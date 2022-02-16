Приморцев погружают в матрицу Сразу 30 цифровых сервисов будет запущено в регионе весной этого года

В Приморье реализуют уникальный проект: начиная с 12 апреля во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске начнут работать 30 разнообразных сервисов в сферах безопасности, туризма, ЖКХ, образования, транспорта, призванные сделать жизнь горожан более комфортной.

Как оптимизировать дорожное движение, как работают умные светофоры, что установят в умных остановочных павильонах, как школы сделают безопаснее, какие преимущества дает единая карта жителя, для чего во Владивостоке вводят платное парковочное пространство – об этом и многом другом рассказал руководитель проекта «Цифровое Приморье» Станислав Журавлев.

– Станислав Олегович, расскажите, пожалуйста, чем уникален проект, есть ли подобные в России и, главное, что он даст жителям Приморья?

– Проект уникален тем, что впервые в России он решает задачи исключительно за счет информационных технологий. Нет никакого капитального строительства, домов, складов, магазинов – ничего подобного, только IT. В одном контракте участвуют пять концедентов разного уровня – муниципалитеты и регион.

Уникальность для городов и его жителей в том, что нам удалось разработать такую модель, при которой города – участники проекта не платят ни копейки ни при создании объектов концессии, ни в дальнейшем.

То есть муниципалитеты – Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск – не вкладывают бюджетные средства ни в создание, ни в модернизацию, ни в эксплуатацию этого имущества. 5 миллиардов рублей, озвученных в опубликованной финансовой модели, – это наши затраты на проект, а не бюджетные инвестиции. Принципиально, что все информационные системы, которые создаются в рамках проекта, передаются в собственность региона, а все имущество, которое создается на территории муниципалитетов – умные светофоры, пешеходные переходы, остановочные павильоны, системы контроля доступа в школы, туристические киоски и другие, передается в собственность муниципалитетов бесплатно.

Надо сразу сказать: во всем, что касается концессии, мы – только инвесторы и строители. Места, где что ставить, как что оборудовать, на каких улицах будут парковки, на каких нет, где будет полоса для общественного транспорта, где не будет, какие светофоры подключать, определяем не мы – решает каждый город самостоятельно. То есть Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка определяют сами свои потребности.

После введения объектов в эксплуатацию регион, согласно концессии, будет отчислять плату концедента, но формируется она в том числе за счет доходов бюджета от реализации проекта: штрафов за нарушение весогабаритного контроля, фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые поступают в региональный бюджет, и так далее. Это было условие, которое нам поставил губернатор.

Кроме того, модель рассчитана таким образом, что за 12 лет проекта доходы региона от проекта покрывают его расходы и еще прибыль остается. Мы, как инвестор, имеем право заниматься коммерческой деятельностью, используя построенный объект концессии, 70 % заработанного на региональных сервисах дохода отдаем в региональный бюджет.

Половина разрабатываемых нами систем проекта дотационная – мы на них только тратим, ничего не зарабатывая, это касается светофоров и в целом ИТС – там никаких коммерческих доходов нет. А вторая половина сервисов позволяет нам окупить проект.

Например, мы построили систему аэромониторинга и договорились, что услуги для министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и министерства ГО ЧС будут оказываться бесплатно, а услуги для коммерческих предприятий и иных ведомств мы будем оказывать на платной основе.

Мы построили туристические киоски и умные остановки и можем использовать специально размещенные на них рекламные носители (мониторы, роллеры и т.д.) с коммерческой целью.

На этапе 12 лет эти доходы складываются в определенные суммы, которые позволяют нам как инвестору окупать проект, а единственный способ сделать это без посягательств на бюджеты муниципалитетов – это вот такой путь: мы вам все строим, все отдаем, а вы нам просто разрешаете то, что мы построили, использовать, в том числе в коммерческих целях.

Итак, формула проекта простая: мы с вас денег не просим, при этом мы сделаем то, что вам хочется, там, где вам хочется, вы сами определяете, где и как это будет стоять. Кроме того, если мы говорим о парковках, город еще и тарифы сам определяет, и 15 % дохода забирает в бюджет.

Это хороший пример государственно-частного партнерства: мы не только выполняем госзаказ и содержим объекты, но еще и зарабатываем на этом и делимся с бюджетом.

