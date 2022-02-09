Альтер-эго настоящего мужчины Картинная галерея представляет необычную выставку из музея Востока

«Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный», «Клинок надежный, без порока…» Романтичные строки этому оружию посвящал не только Лермонтов, оно завораживало многих великих поэтов…

Сколько страсти, харизмы и суровой мужественности заключено в этой обоюдоострой «молнии», могут убедиться все желающие на выставке «О, старый кинжал… Оружие Востока» (12+) из фондов музея Востока, что начала работу в зале-сейфе Приморской картинной галереи на Алеутской, 12.

И клинки бывают ранимыми

– Мы представляем кинжалы разных стран мира. Как и всякое клинковое оружие, кинжалы были распространены в самых разных регионах – от Индонезии до Дагестана, – рассказывает Михаил Бутырский, старший научный сотрудник Государственного музея Востока. – Формируя выставку для Владивостока, мы собирали предметы определенного размера, чтобы они могли войти в специальные боксы зала-сейфа. Поэтому ограничили экспозицию короткоклинковым оружием.

Здесь есть несколько ритуальных кинжалов, но в целом представлено оружие воинов. Его носили не для украшения… Хотя в разделе, посвященном кинжалам Северного Кавказа, есть разные экземпляры – как боевой клинок конца XIX века, явно бывавший в деле, так и кинжал, изготовленный в 1943 году в качестве подарка одному из руководителей Советского Закавказья Мирджафару Багирову. Серебряные ножны, инкрустация – это оружие не подразумевало боевого использования, но выполнено было по всем законам и правилам, с боевым лезвием. При необходимости этот кинжал мог бы исполнить свою задачу.

– А есть ли здесь клинки, с которых реставраторам приходилось удалять кровь?

– Нет. Дело в том, что кровь обычно удаляет владелец клинка – сразу после того, как вынимает его из тела жертвы. Иначе нельзя.

Реставраторам и хранителям таких коллекций сегодня чаще приходится заниматься проблемой ржавчины. Это бич музейного хранения: металл требует особого температурно-влажностного режима, малейшие колебания влажности – сразу пятнышки ржавчины…

– Но ведь кинжал – это не только сталь, но и дерево, иногда кость, серебро, эмаль. Как сохранить все?

– В идеале, конечно, разобрать бы кинжал на детали и все хранить отдельно, но как разбирать артефакт, составляющий единое целое? Потому и выбирают хранители оптимальные режимы в диапазоне возможного.

Отмечу, что конкретно эти кинжалы – это не добытый на раскопках материал, поэтому они менее уязвимы, так как не подвергались воздействию почвы. Самые хрупкие вещи – те, что пролежали в земле тысячи лет. Они и сами по себе старые, и «хранились», так сказать, в агрессивной среде. Это делает их крайне ранимыми. Предметы же, представленные на выставке, не столь древние, самые старые датируются XVI веком, но в основном это XIX – начало XX века. Они еще долго послужат людям объектом восхищения. Эти кинжалы пришли к нам из частных собраний, других музейных коллекций.

Бойся криса, мирно лежащего

– Кинжал – чисто боевое оружие или может иметь и иное применение?

– Как говорится, можно катаной и колбаски настругать…

Но прежде всего кинжал – оружие с ярко выраженным гендером. Это оружие воина, мужчины. Он всегда должен быть готов к войне, к обороне своего дома, а значит, кинжал воплощает в себе стойкость, мужество, смелость. Именно поэтому украшению оружия, приданию ему формы не только функциональной, но и декоративно-выразительной во все времена и у всех народов придавалось огромное значение. Кинжал был частью традиционного костюма и быта, даже национальной мифологии.

Вот индонезийские крисы. Сколько с ними связано мифов, тайн, обычаев на их родине! Крисы воспринимались как своеобразное alter-ego хозяина. По поверьям, в этом кинжале заключались души как нынешнего владельца, так и его предков, потому что крисы часто переходили от отца к сыну, от прадеда к правнуку. Как в Древнем Риме на собрании вместо сенатора мог «присутствовать» его портрет, так в Индонезии крис мог заменить владельца. Положили на место, где должен находиться человек, его крис – значит, хозяин тоже здесь… Хранили крис в специальной крисохранительнице. На ней обязательно вырезался лик доброго демона, который хранил и кинжал, и домашний очаг. В таком положении, считалось, магическая сила криса как хранителя души владельца полностью сохраняется. Крисы выковывались из метеоритного железа. Легенды гласят, что они могли летать по воздуху, поражая врагов хозяина на расстоянии…

Представлены на выставке и вакидзаси – традиционные самурайские мечи. Вам, жителям Дальнего Востока, лучше всех известно, какими легендами овеяны самураи и какова их романтическая аура…

На все вопросы даст ответ кинжал

– Как ученый и исследователь, я любуюсь оружием как произведением искусства и интересуюсь историей, которую оно хранит. Но более всего меня интересуют надписи на лезвии кинжалов, на ножнах. Эта тема достойна особого изучения.

Как правило, это могут быть записи о мастере – кто сделал, когда, для кого, даже пожелания будущему владельцу. Могут быть цитаты. У нас есть персидские кинжалы, на их рукояти из слоновой кости вырезаны цитаты из «Шахнаме». Причем там фигурирует имя Платона! Автор, поэт XVIII века из Тебриза, сравнивает этот кинжал, восхищаясь мастерством его создателя, с платоновскими творениями – по степени совершенства, по законченности изделия…

В разных регионах существовали свои правила, как именно носить это оружие – спереди, сбоку. Многие кинжалы на выставке, в основном из Турции и Ирана, не подвешивали, а носили на специальной перевязи, заткнув за пояс. На примере джамбии из Йемена мы показываем, как расшивали перевязь, как отделывали ножны. По таким кинжалам о человеке можно было очень много узнать, не задавая ему вопросов: из какого он рода, какой у него достаток и так далее.

Богатая отделка рукояти, ножен в боевых кинжалах не всегда приветствовалась. И мастера умели тонко и деликатно показать, что владелец многое может себе позволить, например, аккуратно используя золото в отделке. По рукояти видно, что хозяин такого кинжала знает толк в истинно дорогих вещах…

Что касается цели нашей выставки, я бы сказал так: бывают странные сближенья… Мы постарались показать великое в малом, собрав в ограниченном пространстве максимально разные кинжалы из всех уголков планеты. И в этой капле воды отразился весь мир: и быт, и культура, и традиции самых разных народов – от Кавказа до Японии! Выставка дает возможность увидеть, как одно и то же оружие для боя, сохраняя эту функцию неизменной, приобретает разные формы и входит в глубокие слои культуры, как по-разному проявляются в нем и душа, и стремление к прекрасному всех этих столь разных народов.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА