Новый год на диване тоже встанет в копеечку Банк России рассчитал праздничный «индекс домоседа»

В эти предпраздничные дни у большинства приморцев уже есть четкие планы на Новый год: у одних куплены билеты на самолет или поезд, чтобы ехать к родным в другой город, у других в шкафу висят наряды для новогодней вечеринки, а холодильник полон продуктов для праздничного стола. А что если не хочется (или нет возможности) никуда ехать на Новый год или звать гостей?

Ведь есть и те, для кого лучший праздник – дома под теплым пледом у телевизора, ноутбука или планшета с любимыми фильмами. И отдохнуть от суеты уходящего года можно, и сэкономить на праздничных расходах. Во сколько обойдутся «пассивные выходные» тем, кто решил провести новогодние праздники в домашней обстановке? Об этом мы спросили экономистов Дальневосточного главного управления Банка России.

Для расчета примерного «праздничного набора домоседа» мы взяли:

– онлайн-подписку на видеосервисы на месяц;

– месячную абонентскую плату за доступ к сети Интернет;

– беспроводные наушники;

– 100 г чая;

– 100 г кофе;

– килограмм печенья;

– килограмм шоколадных конфет;

– домашние тапочки.

По данным Росстата, стоимость подписки на онлайн-видеосервисы в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросла на 13,5 %, до 277 рублей в месяц. После того как в 2020 году были введены противоэпидемические меры, рынок онлайн-кинотеатров в стране стал активно расти, привлекая все новых клиентов. В 2021 году рост спроса продолжается, что сказывается на ценах. В то же время стоимость доступа к домашнему Интернету за год выросла незначительно – на 1,7 %, до 725 рублей в месяц. Поставщики услуг переносили в цены рост своих издержек на оборудование и зарплаты сотрудникам.

Черный байховый чай за год подорожал на 6,8 %, до 94 рублей за 100 граммов. Растворимый кофе такого же объема вырос в цене в два раза меньше – на 3,4 %, до 275 рублей. На стоимость кофе и чая повлияло снижение урожая в странах-производителях, а также заметное повышение тарифов на морские грузоперевозки вследствие нарушения логистических цепочек из-за пандемии.

Один килограмм печенья вырос в цене за год на 14,6 %, до 220 рублей. Издержки производителей кондитерских изделий в 2021 году росли быстрее, чем годом ранее. Дороже стали масло, маргарин, мука, а также топливо, увеличились транспортные расходы. Один килограмм шоколадных конфет подорожал на 8,9 %, до 760 рублей. Рост цен на какао произошел на фоне сохраняющихся перебоев в поставках в связи с пандемией, а также увеличения транспортных затрат.

Домашние тапочки подорожали на 6,4 %, до 516 рублей. Рост цен произошел во многом из-за удорожания ткани, каучука и других материалов, а также нарушения производственно-логистических цепочек в мире. Зато беспроводные наушники за год подешевели на 7 %, до 2 389 рублей. Это связано с выходом на рынок новых производителей и увеличением линейки моделей в розничной продаже.

В результате «набор домоседа», в который мы включили 8 позиций, за год не изменился в цене: его стоимость в ноябре этого года, как и годом ранее, составила 5 256 рублей. Цены на включенные в него товары и услуги изменились по-разному: подорожали все позиции, кроме наушников, но последние подешевели и отчасти компенсировали этот рост.

Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России напоминают, что об инфляции нельзя судить по изменению цен на отдельные товары. Росстат наблюдает за ценами и рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины, в которую входят более 550 различных товаров и услуг.

Так, по данным Росстата, годовая инфляция в ноябре в нашем регионе составила 7,4 %, по России в целом – 8,4 %.

Основные причины изменения цен на товары и услуги объясняются в ежемесячно публикуемых на сайте Банка России информационно-аналитических материалах об инфляции в регионах.

Узнать, как изменилась стоимость личной потребительской корзины, можно с помощью калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура».

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4 % в год и стремится ее удерживать.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 %.

Инфографика Елизаветы ЧЕСНОКОВОЙ