– Значительная часть внедряемых сервисов касается улучшения дорожного движения и внедрения интеллектуальной транспортной системы. Во Владивостоке уже предпринимались точечные попытки избавиться от пробок. И сейчас в рамках разработки мастер-плана Владивостока к ВЭФ-2022 по поручению Владимира Путина полпред президента в ДФО Юрий Трутнев снова поднял проблему столичных пробок, которую, безусловно, нужно решать.

– Город последовательно идет к решению этой задачи. В прошлом году он сделал концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сейчас разрабатывает правила организации дорожного движения на участках дорожной сети. Конечно, во Владивостоке много проблем, но мэр понимает, что и где ему нужно сделать, чтобы жизнь в городе стала комфортнее. Мы лишь помогаем решить некоторые задачи.

ИТС – это комплексная система, многокомпонентная и очень дорогая. В идеале это миллиарды вложений и годы планомерной работы. Нельзя установить какой-то один элемент и решить этим все проблемы. Если дороги ужасные, узкие, все заставленные машинами, то хоть сверхразумные светофоры поставь, которые мигают, разговаривают и пускают ракеты в облака, все равно ничего не будет работать.

Мы делаем все светофоры в городе умными, все 98 штук. Точнее, во Владивостоке их 106, но 8 штук физически невозможно сделать умными.

– А что значит умные светофоры и что они будут делать?

– Мы устанавливаем в светофорные объекты специальные контроллеры, подключаем их к единой системе, устанавливаем на них датчики мониторинга транспортных потоков. На каждом светофоре это специальные камеры, которые анализируют транспортные потоки, и светофоры начинают самостоятельно анализировать дорожную обстановку, подстраиваться под нее. Видят пробку – сокращают красную фазу, видят, что пробок меньше, значит, на этом перекрестке можно разгрузить движение и дать больше зеленого.

Таким образом, движение оптимизируется в целом, по всей улично-дорожной сети, а не на конкретном перекрестке. Каждый светофор оснащается еще датчиком мониторинга и работает как в автоматическом режиме, так и в ручном.

Во Владивостоке параллельно создается Центр организации дорожного движения, специалисты которого будут отслеживать эти данные и при необходимости вручную регулировать ситуацию. Вряд ли светофор сам отреагирует на крупную аварию.

Это хорошая, правильная часть ИТС, первый шаг к ее построению, мы взяли один блок и сделали его целиком. Оборудование уже в стадии монтажа, установлено на 44 светофорных объектах, но не включено, систему будем запускать целиком. Этот элемент ИТС, безусловно, позволит улучшить ситуацию, но не решит ее кардинально. Все сервисы интеллектуальной транспортной системы дополняют и усиливают друг друга, например, умные пешеходные переходы.

– Расскажите подробнее.

– Умные пешеходные переходы – это тоже элемент ИТС, позволяющий управлять пересекающим дороги потоком. Пешеходам не надо рисковать и перебегать дорогу и не надо ждать часами. Нажал кнопку – система сама проанализировала трафик и через некоторое время включила зеленый режим.

В качестве пилотов сделаем еще 10 умных переходов на нерегулируемых пешеходных переходах, которые выбрала мэрия, чтобы обеспечить безопасность детей в первую очередь. Над ними будут установлены Г-образные опоры, на которых будет размещен проектор, позволяющий проецировать на дорогу в ночное и вечернее время изображение пешеходного перехода – зебру. Таким образом, издалека будет виден пешеходный переход и человек в темноте.

Это гораздо лучше, чем стандартные полоски, которые к тому же еще постоянно стираются, зимой зачастую занесены снегом, знак тоже иногда не видно.

Совокупность сервисов ИТС позволит достичь улучшения ситуации на дорогах, но к этому нужно добавить выделенные полосы для движения общественного транспорта, которые дадут им возможность ездить без пробок и таким образом не мешать основному движению, а также выделенные зоны парковочных пространств.

– Для чего во Владивостоке вводятся платные парковочные пространства?

– Нужно обеспечить оптимизацию движения транспорта, иначе оно никогда не будет нормальным. Никого уже не удивляет парковка в два ряда в центре города. Несмотря на знаки «Работает эвакуатор». Несмотря на то что они мешают автобусам и другим участникам дорожного движения. В результате в пробках стоят все. Важно перераспределить объем запаркованности городских дорог с ключевых магистралей, чтобы дать возможность общественному транспорту ездить без помех. Определить понятный механизм. А также сделать так, чтобы те жители, которые живут в районе парковок, продолжали пользоваться ими, только уже организованно и бесплатно, получив резидентные разрешения.

Сейчас городом определены пилотные пять улиц – Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова и Пограничная – на 395 машино-мест, но постепенно система охватит и другие районы. Что касается парковочных зон и тарифов, их будет определять муниципалитет.

– Для общественного транспорта тоже разработан специальный сервис диспетчеризации, расскажите о нем поподробнее.

– Начнем с того, что сейчас движение общественного транспорта контролируют только во Владивостоке, через систему ГЛОНАСС. В других муниципалитетах не знают, где движется их транспорт, нет даже инструментов контроля работы перевозчиков. Поэтому наш сервис даст возможность в автоматическом режиме контролировать выполнение перевозчиками своих обязанностей по договору. Он будет бесплатным для всех муниципалитетов.

Но мы реализуем не просто мониторинг, мы разработали систему классом выше: кроме базовых функций в части контроля выполнения заказа муниципалитета мы даем инструменты проактивные, которые позволяют диспетчерам влиять на дорожную ситуацию. То есть, понимая, что какой-то автобус в режиме реального времени опаздывает, они смогут контактировать напрямую с водителем, осуществлять диспетчерское воздействие на перевозчиков и корректировать поведение транспорта, таким образом повышая качество предоставления услуг населению. Жителям это гарантирует более стабильную работу общественного транспорта.

Второй плюс сервиса для муниципалитетов – это возможность контроля работы дорожной, в том числе снегоуборочной, техники. Город сможет в режиме реального времени наблюдать, как выполняют работу подрядчики, как чистятся дороги, убирается снег и т.д.

Таким образом, у муниципалитетов появятся инструменты контроля, а у горожан – точный прогноз прибытия общественного транспорта на ту или иную остановку, что можно будет увидеть на интерактивных панелях в новых остановочных павильонах.

– Умными остановками Владивосток уже не удивишь, скорее уже существующие создали некий негативный фон. Чем будут отличаться новые павильоны, устанавливаемые в рамках концессии?

– В отличие от уже установленных в городе остановочных павильонов наши будут для него бесплатными и подключенными к электричеству, с работающими камерами и табло прибытия общественного транспорта. Это будут удобные павильоны, где можно спокойно и комфортно дождаться автобуса. Каждая остановка будет оснащена 43-дюймовым сенсорным табло, которое позволит интерактивно взаимодействовать с пользователями. Пассажиры смогут посмотреть, где находится нужный транспорт или нужная остановка, какой автобус куда идет, задать маршрут, как в Яндексе. Всего по краю будет установлена 81 умная остановка, из них 50 – во Владивостоке.

В павильонах установят четыре камеры видеонаблюдения, которые будут выполнять несколько функций: первая – фиксировать пассажиропоток и передавать данные в систему, что позволит правильно диспетчеризировать транспорт. Потому что сейчас никто точно не знает, сколько конкретно на какой остановке и в какое время собирается пассажиров и сколько нужно перевозить. Это считается вручную, не всегда точно, а мы сможем сделать это за короткий срок в автоматическом режиме. Это позволит скорректировать движение транспорта во благо горожан.

Мы также учли негативный опыт наших предшественников: в наших остановочных павильонах не будет подогрева скамеек, то есть ночевать в них будет неуютно.

– А антивандальные меры предусмотрены?

– Конечно, но до определенной степени. Мы понимаем, что возможны эксцессы, поломки, вандализм – все застраховано, будем менять, если что, примем меры, будет привлечена, как положено, полиция. Но мы надеемся, что, когда горожане увидят, что это хорошо и удобно, что мониторы, розетки, зарядки работают и с их помощью можно решить некоторые свои задачи и спокойно и комфортно дождаться нужного автобуса, они будут беречь городское имущество и препятствовать вандалам. Знаете, чувство прекрасного есть даже у самого отъявленного хулигана.

– Несколько внедряемых цифровых сервисов касаются школ. Что такое сервис школьного питания и для чего нужна карта учащегося?

– Карта учащегося будет бесплатно выдаваться всем школьникам общеобразовательных учреждений в городах – участниках проекта. Она может быть в виде физической карты или приложения в смартфоне, что, конечно, удобнее старшеклассникам. Она дает возможность безналичной оплаты питания в школе. Мы не диктуем школам, как организовывать питание, мы только автоматизируем и отцифровываем этот процесс.

Надо понимать, что физически денег на карте не будет, то есть ребенок не сможет побежать с этой картой в киоск и купить там сигареты или алкоголь. С ее помощью он сможет только оплатить обед в школе или проезд в общественном транспорте. В едином мобильном приложении родители смогут посмотреть, на что тратил деньги ребенок, что ел, каковы остатки на счете, и пополнить его любыми безналичными способами – в приложении или банкомате.

Эта же карта учащегося будет служить для доступа в школу.

– Безопасность школ – тема особенно важная после трагических событий в Казани и Перми, она, безусловно, волнует всех родителей. В чем заключается сервис контроля доступа в школу?

– Во всех школах городов – участников проекта будет развернут сервис контроля доступа в школу, включающий преграждающую конструкцию в виде турникета, пройти через который можно будет, только приложив к устройству считывания карту учащегося.

Сервис интегрирован с системой безопасности школы, соответственно, чужой не пройдет, турникет не откроется, что, безусловно, будет способствовать повышению безопасности наших детей. Дополнительно, по желанию, предусмотрено СМС-оповещение родителей о приходе и уходе ребенка.

Что касается пропуска родителей на территорию школ, каждое учебное заведение должно разработать понятные правила, по которым оно готово принимать посетителей, но это должно быть осознанное действие под контролем поста охраны.

Мы разработали еще несколько полезных сервисов для школ, таких, например, как климат регулируемое оборудование, позволяющее правильно расходовать энергоресурсы и таким образом экономить бюджет. Оно будет установлено в школах Артема, Уссурийска и Находки. Или сервис участия в конкурсах, а точнее, профориентационный сервис, позволяющий определить персональную профессиональную траекторию учащегося, выбрать курсы, получить помощь государства и многое другое.

– Что такое Единая карта жителя и для чего она нужна?

– Единая карта жителя Приморского края (ЕКЖ) – уникальный проект, позволяющий придать статус ЕКЖ любой банковской карте на базе «Мир», имеющейся на руках у жителя Приморского края. Сделать это можно будет в приложении. Или при желании получить в отделении Сбербанка новую карту, специально выпущенную в качестве карты жителя, с уникальным дизайном и функциями. Единая карта жителя позволяет получать льготы, пользоваться дисконтами, оплачивать проезд в транспорте по специальным тарифам (во Владивостоке проезд по единой транспортной карте и карте жителя производится по одному тарифу).

По сути, это та же региональная карта «Приморец» (проекты объединяются), только лучше, потому что она будет выполнять функции транспортной карты Владивостока и иметь ряд других преимуществ.

Как я уже сказал, специально получать Единую карту жителя нет необходимости – при желании ею может стать любая на базе карты «Мир», на которую у нас по закону начисляются все льготы.

Таким образом, для социальных категорий граждан будет упрощен механизм получения монетизированных льгот и других мер поддержки от министерства труда и социальной политики Приморского края. Также пользователи этих карт автоматически смогут стать участниками дисконтной системы. На первом этапе мы интегрируемся с «Реми» и «Самбери», в дальнейшем после запуска проекта список будет расширяться.

Единая карта жителя будет поддерживать и программу городской лояльности, поощряющую жителей заниматься спортивными активностями, и акции минпромторга Приморья, такие как «Приморская рыба» или «Добрая полка». Информация обо всех доступных акциях будет размещена на нашем портале. Единый портал цифрового Приморья и мобильное приложение как единый ключ ко всем 30 сервисам также готовятся к запуску.

Постепенно количество бонусов для владельцев карты будет увеличиваться. Единая карта жителя – это живой механизм, который будет развиваться и улучшаться. Так, в дальнейшем после запуска и отладки проекта мы планируем разработать различные кросс-схемы: например, накопленные баллы можно будет конвертировать в бесплатные поездки и т.д. Мы обязательно создадим свою программу лояльности, которая будет включать в том числе и небольшие магазины, и кофейни, которые не в состоянии поддерживать собственные системы лояльности.

Еще ряд интересных сервисов запустим в туристической отрасли, таких как туристические киоски или сервис краеведения, – мы нашли интересные решения, в дальнейшем расскажем о них подробнее.

Напомним, что концессионное соглашение на создание объекта «Информационная система «Цифровое Приморье» и имущество, связанное с этой системой, было подписано 12 апреля 2021 года правительством Приморского края и администрациями Владивостокского, Артемовского, Уссурийского и Находкинского городских округов.

Евгений СИДОРОВ

Фото:

Primorsky.ru, Pixabay.com