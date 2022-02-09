Корреспондент «В» составил памятку о том, как переболеть ковидом максимально эргономично Честно скажу: информация, почерпнутая в сотне пресс-релизов, десятки комментариев врачей и представителей минздрава, впечатления других переболевших – ничто по сравнению с собственным опытом.

Нет, я не буду перечислять свои симптомы и ощущения, испытанные в процессе болезни. Просто расскажу о том, с чем приходится сталкиваться заболевшему COVID-19 среднестатистическому жителю Владивостока. И о том, как сделать свое лечение максимально простым и удобным – эргономичным, как чаще говорят сегодня. Даже точнее – «энергосберегающим». Поверьте, это очень актуально в условиях той слабости, которую испытывает больной.

Пункт первый: вызов на дом или визит в АИЦ

Ответ на вопрос, вызывать «скорую» (либо врача из поликлиники) на дом или отправляться на прием самому, далеко не очевиден. Мой совет: поскольку с началом лечения откладывать не стоит, примите жаропонижающее и вызывайте такси до поликлиники.

В городе работают четыре амбулаторно-инфекционных центра. Врачи настаивают, чтобы пациенты с симптомами ОРВИ обращались именно туда. Бесспорно, идея создания таких центров хороша, поскольку они выполняют все необходимые функции: врачи принимают, тут же можно сдать мазки и кровь на анализы, здесь же делают КТ при низкой сатурации.

Повторюсь: идея отличная, но пробелы в организации работы центров сводят весь их положительный эффект на нет. Например, работа АИЦ на Светланской организована таким образом, что ни один пациент не останется без внимания медперсонала. А вот в АИЦ на Горшкова все свои вопросы вы можете задать лишь гражданам из очереди. Как результат – несколько часов просидите в очереди не в «свой» кабинет и выясните это уже на приеме у врача.

Поэтому совет: заходя в АИЦ (например, на Горшкова) в первый раз, не стоит спрашивать, с чего здесь начать, у пациентов (они тоже с высокой температурой, и им тоже плохо) – постарайтесь найти кого-нибудь из сотрудников центра, кто укажет, какой кабинет необходимо посетить в первую очередь.

Пункт второй: свои и чужие

Если вы не приписаны к поликлинике, где расположен АИЦ, то на повторный прием вам нужно будет отправиться уже в вашу поликлинику по месту жительства. Впрочем, даже если вы приписаны к данной поликлинике, лечиться вам все равно придется в поликлинике, ближайшей к вашему дому.

На первичном приеме в АИЦ вам порекомендуют при положительном результате ПЦР-теста позвонить в регистратуру своей поликлиники и вызвать врача на дом. Имейте в виду: из-за огромной нагрузки на медперсонал терапевта вам придется ждать очень, очень долго – проще и быстрее самому собраться на прием. Лично ко мне терапевт пришел на четвертый (!) день после звонка.

В поликлиниках, где нет АИЦ, работают инфекционные кабинеты. По идее, на первичный прием можно прийти и туда. Однако стоит иметь в виду: некоторые кабинеты работают лишь до 12 часов и очередь там зачастую не меньше, чем в АИЦ.

Пункт третий: лечение

Получите вы бесплатные препараты или нет, зависит от того, в какой АИЦ вы придете. Дочери, которая приписана к поликлинике № 3, выдали. Мне в АИЦ на Горшкова – нет. Объяснили, что на первичном приеме при неподтвержденном коронавирусе лекарство не выдают. Даже со всеми характерными симптомами и при наличии ковид-положительных родственников. Впрочем, на вторичном приеме тоже не выдали: «Знаем, что положено, но препаратов реально нет».

К слову, во время приватной беседы с одним из врачей на мою реплику «но ведь дочке дали» человек прямо ответил: «Молодая девчонка, потому и выдали». Но других подтвержденных факторов возрастной дискриминации у меня нет, потому выводы делать не буду.

Пункт четвертый: ПЦР-тесты

Считается, что их нужно повторять с промежутком от пяти до десяти дней. На следующий день после сдачи мазка вам приходит СМС-сообщение с результатом. Но бывает, что и не приходит. Опрос «товарищей по несчастью» показал, что такое чаще всего случается при отрицательном результате.

Так что, если и на третий день СМС все еще не пришло, звоните в регистратуру – там вам сообщат результаты вашего ПЦР-теста.

Пункт пятый: выписка

Как я поняла из своего опыта, для того чтобы получить больничный лист, вовсе не обязательно отсиживать еще одну очередь на прием к врачу. Достаточно взять распечатку отрицательного результата ПЦР-теста и показать ее в регистратуре – там вам выпишут больничный лист.

А с начала этого года, напомним, и выписывать уже ничего не надо – документ, подтверждающий вашу временную нетрудоспособность, придет в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги».

После всех тревог в четверг

И несколько дополнительных лайфхаков, которые также могут пригодиться.

Не стоит идти к врачу, если кто-то из домочадцев заболел, но лично у вас характерных симптомов нет, – врач потратит на вас время только для того, чтобы объяснить, что у него нет оснований вас принимать.

Самый свободный день в инфекционных кабинетах и центрах, уж не знаю почему, – четверг.

Лучше всего звонить в регистратуру, например, чтобы узнать свой ковид-статус, после трех часов пополудни – к этому времени шквал звонков обычно заканчивается, а значит, появляется реальный шанс дозвониться.

Виктория ГАВРИЛОВА

Фото Pixabay.com