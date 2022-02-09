А как это у вас называется, когда пальчиками по струнам? 11 февраля – Всемирный день гитары. Этот праздник в честь тех, кто уже освоил аккорды и кто только стремится к этому

Имя Виктора Барскова – по праву одного из лучших гитаристов-педагогов во Владивостоке и в Приморье – это высококачественный музыкальный бренд. Его сольные выступления в сопровождении струнного квартета Тихоокеанского симфонического оркестра или других музыкальных коллективов всегда проходят с аншлагом. Тому свидетельство – концерты в стенах Приморской краевой филармонии, а также рождественский вечер в Приморской государственной картинной галерее на улице Алеутской, 12. Где маэстро вместе с воспитанниками Детско-юношеского центра им. Баневура и мастером художественного слова Аэлитой Степановой показали великолепную музыкально-поэтическую программу «Романс о гитаре».

Накануне Дня гитары корреспондент «В» встретился с Виктором Геннадьевичем Барсковым, чтобы поговорить о музыке и не только.

Дети как губки…

За 25 лет преподавания в Детской музыкальной школе № 2 Виктор Барсков обучил игре на гитаре около двух сотен мальчишек и девчонок. Все его воспитанники были способными, некоторые даже талантливыми. Но лишь единицы пошли по стопам своего учителя, то есть связали свою жизнь с музыкой.

И как это ни странно прозвучит, но сегодня 65-летний педагог Барсков нисколько об этом не жалеет. Он даже рад, что ребята «избежали той участи, которая выпала на его долю и на долю его коллег».

– Судьба учителя в нашей стране – это самоотдача почти круглые сутки и очень скромное, буквально за копейки, существование. Дети видят, как живут учителя и как живут коммерсанты или чиновники всех уровней, и делают соответствующие выводы. Как сказал великий поэт: «Его пример другим наука». В наше время, если ты хочешь стать профессиональным музыкантом и чтобы тебя ценили как творческую личность, надо уезжать из России в более развитую (в культурном плане) страну. Что, кстати, и делают многие наши исполнители-классики, уезжая в Германию, Англию, Францию и другие страны. Там они чувствуют себя людьми, – «крамольно» рассуждает Виктор Геннадьевич.

Он убежден, что «учителя музыки и вообще педагоги нашему государству не нужны». И с ним не поспоришь. Кто нужен государству, тот получает квартиры, имеет хороший заработок и какие-то привилегии. Педагоги же в России не чувствуют от государства ни любви, ни заботы, ни внимания. Несмотря на существование национального проекта «Образование».

Почетные грамоты, премии ко Дню учителя и на 8 Марта не в счет. Эти разовые презенты от власти не решают материальных проблем педагогов. В США, например, учитель получает в среднем более 3500 долларов в месяц, в России – в 20 раз меньше. Отсюда катастрофическое падение престижа профессии педагога. Это во-первых.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64 % россиян не хотели бы видеть своих детей школьными учителями. Это страшная цифра! А кто же тогда будет сеять разумное, доброе, вечное? Во-вторых, дефицит молодых учителей, прежде всего на селе. Сегодня средний возраст приморского педагога – 44,6 года. И эта возрастная планка год от года поднимается: выпускники педагогических вузов не идут работать в школы.

Да, зарплаты учителям время от времени повышают. Тем не менее общий уровень их роста настолько мизерный и заметно отстает от реальной инфляции, что не позволяет педагогам вырваться из откровенной нищеты. Особенно в сельских школах. Специалисты ВЦИОМ считают, что «маленькая зарплата выталкивает большинство педагогов в низший слой общества, в оппозицию к власти. А ведь именно в школе во многом идет формирование умонастроений молодого поколения». И как тут не вспомнить слова педагога Барскова о «соответствующих выводах» учеников!

