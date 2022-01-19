Сквозь фьорды любви и нелюбви Что делать, когда вместе невозможно и врозь никак

На первый взгляд, у них чудесная семья. Вот всем бы так: два состоявшихся, успешных человека понимают и ценят друг друга, вместе им хорошо, в их доме тепло и уютно, и там живет любовь… Минутку. Так ли это? Что там, в семье Юхана и Марианны, если взглянуть пристально? Ох, а вглядываться-то как страшно…

Спектакль «Сцены из супружеской жизни» (16+) Приморского краевого академического театра имени Горького, основанный на сценарии знаменитого Ингмара Бергмана, – одна из самых ярких премьер нынешнего театрального сезона в Приморье.

Это как про меня…

Режиссер спектакля народный артист России, лауреат премии «Золотая маска» Ефим Звеняцкий не раз говорил о том, что поставить «Сцены из супружеской жизни» – его давняя, многолетняя мечта. В свое время фильм Бергмана был едва ли не маркером «свой-чужой» у советской творческой интеллигенции, это была эпохальная работа, заставившая весь мир задуматься о том, что за внешне привлекательным фасадом даже очень респектабельной семьи может скрываться большая беда. И что об этом нужно говорить. Говорить, чтобы беды не случилось…

К своим «Сценам из супружеской жизни» Ефим Звеняцкий пришел уже умудренным жизненным опытом человеком, за плечами которого много и радостей, и бед. Словом, ему есть что сказать зрителю о любви, о том, что значит это простое понятие в нашей жизни и как много зависит от того, есть любовь или нет.

«Сцены…» в постановке Звеняцкого получились откровенными, искренними, честными до кончиков ногтей, пронзительными, порой даже бьющими наотмашь. Режиссер не стал щадить ни героев, ни зрителей. «Это как про меня», «Я плакала прямо на спектакле», «Душу разбередил» – это не придуманные реплики, а реальные отзывы о постановке из социальных сетей и те, что мне довелось лично слышать после премьеры…

Открывая тайны (так и тянет сказать «препарируя») семьи Юхана и Марианны, режиссер не боится говорить о любви и нелюбви, о том, что измена и ложь убивают – медленно, неспешно, но верно, что нельзя бесконечно их скрывать, что любой нарыв обязательно вскроется. И тогда может быть очень, очень больно. Но в то же время эти «Сцены…», как бы парадоксально это ни звучало, буквально поют гимн любви. Такой любви, когда и вместе невозможно, и порознь никак. Такой силе чувств, что сметает почище любого урагана…

Обойти страшные рифы

Поразительно, что столь сильные эмоции, столь яростные переживания, столь сильную душевную драму режиссер доверил сыграть (или пережить на сцене?) супружеской паре актерам Валентину Запорожцу и Валерии Запорожец (Брюхановой). Ефим Семенович признавался, что волновался, распределяя роли в спектакле. Боялся: та боль, что раздирает Марианну и Юхана, не коснется ли семьи актерской, не заденет ли? И тем не менее состав исполнителей был утвержден.

Валентин и Валерия справились. Нет, не так. Они СПРАВИЛИСЬ. Им удалось тонко, без излишнего надрыва и в то же время очень точно показать все этапы распада семьи, провести зрителя сквозь фьорды любви-нелюбви, заставив и сопереживать, и задумываться.

Актеры не скрывают: им было непросто, потому что из-за большого количества текста приходилось репетировать и дома, то есть уносить работу с собой, в семью Вали и Леры, а не Марианны и Юхана. Но самые страшные рифы они обошли. И это, кстати, в который раз доказывает, что настоящей любви ничего не страшно…

Валерия Запорожец удивительно гармонична в роли Марианны, ее невозможно упрекнуть в наигрыше, в желании форсировать эмоции – нет, она всегда очень точно видит грань, за которой стоит зрительское «не верю». И никогда не заходит за эту черту.

Валентин Запорожец на сцене театра имени Горького занят во множестве постановок. Мастер, Остап Бендер, Вронский, Панафидин, Есенин – и это далеко не полный список его ролей. Однако даже самый строгий критик не упрекнет артиста в том, что он пользуется затасканными приемчиками или повторяется. Его Юхана даже тени других ролей не касаются, в этом герое актер живет как в первый раз.

Собственно, весь актерский ансамбль спектакля достоин теплых слов, ведь в «Сценах…» нет проходных эпизодов, каждый так или иначе, словно зеркало, отражает то, что происходит в жизни Марианны и Юхана. И потому семейные перипетии Петера (Сергей Коврижиных) и Катарины (Анна Чалая), разговоры Эвы (Яна Мялк), беседы с матерью Марианны (Марина Волкова) и пронзительные, трагические, исполненные болью монологи фру Якоби (Наталья Овчинникова) так важны. Сцены с фру Якоби вообще смотрятся на разрыв аорты: актриса словно предсказывает, что ждет семью Марианны и Юхана, и ее слова звучат драматично и даже зловеще, но как при этом сочувствует фру Якоби зал!

То, как артисты буквально выкладываются на сцене, о многом говорит.

Спрятаться некуда

Кстати, о сцене. Отметим, что режиссер не дал поблажки своим артистам, лишив их привычной зоны комфорта. Он вынес планшет сцены в зрительный зал, задействовав частично и его (эпизоды, которые играются буквально между рядами кресел, великолепны!) и поместив актеров в своего рода аквариум. Вот они, как на ладони, и никуда не деться: зритель в двух шагах, любой наигрыш, любая фальшь заискрят так, что не описать. Да еще при таком свете!

Ох, нелегка была задача у Сергея Скорнецкого, мастера по свету. Что делать, когда все привычные инструменты оказались недоступны? Ведь они направлены на сцену, а актеры в зале! И выставленные вокруг прожектора превращают место действия словно в аквариум, прозрачный со всех сторон, и одновременно парадоксально напоминают зрителю о доме, ведь там тоже примерно так: яркий свет, четкие тени – и никуда не спрячешься.

Очень кинематографичный прием, кстати, что, как и буквы шрифта, которым написано название спектакля, как и видеоряд, снятый для постановки Глебом Телешовым, становится своего рода поклоном Ингмару Бергману и в то же время создает уникальную атмосферу спектакля.

Нельзя не отметить и работу художника по костюмам. Андрей Климов (в который раз!) был деликатен и удивительно точен. Он не стал выводить на сцену 70-е (время действия фильма Бергмана), однако отдал им должное в каждом костюме. Это не тычок в спину, это тонкий намек, который, как шлейф дорогих духов, уводит зрителя от размышлений на тему «какой год на сцене» к куда более важным вопросам. Вопросам о силе любви и ее важности в жизни человека. О необходимости быть честным с тем, кто рядом. Об истинных и ложных чувствах.

«Сцены из супружеской жизни» – один из тех спектаклей, которые идут вместе со зрителем домой, оставаясь в его мыслях, теребя, беспокоя, заставляя размышлять. И это главное.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА