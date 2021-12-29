Загадки Скрябина раскроет Петр Лаул В январской концертной афише Приморской сцены Мариинского театра — два выступления признанного петербургского пианиста Петра Лаула. Музыкант представит сольную программу и сыграет с симфоническим оркестром.

15 января Петр Лаул исполнит фортепианный концерт Александра Скрябина в симфоническом моновечере «Скрябин-150» (12+). Это событие откроет цикл концертов, посвященный юбилею выдающегося русского композитора-философа, который считается одной из самых загадочных фигур русской музыкальной классики. За пульт оркестра встанет главный дирижер театра Павел Смелков. Прозвучат также Первая симфония и поэма «Мечты» – ранние симфонические произведения Скрябина.

16 января в Большом зале Приморской сцены – сольный клавирабенд Петра Лаула, вечер фортепианной музыки из сочинений двух великих русских композиторов (12+). В первом отделении пианист исполнит знаменитые миниатюры Сергея Рахманинова: прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты. Вторая часть вечера посвящена творчеству Скрябина – автора, который особенно много значит для музыканта. Петр Лаул выиграл Международный конкурса пианистов имени Скрябина в Москве, записывал сочинения композитора на компакт-диски. Сейчас в его репертуаре все фортепианные сочинения Скрябина. Для слушателей Владивостока он исполнит такие легендарные скрябинские сочинения, как пьесы для левой руки (прелюдия и ноктюрн, соч. 9), сонаты № 3 и № 5 и другие.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено Приморской сценой Мариинского театра