Как аукнется…

Виктор Барсков сторонник частных музыкальных школ, где обучение проводится на платной основе. Во многих крупных городах России частные музыкальные школы без проблем сосуществуют с муниципальными: учеников хватает всем. Во Владивостоке же три музыкальные муниципальные школы и ни одной частной. По мнению Барскова, обучение в платных школах должно быть на порядок выше, чем в муниципальных, которым «государство кидает кость, чтобы учителя хоть что-то получали». Как говорится, «бытие определяет сознание».

Сам он, кстати, ушел из ДМШ и преподает музыку частным образом. В июне Виктор Геннадьевич улетает в Санкт-Петербург, затем – во Флориду, куда его пригласили дать несколько мастер-классов. И это в Штатах, где своих гитаристов-виртуозов хоть отбавляй!

– Соответственно, многие педагоги и учат на ту сумму, которую им дают. Остальное время у них уходит на подработку на стороне. Все взаимосвязано! Учителя и родители учеников это прекрасно понимают. Но о каком прогрессе здесь можно говорить, если у нас учебники по русской музыкальной литературе еще с советских времен, где на картинке «дедушка Ленин» слушает «Аппассионату». Эти книги давно надо заменить, а мы по ним учим детей, которые уже не знают, кто такой Ленин! Весь мир движется вперед, и только Россия стоит на месте, – возмущается педагог Барсков, убежденный в гениальности каждого ребенка.

По его словам, несмотря на «оккупацию» наших квартир телевидением и компьютерами, малыши не перестали тянуться к искусству, к прекрасному. Каждому ребенку надо дать шанс попробовать позаниматься рисованием, лепкой, танцами или музыкой. Вдруг из него что-нибудь да получится. Только делая первые шаги, к примеру, в мире музыки, будущий виртуоз или композитор должен сам выбрать себе инструмент, без чьей-либо подсказки. Дабы эта помощь не испортила ему жизнь.

– Родители хотят определить своего ребенка учиться играть на гитаре, а им навязывают народный инструмент, ту же домру или балалайку. Допустим, вы пришли в магазин за мясом, а вам предлагают купить рыбу. Что вы на это скажете? Вы развернетесь и уйдете! Мне такая ситуация непонятна! – говорит Барсков.

Балалаечники против гитаристов

Горячая «любовь» Барскова к народным инструментам давняя. По его мнению, именно народники, повсеместно стоящие у руля в музыкальных учебных заведениях, не дают развиваться эстрадным отделениям, в частности, гитаре. По этому поводу он написал открытое письмо в журнал «Музыкальная жизнь», но ответа не получил. И выступал в местной прессе. После чего один известный во Владивостоке народник, кстати, заслуженный артист России, даже попросил руководство Приморской краевой филармонии… не пускать Виктора Барскова на сцену. К счастью, в нашей филармонии работают умные люди.

Сегодня, как считает Виктор Геннадьевич, впрочем, и не только он, в наших общеобразовательных школах повсеместная дискриминация уроков музыки. Там занятия музыкой сводятся к пению песен под баян или к прослушиванию музыкальных записей без грамотного комментария. У детей такие уроки вызывают скуку и отвращение. Поэтому у нас в стране почти поголовное неприятие классической музыки и фанатичное преклонение перед бездарной отечественной попсой.

Между тем за границей (в Англии, США, Австралии или Южной Корее) отношение к музыке в общеобразовательных школах такое же, как к химии, физике или математике. Там музыку преподают два раза в неделю. Кроме этого, дети посещают музыкальный факультатив, где их учат игре на каком-либо инструменте. То есть, обучаясь в общеобразовательной школе традиционным предметам, ребята получают и качественное музыкальное образование. А это уже один из показателей культуры нации.

Кстати, в том же Китае ученик сам выбирает себе учителя музыки. Для этого проводится прослушивание, где музыканты показывают свое мастерство будущим ученикам и их родителям. Чье мастерство понравится, к тому педагогу и идут учиться. Учителям, не прошедшим конкурс, снижают категорию и заработную плату, а то и вовсе гонят из профессии.

Сергей КОЖИН

Фото из архива «В»