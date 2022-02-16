Не жди, само не рассосется Недостаточно просто одолеть ковид, нужно еще справиться с его последствиями

Как утверждают врачи, COVID–19 страшен не сам по себе, а возможными осложнениями. И чем больше у медиков формируется практика по лечению коронавируса, тем обширнее становится список постковидных расстройств.

Что-то с памятью моей стало…

Например, по словам невролога Владивостокской поликлиники № 3 Елены Штеба, только в неврологии выделяются три направления последствий перенесенного коронавируса.

Первое – снижение когнитивно-мнестических (познавательных и связанных с памятью) функций. Основные проявления расстройства: у пациента падает внимание, он забывает текущие события, порой забывает названия предметов, даже тех, с которыми сталкивается в быту или профессиональной деятельности постоянно. Бывает, человек забывает, что хотел сделать: пришел на кухню, а зачем – не помнит. Случается и такое, что из головы вылетает самая необходимая информация, например, собственный адрес или номера телефонов близких. То есть, по большому счету, наблюдаются характерные изменения, которые испытывают люди, страдающие деменцией.

Хорошая новость: в отличие от старческой деменции постковидные когнитивные расстройства можно вылечить. Правда, времени на это уходит немало – месяцы. Если человек занят умственным трудом, он вынужден самостоятельно тренировать мозг. Тем же, у кого профессиональная деятельность не связана с интеллектуальной активностью, приходится гораздо сложнее, и без медикаментозного лечения тут ситуацию практически не выправить.

Что показательно, подобные расстройства от возраста пациента мало зависят.

– Утверждать, что у старшей группы пациентов когнитивные расстройства встречаются чаще, будет неправильно, – говорит Елена Николаевна. – Правда, у людей с сопутствующими заболеваниями – гипертонией, хронической ишемией, да еще если ковид протекал с поражением легких, эти проявления более выраженные, тяжелее и сложнее лечатся.

Следующее направление последствий COVID–19 – астенический синдром. Это, как правило, слабость, быстрая утомляемость, нежелание вставать утром на работу, постоянное чувство раздражения. Совокупность всех этих признаков имеет еще одно общее название – синдром хронической усталости. И да, астенический синдром тоже не проходит самостоятельно.

– В принципе, любое заболевание, не только перенесенный коронавирус, – это стресс для организма и иммунной системы. И всегда по выздоровлении мы рекомендуем вести здоровый образ жизни: хочешь не хочешь, но вставай, одевайся и иди на улицу, дыши кислородом, сделай элементарную зарядку, – рекомендует доктор Штеба. – Витамины, общеукрепляющая терапия – без этого никак, особенно если ковид протекал с осложнениями и пришлось полежать в реанимации.

И, наконец, третье направление – поражение костной и мышечной системы. Это обострение уже имеющихся артритов, артрозов, хондрозов. А бывает и полисимптомное поражение органов – когда болит не один сустав, а сразу несколько, например, колени и лучезапястный сустав. В этом случае лечение стандартное – такое же, какое вам назначают обычно при обострении такого заболевания.

Прислушайся к ритму сердца

Врачи отмечают, что после ковида у пациентов учащается пульс, причем опять же вне зависимости от возраста пациента.

– Тахикардия тахикардии рознь, – разъясняет кардиолог, доктор медицинский наук, профессор, директор Института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (Тихоокеанский госмедуниверситет) Вера Невзорова. – Может быть синусная тахикардия, в этом случае есть один подход к ведению таких пациентов. А может быть иное, более серьезное нарушение ритма, которое требует совершенно другого подхода. Та же самая фебриляция предсердия (или мерцательная аритмия) является одним из очевидных предостережений возможного инсульта.

Возникновение изменений со стороны сердца в виде нарушения ритма, появление одышки – все это может относиться к кардиомиопатии, если, конечно, не была ранее диагностирована ишемическая болезнь сердца. Поэтому чувствуете непривычные для себя ощущения в виде тахикардии – обращайтесь к доктору, чтобы он выявил причину изменения ритма.

Одно из последствий ковида – разрегулировка артериального давления.

– Это означает, что пациенты, имеющие гипертонию, начинают хуже ее контролировать, и врачи вынуждены заново подбирать препараты, увеличивать дозы, – поясняет врач.

Другой вариант: пациент не знал, что у него гипертония (то есть она была, но симптомы были сглаженными), но после перенесенной коронавирусной инфекции она проявляется более ярко.

Еще одна постковидная проблема – повреждение самого сердца.

– В этом особенность вируса – он поражает оболочки сердца. В частности, мы наблюдали такие патологии, как поражение перикарда, – рассказывает Вера Афанасьевна. – Могу отметить, что с пандемией резко выросло количество перикардитов. Очевидно, это заболевание также можно отнести к отдаленному последствию действия вируса.

Кроме того, вирус поражает эндотелии (внутреннюю выстилку) сосудов, нарушает функции свертывающей и противосвертывающей систем крови, что в итоге приводит к образованию тромбов с последующими сердечно-сосудистыми катастрофами. Естественно, что у людей старшей возрастной группы, уже имеющих поражение сосудов, тромбозы прогнозируются чаще. Но и молодые люди не застрахованы от подобных последствий.

– Еще в 2020 году были описаны случаи возникновения коронарных тромбозов у молодых людей, перенесших COVID -19, – рассказывает кардиолог. – Мы сталкивались и в своей клинической практике со случаями, когда у молодых людей без видимых поражений коронарных артерий, без атеросклероза (известно, что это заболевание является возраст-ассоциированным) появляются тромбы в сосудах с развитием таких неблагоприятных последствий, как инфаркт миокарда. Именно поэтому, когда человек заболевает ковидом, в протокол лечения вносят антикоагулянты. Конечно, не всем, а в зависимости от тяжести болезни, длительности лечения, наличия сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, сахарный диабет.

Дышим глубже

Самые же очевидные последствия коронавируса – это возможные заболевания бронхолегочной системы.

– Очень часто пациенты обращаются с жалобами на длительный кашель (вроде должен уже пройти, но нет – продолжается), периодически появляющуюся одышку, хрипы, вплоть до приступов удушья. И в данном случае самое логичное – пройти обследование на наличие бронхиальной астмы, – говорит врач-пульмонолог городского аллерго-респираторного центра Владивостокской поликлиники № 3 Валентина Кудрявцева. – Мы сталкивались с тем, что провокатором развития у пациента бронхиальной астмы стал именно коронавирус. Поэтому обязательно обращайте внимание на перечисленные симптомы, не ждите, что они сами пройдут, особенно если эти симптомы длительные, идите к врачу.

Бывает, что пациентов выписывают из стационаров с остаточным эффектом «матового стекла», разумеется, с назначениями для дальнейшего уже амбулаторного лечения.

– Обязательно выполняйте все назначения врача, в противном случае может возникнуть пневмофиброз, который уменьшает рабочую площадь легкого. Но самое неприятное и опасное в том, что в этой рубцовой ткани могут возникать опухолевые процессы, – предупреждает доктор Кудрявцева.

Частота постковидных последствий, как правило, зависит от того, каков был процесс поражения органов, как быстро пациент обратился за помощью и как дальше выполнял все рекомендации докторов.

Кроме того, все пациенты, перенесшие ковид-инфекцию с осложнением в виде пневмонии, требуют диспансерного наблюдения и проходят реабилитацию, в которую входят лечебная физкультура, физиопроцедуры, наблюдение терапевта. Но в любом случае обязательно тщательно контролируйте себя сами и не упускайте симптомы, прежде вам незнакомые или вдруг участившиеся и длительно не проходящие.

Анжелина ШИЛАН

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