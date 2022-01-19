Славлю город, угодный богу
Борис Лапузин – член Союза писателей СССР, Союза писателей России, автор многих стихотворений, опубликованных в разные годы в таких популярных авторитетных журналах, как «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник», почетный гражданин Владивостока – в конце прошлого года, к своему 85-летию, вышел к читателям с новой, десятой, итоговой книгой «Владивостокские стихи»: 760 страниц, 1 тысяча экземпляров.
Это своеобразный трехтомник под одной обложкой – произведения, созданные старейшим дальневосточным поэтом за полвека творчества.
Сюжетные эпические произведения и лирика – пейзажная, любовная, гражданская, философская – опыт поэтических стилевых решений художественной формы и жанрового разнообразия: сонет, гимн, триолет, кантата, рондель, акростих, басня, поэма, сказание… Все это снабжено в примечаниях энциклопедическими сведениями о природных особенностях Приморья, его истории и культуре, биографическими данными известных приморцев.
Много портретных стихотворений, много посвящений знатным людям: легендарному капитану дальнего плавания Герою Соцтруда Анне Щетининой, государственному и политическому деятелю Светлане Горячевой, первому командиру атомной подлодки на ТОФ вице-адмиралу Александру Коневу, Герою Соцтруда машинисту Дмитрию Мищихину, известным художникам, артистам, писателям…
Читателям, интересующимся историей дальневосточной литературы, литературным краеведением, возможно, будет интересно и эссе в конце книги – о работе поэта с молодыми литераторами, опыт организации творчества, авторский взгляд на литературную жизнь в крае. Но главное – это, конечно же, поэтические произведения, проникнутые чувством патриотизма, любви к России на ее тихоокеанских берегах.
Предлагаем вниманию наших читателей некоторые стихи из новой книги Бориса Лапузина.
Всё это – Владивосток
Сопки скалистые, море, песок,
Буйных тайфунов крутой водосток,
Крепости зданий, зигзаги дорог,
Режущий водную гладь катерок,
Старых кварталов домашний мирок,
То, что я смог здесь, и то, что не смог, –
Всё это Владивосток.
Сотни насущных вопросов, клубок
Встреч, расставаний, трагедий, тревог,
Лодки – бульдогами дремлют у ног,
Паруса вскинутый ветром платок,
Глаз маяка, рыбака поплавок
И корабля бронированный бок –
Всё это Владивосток.
Первопроходцев отважный бросок,
Берег России, причальный порог,
Крайний державный её позвонок,
Воин, держащий на взводе курок,
Праведник, грешник, зачинщик, игрок,
Душеприказчик лирических строк –
Всё это Владивосток.
Фуникулёр
Подняться к вольной вышине.
А. С. Пушкин
Как грузчик-труженик, в наклон
По рельсам движется вагон.
Ползёт по сопке к вышине –
Как будто короб на спине.
Внизу газон, лохмат и рыж,
Забор, дворы, квадраты крыш,
Дорога, церковь, крест святой
И – мост открылся Золотой!
А дальше бухта, Чуркин мыс…
Ты словно с неба смотришь вниз.
Внизу бушует жизнь, кипит –
Бытует каждый индивид.
Ты выше быта – на простор
Вознёс тебя фуникулёр!
Раскрыт, распахнут окоём,
Весь распрекрасный город в нём.
Сонет тигру
Ты властелин тайги дальневосточной,
Ты царь зверей приморской стороны,
Твои шаги неслышные вольны
По дебрям первозданности цветочной.
И в полдень золотой, и в час полночный
Изюбры, росомахи, кабаны
Самой природой-матушкой даны
Под твой надзор влияния бессрочный.
Сегодня и тебе нужна охрана –
Ты в долларовом мире чистогана
Уже людской корыстью оценим.
Амурский тигр, красавец грациозный
Во всей своей бесстрашной силе грозной,
Ужели мы тебя не сохраним?
Про тигра
(из стихов для детей)
Записаться бы в юннаты.
Белка, ёжик, бурундук…
Даже тигр полосатый
Был бы мне хороший друг.
Я играл бы с тигром в игры,
Трогал тигра за усы.
Не жалел бы я для тигра
Ни конфет, ни колбасы.
Я бы тигра в класс наш прямо
Приводил на поводке.
«Тигры что, – сказала мама, –
Кошки крупные в тайге».
В день субботний – летний, жаркий,
Нет ни облачка вдали,
Вместе с папой в зоопарке
К клетке тигра подошли.
Только я хотел конфетку
Тигру дать без лишних слов –
Он как бросится на клетку,
Прутья выломать готов.
Да как рыкнет рыком лютым,
Будто рокотом грозы.
Расхотелось почему-то
Трогать тигра за усы.
И сказал мой папа тут же:
«Ну, ты понял, сын, теперь,
Тигр не пудель неуклюжий,
Тигр – это хищный зверь.
Страшной силы тигра лапы
И клыки не для красы».
«Нет, нельзя, – сказал мне папа, –
Трогать тигра за усы».
*
Зимы настали сроки:
Морозца лёгкий хмель.
А во Владивостоке
Вовсю метёт метель.
Унять бы зиму-шельму…
Да власть она ведь, власть:
От Чайки к Эгершельду
Метелицей прошлась.
Снег кружится, снег стелется.
Одета бухта в лёд.
Январская метелица
Метёт,
метёт,
метёт!
Подводная лодка
Александру Коневу
В подплаве особые люди, известно.
Других, не особых не требует флот.
Из бухты своей в океанскую бездну
Опять в «автономку» подлодка идёт.
На скрытное, на боевое дежурство
От пирса, от дома родного вдали
В патрульный район
держит заданно курс свой:
Надёжны отсеки, послушны рули.
Крепка, совершенна, сильна оборона,
Пока нам никак расслабляться нельзя.
Известен тяжёлый оскал Пентагона,
Не дремлют заклятые эти друзья.
Они погасили б над нами созвездья,
Россию давно превратили бы в ад,
Когда бы не наша возможность возмездья,
Не наш термоядерный точный заряд.
Секретным дозором идёт субмарина –
Морской,
государственный,
доблестный страж:
Проходят проверку на прочность в глубинах
Оружие, техника, весь экипаж.
Ответственный труд, непростая работка –
И ночью, и днём охраняется мир.
Ответит на ядерный вызов подлодка,
Обязан скомандовать «старт» командир.
Ракеты копьё сразу вырвется к цели –
Ответный, мгновенный, смертельный
посыл.
…Планету Земля на последнем пределе
Спасает ещё равновесие сил.
Боцман
Штормами боцман выдублен,
Добрыня-богатырь,
Не из скалы ли вырублен
Во весь свой рост и ширь.
Не то чтобы классический –
Обычный мореман,
Постиг и Атлантический,
И Тихий океан.
Проплыл моря экватора
И в Арктику ходил,
С Нептуном, словно с братом он,
По-свойски говорил.
Тайфун, громя пропорцию,
Громадил волн табун,
А боцману, а боцману
До клотика тайфун.
Прошёл он все лишения,
Дел такелажных спец –
Работы напряжение,
Порядка образец.
Проблемы жизни разные,
Умеючи, не раз
Морским узлом завязывал
И – через канифас.
Его б представить к ордену:
Где только ни бывал,
Свою Россию-родину
Нигде не продавал.
Судьбы моряцкой баловень,
Вернулся в порт родной,
Идёт он, как по палубе,
По улице Морской.
Вышагивает царственно,
По-шкиперски одет,
Политик и хозяйственник,
Философ и поэт.
Его красотки ласкою
Заманивают в дом.
Сама царица Савская
Мечтала о таком.
Ещё б, мужчина – золото,
На боцманский манер.
…Его бы в мэры города –
Вот это был бы мэр!
Поле чести и мужества (песня)
Музыка Владимира Ларионова
1. Счастлив быть от рожденья с тобой я
И до смертного часа с тобой,
Поле жизни моей, поле боя –
И застава, и дом это мой.
Да, наверно, есть лучшая доля
И места где-то лучшие есть,
Но моё Куликово здесь поле,
Поле чести и мужества здесь.
2. Это пост, мне Отечеством данный.
И конечно, не Сочи, не рай
Окаянный, далёкий, туманный,
Океанный и сопочный край.
Да, наверно, есть лучшая доля
И места где-то лучшие есть,
Но моё Куликово здесь поле,
Поле чести и мужества здесь.
3. Здесь открыты ворота морские –
Дальний берег надежд и тревог,
Православная крепость России,
Город Родины – Владивосток.
Да, наверно, есть лучшая доля
И места где-то лучшие есть,
Но моё Куликово здесь поле,
Поле чести и мужества здесь.
Поле чести и мужества здесь.
Поле чести и мужества здесь.