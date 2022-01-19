Славлю город, угодный богу

Борис Лапузин – член Союза писателей СССР, Союза писателей России, автор многих стихотворений, опубликованных в разные годы в таких популярных авторитетных журналах, как «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», почетный гражданин Владивостока – в конце прошлого года, к своему 85-летию, вышел к читателям с новой, десятой, итоговой книгой «Владивостокские стихи»: 760 страниц, 1 тысяча экземпляров.

19 янв. 2022 Электронная версия газеты "Владивосток" №4885 (6590) от 19 янв. 2022

Это своеобразный трехтомник под одной обложкой – произведения, созданные  старейшим дальневосточным поэтом за полвека  творчества.

Сюжетные эпические произведения и лирика – пейзажная, любовная, гражданская, философская – опыт поэтических стилевых решений художественной формы и жанрового разнообразия: сонет, гимн, триолет, кантата, рондель, акростих, басня, поэма, сказание… Все это снабжено в примечаниях энциклопедическими сведениями о природных особенностях Приморья, его истории и культуре, биографическими данными известных приморцев.

Много портретных стихотворений, много посвящений знатным людям: легендарному капитану дальнего плавания Герою Соцтруда Анне Щетининой, государственному и политическому деятелю Светлане Горячевой, первому командиру атомной подлодки на ТОФ вице-адмиралу Александру Коневу, Герою Соцтруда машинисту Дмитрию Мищихину,  известным художникам, артистам, писателям…

Читателям, интересующимся историей дальневосточной литературы, литературным краеведением, возможно, будет интересно и эссе в конце книги – о работе поэта с молодыми литераторами, опыт организации творчества, авторский взгляд на литературную жизнь в крае. Но главное – это, конечно же, поэтические произведения, проникнутые чувством патриотизма, любви к России на ее тихоокеанских берегах.

Предлагаем вниманию наших читателей некоторые стихи  из новой книги Бориса Лапузина. 

Всё это – Владивосток

Сопки скалистые, море, песок,
Буйных тайфунов крутой водосток,
Крепости зданий, зигзаги дорог,
Режущий водную гладь катерок,
Старых кварталов домашний мирок,
То, что я смог здесь, и то, что не смог, –
          Всё это Владивосток.

Сотни насущных вопросов, клубок
Встреч, расставаний, трагедий, тревог,
Лодки – бульдогами дремлют у ног,
Паруса вскинутый ветром платок,
Глаз маяка, рыбака поплавок
И корабля бронированный бок –
          Всё это Владивосток.

Первопроходцев отважный бросок,
Берег России, причальный порог,
Крайний державный её позвонок, 
Воин, держащий на взводе курок,
Праведник, грешник, зачинщик, игрок,
Душеприказчик лирических строк –
          Всё это Владивосток.

Фуникулёр
Подняться к вольной вышине.
                                                            А. С. Пушкин
Как грузчик-труженик, в наклон
По рельсам движется вагон.
Ползёт по сопке к вышине –
Как будто короб на спине.

Внизу газон, лохмат и рыж, 
Забор, дворы, квадраты крыш,

Дорога, церковь, крест святой 
И – мост открылся Золотой!  

А дальше бухта, Чуркин мыс… 
Ты словно с неба смотришь вниз.

Внизу бушует жизнь, кипит – 
Бытует каждый индивид. 

Ты выше быта – на простор 
Вознёс тебя фуникулёр!

Раскрыт, распахнут окоём, 
Весь распрекрасный город в нём.
Сонет тигру
Ты властелин тайги дальневосточной,
Ты царь зверей приморской стороны,
Твои шаги неслышные вольны
По дебрям первозданности цветочной.

И в полдень золотой, и в час полночный
Изюбры, росомахи, кабаны
Самой природой-матушкой даны
Под твой надзор влияния бессрочный.

Сегодня и тебе нужна охрана –
Ты в долларовом мире чистогана
Уже людской корыстью оценим.

Амурский тигр, красавец грациозный
Во всей своей бесстрашной силе грозной,
Ужели мы тебя не сохраним?

Про тигра

(из стихов для детей)

Записаться бы в юннаты.
Белка, ёжик, бурундук…
Даже тигр полосатый
Был бы мне хороший друг.

Я играл бы с тигром в игры,
Трогал тигра за усы.
Не жалел бы я для тигра
Ни конфет, ни колбасы.

Я бы тигра в класс наш прямо
Приводил на поводке.
«Тигры что, – сказала мама, –
Кошки крупные в тайге».

В день субботний – летний, жаркий,
Нет ни облачка вдали,
Вместе с папой в зоопарке
К клетке тигра подошли.

Только я хотел конфетку
Тигру дать без лишних слов –
Он как бросится на клетку,
Прутья выломать готов.

Да как рыкнет рыком лютым,
Будто рокотом грозы.
Расхотелось почему-то
Трогать тигра за усы.
 
И сказал мой папа тут же:
«Ну, ты понял, сын, теперь,  
Тигр не пудель неуклюжий,
Тигр – это хищный зверь.

Страшной силы тигра лапы
И клыки не для красы».
«Нет, нельзя, – сказал мне папа, –
Трогать тигра за усы».

*

Зимы настали сроки:
Морозца лёгкий хмель.
А во Владивостоке
Вовсю метёт метель.

Унять бы зиму-шельму…
Да власть она ведь, власть:
От Чайки к Эгершельду
Метелицей прошлась.

Снег кружится, снег стелется.
Одета бухта в лёд.
Январская метелица 
Метёт, 
           метёт, 
                     метёт!

Подводная лодка
                                           Александру Коневу

В подплаве особые люди, известно.
Других, не особых не требует флот.
Из бухты своей в океанскую бездну
Опять в «автономку» подлодка идёт.

На скрытное, на боевое дежурство
От пирса, от дома родного вдали
В патрульный район 
               держит заданно курс свой:
Надёжны отсеки, послушны рули.

Крепка, совершенна, сильна оборона,
Пока нам никак расслабляться нельзя.
Известен тяжёлый оскал Пентагона,
Не дремлют заклятые эти друзья.

Они погасили б над нами созвездья,
Россию давно превратили бы в ад,
Когда бы не наша возможность возмездья,
Не наш термоядерный точный заряд.

Секретным дозором идёт субмарина –
Морской, 
              государственный, 
                                     доблестный страж:
Проходят проверку на прочность в глубинах
Оружие, техника, весь экипаж.

Ответственный труд, непростая работка –
И ночью, и днём охраняется мир.
Ответит на ядерный вызов подлодка,
Обязан скомандовать «старт» командир.

Ракеты копьё сразу вырвется к цели –
Ответный, мгновенный, смертельный 
            посыл.
…Планету Земля на последнем пределе
Спасает ещё равновесие сил.

Боцман

Штормами боцман выдублен,
Добрыня-богатырь,
Не из скалы ли вырублен
Во весь свой рост и ширь.

Не то чтобы классический –
Обычный мореман,
Постиг и Атлантический,
И Тихий океан.

Проплыл моря экватора
И в Арктику ходил,
С Нептуном, словно с братом он,
По-свойски говорил.
Тайфун, громя пропорцию,
Громадил волн табун,
А боцману, а боцману
До клотика тайфун.

Прошёл он все лишения,
Дел такелажных спец –
Работы напряжение,
Порядка образец.

Проблемы жизни разные,
Умеючи, не раз
Морским узлом завязывал
И – через канифас.

Его б представить к ордену:
Где только ни бывал,
Свою Россию-родину
Нигде не продавал.

Судьбы моряцкой баловень,
Вернулся в порт родной,
Идёт он, как по палубе,
По улице Морской.

Вышагивает царственно,
По-шкиперски одет,
Политик и хозяйственник,
Философ и поэт.

Его красотки ласкою
Заманивают в дом.
Сама царица Савская
Мечтала о таком.

Ещё б, мужчина – золото,
На боцманский манер.
…Его бы в мэры города –
Вот это был бы мэр!

Поле чести и мужества (песня)

Музыка Владимира Ларионова

1. Счастлив быть от рожденья с тобой я
И до смертного часа с тобой,
Поле жизни моей, поле боя –
И застава, и дом это мой.

          Да, наверно, есть лучшая доля
          И места где-то лучшие есть,
          Но моё Куликово здесь поле,
          Поле чести и мужества здесь.

2. Это пост, мне Отечеством данный.
И конечно, не Сочи, не рай
      Окаянный, далёкий, туманный,
      Океанный и сопочный край.
                          
             Да, наверно, есть лучшая доля
             И места где-то лучшие есть,
             Но моё Куликово здесь поле,
             Поле чести и мужества здесь.

3. Здесь открыты ворота морские –
Дальний берег надежд и тревог,
      Православная крепость России,
      Город Родины – Владивосток.
            
              Да, наверно, есть лучшая доля
              И места где-то лучшие есть,
              Но моё Куликово здесь поле,
              Поле чести и мужества здесь.
              Поле чести и мужества здесь.
              Поле чести и мужества здесь.