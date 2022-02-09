Наливались знамена кумачом последних ран… Осенью нынешнего года исполнится 100 лет с момента окончания братоубийственной Гражданской войны. Кровопролитное противостояние длилось четыре года и завершилось на Дальнем Востоке.

25-26 октября 1922 года Владивосток, а вместе с ним и Россию покинули последние остатки белогвардейских войск. В город далекий, но нашенский вступила Народно-революционная армия Дальневосточной республики (ДВР). Буквально следом ДВР присоединилась к РСФСР…

На протяжении всего нынешнего года «В» планирует подробно рассказывать своим читателям о событиях той далекой поры, дабы мы с вами и наши потомки не теряли исторической памяти и понимали уроки прошлого. А начнем мы свое повествование с легендарных Волочаевских дней. Ровно век назад в Приамурье началось сражение между красными и белыми, которое ознаменовало коренной перелом в долгой, изнуряющей войне.

Собрались красные с силами…

Для начала немного предыстории. В мае 1921 года в Приморье появилось новое формирование – белоповстанческая армия, куда вошли остатки колчаковских войск и не запятнавшие себя уголовщиной семеновцы. Первым ее командующим назначили генерал-лейтенанта Григория Вержбицкого, одного из самых успешных командиров в армии Александра Колчака.

Перво-наперво во Владивостоке было свергнуто правительство Приморской земской управы во главе с большевиком Василием Антоновым. Взамен учреждено Приамурское государственное образование с временным правительством. Его еще называли «черным буфером». Всестороннюю поддержку деньгами, оружием и боеприпасами обещали США и Япония. Однако своих слов союзники не сдержали, бросив сохранившиеся соединения Белого движения на произвол судьбы.

Собрав воедино по всему Приморью и в Маньчжурии остатки белой гвардии и казаков, повстанцы перешли в наступление. К ноябрю им удалось зачистить от партизан отдельные районы на юге Дальнего Востока, что позволило на время обезопасить свои тылы вокруг крупных населенных пунктов и вдоль Транссиба и КВЖД. Следом перешли в наступление на фронте. Последним успехом армии Вержбицкого стал стремительный захват 22 декабря 1921 года Хабаровска и железнодорожного моста через Амур.

Ситуация на фронте встревожила руководство ДВР в Чите. К линии боевого соприкосновения большевики стали перебрасывать из Забайкалья военные резервы и боеприпасы. К началу 1922 года северо-западнее Хабаровска была сосредоточена крупная группировка красных. Москва активно помогала партизанам и регулярным частям республики. В Приамурье направлялись обозы с оружием и боеприпасами, медикаментами и продовольствием, деньгами и военными специалистами. Поступало и тяжелое вооружение: бронепоезда, танки, артиллерия. Бойцы ДВР экипировались зимней одеждой и обувью – на пике зимних холодов они оказались в более выгодном положении, чем противник.

Главкомом Народно-революционной армии (НРА) ДВР вновь назначили героя Гражданской войны Василия Блюхера, но вскоре его сменил Иероним Уборевич. О каждом надо сказать отдельно несколько слов.

Хорошо снаряженная и оснащенная армия ДВР вначале остановила наступление белых повстанцев, а следом нанесла сокрушительное поражение их передовым соединениям у станции Ин. Потери авангарда генерала Вержбицкого достигли 85–90 % в личном составе и тяжелом вооружении. Сам командующий тут же сложил с себя полномочия и через Приморье отправился в Китай.

Битва за Июнь-Корань

Белые перешли к обороне и стали укреплять защитную линию по обе стороны от станции Волочаевка между реками Тунгуска и Амур. В центре высилась сопка Июнь-Корань (слово тунгусо-маньчжурской этимологии означает буквально «встреча всех племен»). К западу от нее простиралась простреливаемая и утопающая в снегу равнина.

Командиром основного соединения белоповстанческой армии назначили полковника Афиногена Аргунова, опытного офицера, возглавлявшего у Колчака стрелковые бригады и дивизию. Под его командованием белые построили на склонах сопки неприступные сооружения с окопами в полный профиль и огневыми ячейками, с блиндажами для обогрева и сна. Сами склоны полили водой, сделав их ледяными. По бокам от сопки было сооружено еще два опорных пункта. На вершине Июнь-Корани находился наблюдательный пункт Аргунова.

