяемых «Главэнерго» НКТП СССР, и получила имя Владивостокская государственная районная электростанция (ВГРЭС № 1).

Большим испытанием для ВГРЭС № 1 стала Великая Отечественная война. Электростанция обеспечивала бесперебойное снабжение электроэнергией предприятий, выполнявших заказы для фронта: «Дальзавода», завода «Металлист», военных номерных заводов и других. За годы Великой Отечественной войны коллектив станции 26 раз награждался переходящим Красным Знаменем Госкомобороны. В 1946 году оно было передано навечно АртемГРЭС, которая на 24 года моложе Владивостокской ТЭЦ-1.

Десять лет без дыма

В 1958 году на станции был создан теплофикационный участок, в этом же году начался монтаж первых теплотрасс от станции. В 1960 году станцию перевели в режим работы теплоэлектроцентрали и переименовали во Владивостокскую ТЭЦ-1. Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 25 декабря 1965 года № 31 на базе теплофикационного участка было создано предприятие тепловых сетей «Дальэнерго». Директором был назначен Сергей Яковлевич Шканов. В 1972 году Владивостокская ТЭЦ-1 вошла в состав ТС «Дальэнерго».

Начало XXI века стало новым импульсом к развитию станции. В рамках реформирования энергосистемы Дальнего Востока 1 января 2007 года ВТЭЦ-1 вошла в состав ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Котельный цех № 1 (ВТЭЦ-1) стал снабжать теплом и горячей водой жителей Фрунзенского района краевого центра. В 2008 году на базе ВТЭЦ-1 действовали мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) Mobile Pac, вырабатывающие в год порядка 40 млн КВт/ч электрической энергии.

В год своего 100-летия – в январе 2012 года – станция пережила второе рождение. Котлоагрегаты станции перевели на природный газ сахалинских месторождений. Отныне жители Владивостока перестали жаловаться на черный дым над трубой станции.

Кстати, в этом году свой юбилей – 10 лет – празднует и музей Владивостокской ТЭЦ-1. Идея его создания пришла экс-директору филиала Алексею Трофимову. Музей был торжественно открыт накануне 100-летия со дня пуска в эксплуатацию старейшей в Приморье электростанции – Владивостокской ТЭЦ-1.

Автор выражает признательность Екатерине Сенько и Александру Ткачеву за помощь, предоставленную в подготовке публикации.

Сергей КОЖИН

Фото:

предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей, КОСЕНКО И.И.