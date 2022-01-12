Реабилитация для обжор Врачи рекомендуют, как прийти в норму после праздничных застолий

Каждый раз, возвращаясь к нормальной жизни после длительного марафона новогодних застолий, мы (ну, во всяком случае, многие из нас) даем себе строжайший зарок: все, с праздничным обжорством покончено. Но приходит следующий праздник, волею государства сдобренный многодневными «каникулами», и…

В общем, острый на язык наш народ не зря придумал поговорку «Зарекалась свинья в грязь не лазить…» Да и оправданий сочинено немало. Мол, без оливье Новый год и не Новый год вовсе. И без холодца, конечно. Тем более что правильно сваренный холодец, если разобраться, полезен и для здоровья суставов, и для упругости кожи…

Короче, «подлечили суставы», набрали килограммы, дошли до стадии зароков. И тут первым делом следует грамотно ввести свой организм в нормальный режим питания. Как? Вот несколько советов от врачей.

Идите вы в баню!

– Никаких радикальных мер предпринимать и не требуется, – рассказывает врач Центра здоровья Владивостокской поликлиники № 3 Любовь Хохлова. – После праздников просто переходите на привычный всем нам здоровый рацион: рыба, куриная грудка, овощи, приготовленные в пароварке или запеченные в духовке, бульоны, уха.

И лучше, советуют врачи, есть чаще и дробно, маленькими порциями – за праздничные дни мы растянули желудок, и теперь нам надо вернуть его в исходные размеры. Как известно, пища в желудке задерживается на полтора-два часа, так что трехчасовых перерывов между перекусами вполне достаточно.

– Старайтесь пить как можно больше воды по утрам, – рекомендует Любовь Владимировна. – Желательно выпить до завтрака четыре стакана. Разумеется, не все сразу, а постепенно. Это поможет нам запустить метаболизм в организме. Вообще, суточная норма потребления воды – 30 мл на килограмм веса. Обеспечьте тепло между приемами пищи. Хороши при интоксикации организма зеленый чай и морсы.

Следующий пункт – физические нагрузки. Они хороши не только для сжигания наеденных за праздники калорий, но и для борьбы с запорами – вы двигаетесь, и заодно активизируется ваш кишечник. Здесь же прогулки на свежем воздухе. Если позволяет здоровье, идите в баню – пар, интенсивный массаж веником способствуют очищению лимфы, объясняет врач.

Голод, холод и покой

В случае если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или они возникли после последних праздников, понадобятся специальные методы реабилитации.

– При гастрите (боль и дискомфорт под ложечкой, возникающий после еды, тошнота, чувство переполнения желудка) рекомендуется строгая диета. А именно: нежирные бульоны и (внимание!) обязательно что-нибудь из вторых блюд, так как бульон лишь подготавливает наш желудок к приему пищи. Допускаются молочные супы и каши (при нормальной переносимости молока), – перечисляет Любовь Хохлова. – При панкреатите (боль в левом подреберье, тошнота, рвота, жидкий зловонный стул) к диете стоит присоединить ферменты и абсорбенты (активированный уголь, полисороб и т. п.). А еще лучше какое-то время и вовсе обойтись без еды – при обострении панкреатита врачи рекомендуют голод, холод и покой.

При дискинезии желчевыводящих путей (тяжесть в правом подреберье, означающая, что желчный пузырь переполнен) можно делать дюбажи с минеральной водой. Процедура несложная: утром выпиваем стакан минеральной воды, ложимся правым боком на теплую грелку, в результате происходит опорожнение желчного пузыря. Однако дюбажи можно делать лишь в том случае, если вы точно знаете, что у вас нет камней (и знания эти подтверждены недавним УЗИ). В этом случае также стоит отказаться от жареной пищи. И можно включить в рацион настой расторопши (хороший гепатопротектор) и шиповника – последний не только способствует выводу желчи, но и является рекордсменом по количеству витамина С, то есть в принципе полезен зимой для укрепления иммунитета.

При обострении именно подтвержденной желчекаменной болезни вспомните о том, что вам когда-то прописывали урсосан, который не только работает при забросе желчи в желудок, но и растворяет камни, нормализует реологические свойства желчи.

Если просто появился жидкий стул без каких-то дополнительных симптомов вроде тошноты и рвоты, то можно обойтись сорбентами, попить бифидо– и лактобактерии, в том числе в йогуртах, ферменты.

За сколько минут до еды?

Можно ли после праздников садиться на радикальные диеты? Именно к ним мы зачастую прибегаем, мучимые жесточайшим чувством вины после длительного объедания.

Врачи говорят: если человек здоров, то почему бы и нет? Но и здесь существуют свои правила, которых стоит придерживаться.

– Если вы решили устроить себе яблочный день, то ничего, кроме яблок, не ешьте, в противном случае могут появиться чувство вздутия в кишечнике, метеоризм, – поясняет доктор Хохлова. – Можно день провести на кефире. Другое дело, что все эти диеты хороши для идеально здоровых людей, которых среди нас практически нет.

И, конечно, особо важный момент: если после новогодних застолий у вас возникли постоянные и длительные болевые ощущения, лучше все-таки обратиться к врачу. Только он определит их причину и назначит нужное лечение. Ведь даже минеральную воду нужно пить по-разному, в зависимости от того, от какой болезни вы лечитесь, – холодную или немного подогретую, за 20 минут или за час до еды.

Лика ТКАЧЕНКО

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