В распоряжении полковника имелось 2300 штыков и сабель при 37 пулеметах и 8 орудиях. На флангах и в тылу расположились небольшие отряды прикрытия и резерва. А вот имевшиеся три бронепоезда белые были вынуждены оттянуть назад, чтобы контролировать тыловые коммуникации для отражения диверсий партизан.

Красные к наступлению подготовили две оперативные группы – Инскую (Тунгусскую) и Забайкальскую. Во главе их стояли способные и бесстрашные командиры Степан Серышев и Николай Томин. Большевики имели двукратное превосходство в личном составе, трехкратное – в пулеметах и артиллерии, их усиливали два танка и три бронепоезда. Кавалерия была обеспечена свежими лошадьми и фуражом.

Непосредственно штурмом Волочаевки руководил бывший поручик царской армии и боевой товарищ Сергея Лазо по совместной революционной работе в Иркутске, а на тот момент военный комиссар и член ревкома Амурской области Степан Серышев (именно Степан Михайлович со своими партизанами ранее освобождал Приамурье, а после Хабаровск, в дальнейшем был командармом Амурской армии; после Гражданской войны командовал дивизией и служил военно-морским атташе СССР в Японии).

5 февраля отряды Серышева захватили ближайшую станцию Ольгохта и отразили все попытки контрнаступления белых. Показательно, что перед началом прорыва красные спали и отдыхали в теплых избах, тогда как белым на сопке Июнь-Корань пришлось коротать ледяные ночи в холодных землянках…

Через три дня забайкальцы ударили по флангу противника и вышли к нему в тыл, перерезая коммуникации снабжения. Еще через сутки им удалось разгромить отряды белых на противоположном фланге, захватить села Нижнеспасское и Верхнеспасское. Кавалерия устремилась в тыл врага к селению Козакевиче на берегу Амура.

А вот попытка с наскока овладеть сопкой и главным опорным пунктом белых успеха не принесла. Пехота завязла в проволочных заграждениях в пять-шесть рядов и с потерями отошла на прежние позиции.

10 февраля в 35-градусный мороз начался первый штурм. По непонятной причине не было огневой поддержки бронепоездов и артиллерии. Оба танка на правом фланге сумели сделать бреши в колючей проволоке. Однако далее техника и стрелки, оказавшись на ледяном склоне, подняться вверх не смогли. Один танк подбили, второй сломался. Потери убитыми, ранеными и обмороженными у наступавших достигли полутысячи человек. Практически полностью погиб 6-й стрелковый полк (как рассказал корреспонденту «В» сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников, сейчас в музее во Владивостоке хранится знамя этого геройского полка).

Утром 11 февраля началась мощная артподготовка. Короткая артиллерийская дуэль бронепоездов быстро завершилась победой красных, поэтому они сосредоточили весь огонь на сопке. Это принесло свои плоды – красные смогли уничтожить большинство огневых точек врага.

С утра 12 февраля обстрел продолжился. Одновременными ударами стрелковых подразделений по сопке и по станции Волочаевка удалось подавить основные очаги сопротивления белых, у которых был дефицит снарядов и патронов. В яростной штыковой атаке «неприступная цитадель» Июнь-Корань пала. Отправленная гибнущему гарнизону на помощь из резерва Поволжская бригада генерала Николая Сахарова в несколько сотен сабель также оказалась разбита.

Освобождение Хабаровска

Белые стали повсеместно отступать к Хабаровску. Но добить с лета их не удалось. Измотанным и уставшим красным частям требовалась хотя бы короткая передышка. Поэтому наступление возобновилось только 13 февраля. Обе стороны понесли тяжелейшие потери. Погибших красноармейцев похоронили в братских могилах, а трупы белогвардейцев спустили под лед ближайших речек.

Хабаровск в это время накрыла волна паники. О его защите никто даже не помышлял, хотя высокий правый берег Амура давал такую возможность. У белой армии не оказалось сил и средств, чтобы организовать оборону на выгодных позициях.

Из города на юг Приморья срочно эвакуировали кадетские корпуса (Хабаровский и Иркутский), пассажирские поезда штурмовали интеллигенция и зажиточные люди. Они в спешке и за бесценок продавали китайцам и японцам частные дома и квартиры. В дополнение к хаосу и страху надвигался голод: закончились запасы пшеничной муки, хлеб стали печь из кукурузы…

На следующий день армия ДВР перешла Амур по льду (железнодорожный мост был частично разрушен) и вошла в Хабаровск. Отдельные очаги сопротивления в самом городе были быстро сломлены. Белогвардейцы массово стали отступать в Приморье. Путь им преграждали партизаны, поэтому пробиваться приходилось с боем. Наиболее кровавые столкновения произошли у станций Розенгартовка и Бикин.

