В нашем доме поселился… В реальность этой чудовищной истории даже сложно поверить: затяжной конфликт между соседями закончился прыжком человека с Русского моста

Есть у нашего народа такая поговорка: «С соседом дружись, а за саблю держись» – еще у Даля она встречается. Кто-нибудь знает, почему она до сих пор остается актуальной?

Я ничего не успела сделать…

«Мы ехали с Русского острова с принятым заявлением в полицию и бумагами на медосвидетельствование. На мосту муж начал снижать скорость: 40 км/ч, 20, мы остановились. Володя включил «аварийку», вышел из машины, закрыл за собой дверь. Я думала, он хочет что-то наладить в автомобиле, потому что до этого он упоминал, что барахлит коробка передач. В какой-то момент я отвлеклась на телефон, а когда повернулась, он стоял уже за леерами. От испуга я начала выбираться не через свою дверь, а через водительскую. От сильного бокового ветра ее захлопывало. Когда я наконец оказалась на проезжей части, он прыгнул. Я ничего не успела сделать…»

Это последние воспоминания Анны о своем муже. Месяц назад все новостные паблики Приморья облетела новость о мужчине, сбросившемся с Русского моста. Очень быстро история начала обрастать новыми подробностями и даже предположениями, большей частью далекими от истины. О случившейся перед трагедией драке погибшего с соседом, о его психическом состоянии, о судимости…

Сама Анна сложившуюся ситуацию характеризует как замкнутый круг, в который попала их семья.

Порча и кухонный нож

Несколько лет назад в ОВД Первомайского района Владивостока о семье Анны и Владимира знал, кажется, каждый сотрудник. С 2011 года ими написаны десятки заявлений, столько же раз вызывались наряды на их адрес. Все из-за «соседского террора»: Анна с мужем долгое время конфликтовали с семьей, живущей этажом выше.

– В 2011 году в коляску моей дочери попал окурок сигареты, брошенный с балкона. Он прожег защитный кожух коляски. С этого начались наши с ними конфликты, которые часто заканчивались потасовками. Как-то на голову моему мужу, стоявшему на улице с ребенком на руках, бросили пакет с каким-то содержимым. Мы вместе поднялись к соседям, чтобы поговорить. Дверь нам открыли нетрезвые люди и сразу бросились с кулаками. Меня били по голове пятилитровой бутылкой воды. Мы вызывали полицию, писали заявления, но ничего не менялось, – рассказывает Анна.

С тех пор, по ее словам, в их с мужем адрес начали поступать угрозы. Семья была вынуждена установить камеры наружного наблюдения: в YouTube до сих пор можно найти видео, на которых им пытаются поджечь дверной глазок, заклеивают замки, стучат ногами в дверь глубокой ночью. Анна утверждает, что находила в дверном косяке булавки, рассыпанные на полу соль и перец – кто-то таким образом явно пытался навести порчу.

Со временем к козням соседей сверху присоединилась женщина с первого этажа, тоже часто замеченная нетрезвой.

– Каждое новое происшествие – заявление в полицию. Были и камни, летевшие в наши окна, и угрозы порезать колеса нашей машины. Однажды соседка с первого этажа пыталась изрезать нашу входную дверь кухонным ножом, но это тоже осталось без последствий. Отреагировали правоохранители один раз, когда нам разбили камеру наблюдения. Было возбуждено дело, мы должны были получить пять тысяч рублей компенсации за порчу имущества, но никто ничего нам не возместил, потому что на тот момент виновный нигде не работал, – вспоминает Анна. – В 2019-м, когда соседи снова шумели, Володя к ним поднялся, и один из их собутыльников нанес ему ножевое ранение… Нам пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела, пока мы не написали жалобу в вышестоящую инстанцию. Дело закончилось обвинительным приговором…

Конечно, от шума страдал весь подъезд, но противостоять нарушителям спокойствия был готов только Владимир. Светлану, соседку Анны, столь неспокойная жизнь даже побудила поменять место жительства.

– Эти «веселые» личности жизни людям не давали. Постоянные гулянки, пьянки. Летом, когда окна открыты, слышит вся округа, – вспоминает Светлана. – А Володя не мирился с этим, боролся как мог, замечания делал. Аня часто жаловалась на соседей, даже плакала. А семья очень порядочная, хорошая, они вообще непьющие. Я не представляю, как так можно было довести людей…

Битва при парковке

В 2016 году освободившуюся квартиру на первом этаже заняла новая семья. Анна вспоминает, что сначала не видела в них ничего необычного. А ее муж легко нашел с соседом общий язык: мужчины жали друг другу руки, могли поговорить возле подъезда. Владимир даже несколько раз журил Анну: «Ты почему с Сашей не здороваешься?»

– Но что-то настораживало в их поведении. Например, неожиданное предложение Александра моему мужу относительно выпивавших на лавочке во дворе мужчин: «Пойдем побуцкаем?» (изобьем. – Прим. ред.), – объясняет Анна. – Володя тогда удивился: «Так они же никого не трогают»… Потом они выстроили балкон, используя козырек магазина, рядом установили конструкцию, видимо, для палисадника, но балкон не остеклили из-за возражений другой соседки по подъезду. Хотя по проекту нашего дома на первом этаже вообще балконы не предусмотрены. В подъезде они захватили место общего пользования, огородив пространство под лестницей, дверь поставили. Я написала жалобу в управляющую компанию, их обязали вернуть все в первоначальный вид, но Александр только дверь снял. Меня просто удивляет человеческая наглость…

В 2020-м до этого вялое противостояние перешло в активную фазу. Между соседями, как обычно говорят, пробежала кошка. Хотя в данном случае уместнее сказать «проехал электромобиль».

По словам Анны, именно появление в их семье новой машины стало причиной начала разногласий. Как-то соседка спросила у Владимира, кому он купил новую машину, а услышав в ответ, что пользоваться ею будет жена, отреагировала: «Я тоже хотела такую, но мне Саша не купил». Тогда они восприняли это как шутку.

– Для зарядки электромобиля муж выбрал место не у подъездов, а в стороне, на косогоре. Там когда-то был столб уличного освещения, но он давно не использовался. Согласовав с электросетями, мы установили на основание новый столб и на нем щиток для зарядки батареи. Но это место принципиально начал занимать Александр. Только муж уезжает – выбегает сосед, перепарковывает туда свое авто и уходит домой. И это при наличии свободных мест во дворе! – рассказывает женщина.

Стоит ли удивляться, что в скором времени дело дошло до настоящей драки? Когда Владимиру в очередной раз нужно было зарядить машину, а место оказалось занято, он пошел просить соседа переставить свой автомобиль. Александр долгое время не открывал дверь, а когда вышел на лестничную клетку, между ними сразу же завязалась потасовка.

Тебя удушат, а ты не возникай

Анна утверждает, что ее мужа пытались задушить. Они написали заявление в полицию, а врач-отоларинголог, принимавшая Владимира после драки, передала, как это положено медикам, в правоохранительные органы сведения о пациенте с признаками удушения. А на следующий день семья получила повестку с требованием явиться в Следственный комитет: было возбуждено уголовное дело в отношении… Владимира.

В пресс-службе Управления МВД РФ по Владивостоку подтвердили, что Владимиру действительно вменялась в вину часть 1 статьи 139 УК РФ («незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»). Тогда в качестве наказания ему назначили 3 месяца административного ареста.

Вот цитата из ответа ведомства: «Семья 54-летнего мужчины в 2015 году дважды обращалась в полицию по поводу нарушения тишины и покоя граждан, а в 2020-м – конфликта с соседом, возникшего из-за парковочного места на придомовой территории. Сотрудниками полиции в установленном законом порядке проведена проверка по каждому сообщению, в том числе осуществлялся выезд на места происшествия. Материалы проверки инцидента, имевшего место в 2020 году, были переданы в СУ СК РФ по Первомайскому району Владивостока. Также в ходе проверки установлено, что в течение длительного времени между соседями происходили конфликтные ситуации. С обоими гражданами сотрудники полиции неоднократно проводили профилактические беседы. Несмотря на это, спустя почти 2 года конфликт обострился, в результате чего в полицию поступили встречные заявления от обоих участников. В настоящее время проверка продолжается».

Анна вспоминает: сразу после инцидента с дракой муж говорил ей, что сосед как будто специально заманивал его к себе, постоянно отступая с лестничной клетки в коридор своей квартиры. Только сам Владимир туда не заходил.

– В ходе следствия помимо реальных очевидцев конфликта внезапно появился еще один, у которого также ранее были неприязненные отношения с моим мужем. Он заявил, что видел, как Володя буквально «выскакивал» из соседской квартиры. Хотя там не нашли ни следов, ни отпечатков пальцев на дверной ручке. Но все ходатайства нашего адвоката по этим фактам отклонялись. Эти суды тоже длились почти полтора года. Мы подали апелляционную жалобу, обвинительный приговор по этому делу не вступил в законную силу. Финальная точка здесь пока не поставлена, – говорит Анна.

Анализируя все произошедшее, она объясняет: десятилетнее противостояние с соседями, мешающими жить спокойно, три года судебных тяжб, утрата веры в правосудие и новые провокации привели ее мужа к моральному и физическому истощению, которое, возможно, и стало причиной трагической развязки.

11 января

Через день после трагедии на Русском мосту в Сети появилось видео, на котором один мужчина наносит другому удары по голове каким-то предметом, завернутым то ли в пакет, то ли в белую тряпку. В комментариях тут же появились утверждения: били молотком, пострадавший в реанимации.

По записи, которая длится всего несколько секунд, сложно судить, как завязалась драка и чем закончилась. По словам Анны, ее муж первым получил удар в лицо, из-за чего и решил обороняться. Взял первое, что попалось под руку, – комплект летних дворников и рабочие перчатки, лежавшие в одном пакете. Правда, где сейчас эти дворники, она не знает. Предполагает, что они сломались во время драки и муж выбросил их в находившийся рядом мусорный бак.

– После трех ударов молотком человек, скорее всего, потерял бы сознание. Но на видео он стоит, почти не шелохнувшись. Во время потасовки муж и сосед падали. Возможно, во время падения сосед ударился о край бордюра или крыльца, отсюда и рассечение, которое нам показывают на фото в Интернете, – считает Анна. – У моего мужа были разбиты бровь и губы. После драки мы уехали в полицию, там, когда увидели лицо Володи, сразу дали документы на медосвидетельствование и посоветовали ехать в травмпункт… Я считаю, что эта драка была ловушкой. Мужа как будто подкарауливали: стоило ему выйти во двор, за ним сразу же вышел сосед. Да и «оператор» как-то подозрительно вовремя оказался возле окна с телефоном…

После драки муж поделился с Анной предположением, что это была провокация. Значит, дальше их снова ждали разбирательства, перекрестные допросы со свидетелями, судебные тяжбы. Анна поняла, что у Владимира больше нет сил бороться, однако убедила его поехать в полицию и написать заявление. Сейчас она сотрудничает со Следственным комитетом и будет подавать заявление о доведении до самоубийства…

В чем правда, сосед?

Андрей, сосед Анны и Владимира по лестничной клетке, 11 января подъехал к дому уже после драки. К нему первому постучала полиция – так он узнал, что Александра предположительно избили молотком и он находится в реанимации.

– Мы купили квартиру в этом доме пять лет назад. Быстро нашли общий язык с Вовой, помогали друг другу, наши дочери дружат. С семьей Александра общались формально, «здравствуйте – до свидания». А вот у Володи с ним были хорошие отношения какое-то время. Я видел, как они общаются у подъезда, – вспоминает Андрей. – Потом Вова купил новую машину, и я слышал, что у них была потасовка, вроде бы даже Александр душил Владимира, а тот прыснул ему газовым баллончиком в лицо. До этого он уже прыскал газом в тех пьяниц с третьего этажа, когда они не хотели успокаиваться…

Обеим сторонам конфликта еще не раз придется повторить всю эту непростую историю от начала до конца: впереди у соседей долгие разбирательства, суды и нелегкие поиски правды.

Корреспондент «В» попытался связаться с Александром. Его сестра ответила, что сейчас брат плохо себя чувствует из-за черепно-мозговой травмы. От комментариев семья решила воздержаться до окончания уголовного дела.

…Редакция решила не искать в этом деле правых и виноватых. Наша задача – донести до читателей, что бывает, когда соседи не готовы уважать, слышать, понимать друг друга.

И, будьте уверены, рассчитывать на помощь полиции тут не стоит. Стражам правопорядка до соседских разборок и в «серьезные» советские времена не было особого дела. «Когда убьют – приходите», – лозунг за долгие годы не изменился.

Согласны, войны между соседями начались не вчера и вряд ли закончатся завтра. И поводом «схватиться за саблю» сегодня может стать что угодно. Но разве смерть (по любой причине) является конечной целью таких войн?

Компетентное мнение

Как вести диалог в духе здорового конфликта

Денис Новиков, психолог:

– Конфликт с соседями – сюжет настолько жизненный, что не раз был подхвачен литературой. Вспомним «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя или «Воронью слободку» Ильфа и Петрова.

Сосед – фигура нередко показательная и обнаруживает, как мы умеем выстраивать отношения с ближними. Ведь такое умение – признак нашей взрослости, личностной зрелости: способности видеть кроме своих чужие интересы, быть гибким, уважать чужую позицию, сочувствовать другому человеку. А также способности грамотно разрешать конфликты.

При общении с соседями на конфликтную тему существуют три универсальных правила, которые работают с нормальными, психически здоровыми людьми.

* Не следует стараться внушить человеку чувство вины. Не надо с порога обвинять: у вас тут музыка громко играет, а у меня больной ребенок второй час заснуть не может. Такая позиция автоматически заставляет обвиняемого защищаться.

* Говорите о себе, а не о соседях. Придя к соседям, нужно говорить не о них – какие, мол, они нехорошие люди, что слушают телевизор так громко в час ночи, а о себе, о своих ощущениях и чувствах, о том уроне, который шум вам приносит. Не надо заявлять: «Вы с ума сошли так громко включать телевизор по ночам!» Следует сказать: «Знаете, мне очень тяжело уснуть из-за громких голосов, а завтра рано вставать на работу, я не высплюсь – сделайте, пожалуйста, потише».

* Говорите конкретно. Объясните, что именно в поведении соседей вам наносит урон и что было бы нужно сделать, чтобы этого урона не было (не включать громко музыку вечером, не шуметь над вашей детской комнатой и т.д.).

* Завершать свою претензию-просьбу нужно, высказав надежду, что все друг друга поймут и все кончится хорошо.

Сергей ПЕТРОВ

Фото:

из архива «В», с сайта pixabay.com, пресс-службы СУ СК РФ по Тюменской области, Алексея ВОРОНИНА