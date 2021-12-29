Настроение зимы – рыжее на белом Предчувствие Нового года и Рождества и неожиданно яркие вкрапления в блеклые зимние оттенки завораживают зрителя на выставке, открывшейся в залах Приморского отделения Союза художников РФ. И хоть называется выставка «Новогодняя» (6+), ее суть, скорее, – ожидание праздника и, конечно, новогоднего чуда.

Их ждут тут и люди, и деревья, и тигры, и кот в колбасном ряду, и одинокая варежка на заборе, и сам заснеженный город, над которым парит юное вдохновение. Словно все они смотрят зимний сон, растревоженный яркими рыжими пятнами…

– Наша «Новогодняя» выставка открывается традиционно в последние дни декабря, – говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ, – чтобы дать зрителю возможность неспешно пройти по залам в длинные январские выходные.

А посмотреть есть на что: в этом году на выставке представлено 90 работ 53 авторов. Причем самых разных жанров – от великолепных зимних пейзажей до портретов и чудесных жанровых работ.

Посмотрите сейчас, пока и вы, читатель, живете в ожидании Нового года, фоторепортаж Алексея Воронина. А потом, на каникулах, не поленитесь – сходите и насладитесь творениями художников воочию.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА