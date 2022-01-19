Славлю город, угодный богу Борис Лапузин – член Союза писателей СССР, Союза писателей России, автор многих стихотворений, опубликованных в разные годы в таких популярных авторитетных журналах, как «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», почетный гражданин Владивостока – в конце прошлого года, к своему 85-летию, вышел к читателям с новой, десятой, итоговой книгой «Владивостокские стихи»: 760 страниц, 1 тысяча экземпляров.

Это своеобразный трехтомник под одной обложкой – произведения, созданные старейшим дальневосточным поэтом за полвека творчества.

Сюжетные эпические произведения и лирика – пейзажная, любовная, гражданская, философская – опыт поэтических стилевых решений художественной формы и жанрового разнообразия: сонет, гимн, триолет, кантата, рондель, акростих, басня, поэма, сказание… Все это снабжено в примечаниях энциклопедическими сведениями о природных особенностях Приморья, его истории и культуре, биографическими данными известных приморцев.

Много портретных стихотворений, много посвящений знатным людям: легендарному капитану дальнего плавания Герою Соцтруда Анне Щетининой, государственному и политическому деятелю Светлане Горячевой, первому командиру атомной подлодки на ТОФ вице-адмиралу Александру Коневу, Герою Соцтруда машинисту Дмитрию Мищихину, известным художникам, артистам, писателям…

Читателям, интересующимся историей дальневосточной литературы, литературным краеведением, возможно, будет интересно и эссе в конце книги – о работе поэта с молодыми литераторами, опыт организации творчества, авторский взгляд на литературную жизнь в крае. Но главное – это, конечно же, поэтические произведения, проникнутые чувством патриотизма, любви к России на ее тихоокеанских берегах.

Предлагаем вниманию наших читателей некоторые стихи из новой книги Бориса Лапузина.

Всё это – Владивосток

Сопки скалистые, море, песок,

Буйных тайфунов крутой водосток,

Крепости зданий, зигзаги дорог,

Режущий водную гладь катерок,

Старых кварталов домашний мирок,

То, что я смог здесь, и то, что не смог, –

Всё это Владивосток.

Сотни насущных вопросов, клубок

Встреч, расставаний, трагедий, тревог,

Лодки – бульдогами дремлют у ног,

Паруса вскинутый ветром платок,

Глаз маяка, рыбака поплавок

И корабля бронированный бок –

Всё это Владивосток.

Первопроходцев отважный бросок,

Берег России, причальный порог,

Крайний державный её позвонок,

Воин, держащий на взводе курок,

Праведник, грешник, зачинщик, игрок,

Душеприказчик лирических строк –

Всё это Владивосток.

Фуникулёр

Подняться к вольной вышине.

А. С. Пушкин

Как грузчик-труженик, в наклон

По рельсам движется вагон.

Ползёт по сопке к вышине –

Как будто короб на спине.

Внизу газон, лохмат и рыж,

Забор, дворы, квадраты крыш,

Дорога, церковь, крест святой

И – мост открылся Золотой!

А дальше бухта, Чуркин мыс…

Ты словно с неба смотришь вниз.

Внизу бушует жизнь, кипит –

Бытует каждый индивид.

Ты выше быта – на простор

Вознёс тебя фуникулёр!

Раскрыт, распахнут окоём,

Весь распрекрасный город в нём.

Сонет тигру

Ты властелин тайги дальневосточной,

Ты царь зверей приморской стороны,

Твои шаги неслышные вольны

По дебрям первозданности цветочной.

И в полдень золотой, и в час полночный

Изюбры, росомахи, кабаны

Самой природой-матушкой даны

Под твой надзор влияния бессрочный.

Сегодня и тебе нужна охрана –

Ты в долларовом мире чистогана

Уже людской корыстью оценим.

Амурский тигр, красавец грациозный

Во всей своей бесстрашной силе грозной,

Ужели мы тебя не сохраним?

Про тигра

(из стихов для детей)

Записаться бы в юннаты.

Белка, ёжик, бурундук…

Даже тигр полосатый

Был бы мне хороший друг.

Я играл бы с тигром в игры,

Трогал тигра за усы.

Не жалел бы я для тигра

Ни конфет, ни колбасы.

Я бы тигра в класс наш прямо

Приводил на поводке.

«Тигры что, – сказала мама, –

Кошки крупные в тайге».

В день субботний – летний, жаркий,

Нет ни облачка вдали,

Вместе с папой в зоопарке

К клетке тигра подошли.

Только я хотел конфетку

Тигру дать без лишних слов –

Он как бросится на клетку,

Прутья выломать готов.

Да как рыкнет рыком лютым,

Будто рокотом грозы.

Расхотелось почему-то

Трогать тигра за усы.



И сказал мой папа тут же:

«Ну, ты понял, сын, теперь,

Тигр не пудель неуклюжий,

Тигр – это хищный зверь.

Страшной силы тигра лапы

И клыки не для красы».

«Нет, нельзя, – сказал мне папа, –

Трогать тигра за усы».

*

Зимы настали сроки:

Морозца лёгкий хмель.

А во Владивостоке

Вовсю метёт метель.

Унять бы зиму-шельму…

Да власть она ведь, власть:

От Чайки к Эгершельду

Метелицей прошлась.

Снег кружится, снег стелется.

Одета бухта в лёд.

Январская метелица

Метёт,

метёт,

метёт!

Подводная лодка

Александру Коневу

В подплаве особые люди, известно.

Других, не особых не требует флот.

Из бухты своей в океанскую бездну

Опять в «автономку» подлодка идёт.

На скрытное, на боевое дежурство

От пирса, от дома родного вдали

В патрульный район

держит заданно курс свой:

Надёжны отсеки, послушны рули.

Крепка, совершенна, сильна оборона,

Пока нам никак расслабляться нельзя.

Известен тяжёлый оскал Пентагона,

Не дремлют заклятые эти друзья.

Они погасили б над нами созвездья,

Россию давно превратили бы в ад,

Когда бы не наша возможность возмездья,

Не наш термоядерный точный заряд.

Секретным дозором идёт субмарина –

Морской,

государственный,

доблестный страж:

Проходят проверку на прочность в глубинах

Оружие, техника, весь экипаж.

Ответственный труд, непростая работка –

И ночью, и днём охраняется мир.

Ответит на ядерный вызов подлодка,

Обязан скомандовать «старт» командир.

Ракеты копьё сразу вырвется к цели –

Ответный, мгновенный, смертельный

посыл.

…Планету Земля на последнем пределе

Спасает ещё равновесие сил.

Боцман

Штормами боцман выдублен,

Добрыня-богатырь,

Не из скалы ли вырублен

Во весь свой рост и ширь.

Не то чтобы классический –

Обычный мореман,

Постиг и Атлантический,

И Тихий океан.

Проплыл моря экватора

И в Арктику ходил,

С Нептуном, словно с братом он,

По-свойски говорил.

Тайфун, громя пропорцию,

Громадил волн табун,

А боцману, а боцману

До клотика тайфун.

Прошёл он все лишения,

Дел такелажных спец –

Работы напряжение,

Порядка образец.

Проблемы жизни разные,

Умеючи, не раз

Морским узлом завязывал

И – через канифас.

Его б представить к ордену:

Где только ни бывал,

Свою Россию-родину

Нигде не продавал.

Судьбы моряцкой баловень,

Вернулся в порт родной,

Идёт он, как по палубе,

По улице Морской.

Вышагивает царственно,

По-шкиперски одет,

Политик и хозяйственник,

Философ и поэт.

Его красотки ласкою

Заманивают в дом.

Сама царица Савская

Мечтала о таком.

Ещё б, мужчина – золото,

На боцманский манер.

…Его бы в мэры города –

Вот это был бы мэр!

Поле чести и мужества (песня)

Музыка Владимира Ларионова

1. Счастлив быть от рожденья с тобой я

И до смертного часа с тобой,

Поле жизни моей, поле боя –

И застава, и дом это мой.

Да, наверно, есть лучшая доля

И места где-то лучшие есть,

Но моё Куликово здесь поле,

Поле чести и мужества здесь.

2. Это пост, мне Отечеством данный.

И конечно, не Сочи, не рай

Окаянный, далёкий, туманный,

Океанный и сопочный край.



Да, наверно, есть лучшая доля

И места где-то лучшие есть,

Но моё Куликово здесь поле,

Поле чести и мужества здесь.

3. Здесь открыты ворота морские –

Дальний берег надежд и тревог,

Православная крепость России,

Город Родины – Владивосток.



Да, наверно, есть лучшая доля

И места где-то лучшие есть,

Но моё Куликово здесь поле,

Поле чести и мужества здесь.

Поле чести и мужества здесь.

Поле чести и мужества здесь.