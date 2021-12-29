Свечи, веточки, ленточки… получилась традиция В каждой семье есть свои традиции, и большая часть из них связана именно со встречей Нового года. Семья депутата ЗС ПК Любови Терендиной – не исключение. За новогодним столом собираются только близкие. Каждый, начиная с главы семьи, рассказывает об успехах, которых он добился в этом году, о неудачах, которых не удалось избежать, за каждого успевают поднять бокал, чтобы проводить именно его год. А уже после боя курантов каждый делится со своими планами на будущее.

В этом году их стол украсит новогодняя композиция, выполненная руками членов семьи. Это будет 25-я композиция из составленных в преддверии нынешнего Нового года. 12 будут проданы и 12 подарены друзьям на счастье и удачу. Именно с этими новогодними украшениями и связана самая главная семейная традиция. Корни ее уходят в 1996 год. Любовь Николаевна с супругом тогда только поженились, были студентами, жили в общежитии. Как у большинства студентов того времени, у них не было денег, зато были долги, в том числе и за общежитие. Все их имущество на тот момент – старенький грузовичок, на котором молодой муж по вечерам умудрялся таксовать.

– Был канун Нового года, на улицах продавали елки, город светился праздничной иллюминацией, а у меня никакого праздничного настроения, – вспоминает Любовь Николаевна. – Иду по городу, наблюдаю всю эту предпраздничную суету, и так захотелось что-то срочно изменить в своей жизни. Я остановилась возле очередного елочного развала, насобирала веточек, принесла их домой и стала украшать – у нас как раз со свадьбы остались красивые обертки и ленточки из-под цветов.

И вот из еловых веток, лент, ячеек из-под яиц и свечей я собрала новогоднюю композицию. Присыпала сверху тертым пенопластом, словно снегом припорошила.

Вечером заходит сосед, увидел мое изделие, предложил купить. Я ему, конечно, продавать ничего не стала, просто подарила. Но именно благодаря ему у меня зародилась идея, что мои поделки можно продать.

К тому моменту, когда муж вернулся с работы, у меня уже были готовы еще три «елочки». Их раскупили сразу же, не успели мы открыть коробку. Как сейчас помню, торговал муж моими поделками на Посьетской.

На следующий день он собрал еще веточек, купил свечек, и мы открыли «фабрику» Деда Мороза. Этих композиций мы продали много, нам хватило выплатить долги и купить бутылку Советского шампанского с маленькой жестяной баночкой икры.

Прошло уже 25 лет, и каждый год мы делаем по 24 композиции: 12 дарим людям на счастье и удачу в Новом году, остальные 12 мы продаем на площади. Впоследствии к нам присоединились наши дети. А на вырученные деньги мы покупаем традиционно шампанское и икру. Это главные атрибуты нашего новогоднего стола.

Любовь Терендина уверена, что трепетное отношение к новогодней традиции в ее семье сохраняется долгие годы потому, что это пример того, что никогда нельзя отчаиваться и опускать руки! А выход можно найти из многих сложных ситуаций, если есть поддержка близких.

Любовь Терендина желает читателям газеты «Владивосток» счастливого Нового года: «Все наладится, надо только верить!»

Анжелина ШИЛАН

Фото из Instagram