По итогам Волочаевской операции ряд стрелковых, кавалерийских и артиллерийских подразделений и соединений, бронепоездов, а также 67 бойцов и командиров НРА наградили орденами Красного Знамени. Местное население повсеместно радостно приветствовало освободителей. Отношение к белым было критичным из-за их попыток опереться на интервентов, репрессий и разбоев.

В предстоящей победе красных уже никто не сомневался. Однако обе стороны понесли большие потери. Наступила передышка, началось накопление сил для последней схватки. Она произошла уже в середине осени…

Василий Блюхер стал одним из самых ярких героев Гражданской войны и наиболее заметным военачальником СССР до событий на Хасане в 1938 году. Он первый обладатель ордена Боевого Красного Знамени, первым получил четыре такие награды, стал первым кавалером ордена Красной Звезды, был в числе первых маршалов Советского Союза. В Дальневосточной республике являлся командующим НРА.

За плечами Блюхера много славных побед: громил войска адмирала Колчака и барона Врангеля, одержал победу в конфликте на КВЖД. Однако были и негативные эпизоды в его биографии: он подписал обвинительное заключение в отношении маршала Михаила Тухачевского; провалив операцию на озере Хасан, был заменен на комкора Григория Штерна; злоупотреблял алкоголем.

В 1938 году командарма Блюхера арестовали «за участие в заговоре», обвинили в шпионаже в пользу Японии и создании антисоветской организации, в застенках НКВД подвергли страшным пыткам. В итоге маршал оклеветал себя. Умер в тюрьме.

Иероним Уборевич вступил в Красную гвардию с первых дней революции. За полтора года дослужился до должности командарма, за одержанные над белыми победы под Архангельском, на Украине, Кубани, Северном Кавказе и в Крыму имел несколько наград. Вместе с Тухачевским жестко подавил Тамбовское восстание, практиковал массовые расстрелы крестьян и создание концлагерей, затем уничтожал недовольных новой властью в Белоруссии. На Дальнем Востоке командовал 5-й отдельной армией, брал Хабаровск, Спасск и Владивосток. Командовал рядом округов.

В 1937 году попал под жернова репрессий. Под пытками признал себя виновным. Был расстрелян вместе с военачальниками Ионом Якиром, Августом Корком и другими.

Как тут не вспомнить вновь ставшие притчей во языцех слова основателя Первой французской республики Жоржа Дантона, сказанные им перед казнью: «Революция пожирает своих детей»…

«Гремит «ура» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в агонии, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками, падают, сраженные, но следом за ними переваливаются еще и еще – десятки, сотни, тысячи бойцов Народно-революционной армии и красных партизан. Они бегут вверх по сопке, утопая в снегу, умирают, но следом бегут другие, и гремит призыв к победе…»

Из романа Юлиана СЕМЕНОВА «Пароль не нужен»

В советские годы на сопке Июнь-Корань был создан музей с подлинными экспонатами и инсталляцией тех событий. На крыше здания установили скульптурную композицию, ее было видно из проходящих мимо поездов. Туда десятилетиями водили экскурсии школьников и студентов, туристов и солдат срочной службы. С развалом СССР памятник-музей сняли с баланса, он пришел в запустение.

Восстановительные работы в музее начались в 2021 году. 12 февраля пройдет церемония открытия мемориального музейного комплекса «Волочаевское сражение».

В этот день на сопке Июнь-Корань и прилегающей территории будет звучать музыка в исполнении духового оркестра штаба Восточного военного округа. Творческий коллектив исполнит для гостей мероприятия музыкальные композиции разных лет, военные марши.

Представители военно-исторического клуба «Амурский рубеж» из Хабаровска покажут реконструкцию боя. Запланированы выставка картин художников-дальневосточников, мастер-классы и угощение солдатской кашей. По традиции пройдут соревнования по лыжным гонкам, посвященные годовщине сражения.

Николай КУТЕНКИХ, действительный член Русского географического общества

Фото:

Светланы КАЛИНИНОЙ, с сайта topwar.ru