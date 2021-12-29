Стриптиз от Деда Мороза Однажды леопард раздел знаменитого дрессировщика Валерия Филатова пред объективом телекамеры.

Эту историю рассказала заслуженная артистка России Юлия Филатова, дрессировщица в пятом поколении. Правда, случилась она не с ней, а с ее отцом Валерием Филатовым.

Дело было в Санкт-Петербурге в студии телевидения на съемках новогодней передачи. По сценарию дрессировщик в образе Кощея Бессмертного поздравлял жителей города на Неве с Новым годом, а у его ног в это время скалил зубы живой леопард по кличке Бутуз.

– Он прожил с нами 24 года, хотя в природе леопарды живут максимум 17-20 лет. Для нашей семьи это был не леопард, а родной человек. Он объехал с папой весь мир и бывал в разных ситуациях. Но на телестудии, когда Бутуз увидел Валерия Андреевича в костюме непонятно кого, да еще в гриме, он его не узнал. Папа долго приучал леопарда к своему жуткому наряду, и Бутя в конце концов смирился. Он признал в Кощее своего загримированного хозяина только благодаря родному голосу, – с улыбкой вспоминала Юлия Валерьевна.

Итак, Бутуз сниматься согласился. И дело вроде бы пошло, но неожиданно режиссер решил изменить сценарий. Он сказал, что Кощей Бессмертный для новогоднего вечера слишком мрачная фигура, и предложил переодеть Валерия Филатова в Деда Мороза. Дрессировщику тут же нацепили поролоновый нос, наклеили бороду и усы, облачили его в ватный тулуп, украшенный звездами, а на голову нахлобучили красную шапку, отороченную ватой.

Когда переодетый Филатов вошел в павильон, где его уже поджидал Бутуз, у леопарда шерсть встала дыбом. То ли от страха, то ли от наглости незнакомого мужика с бородой, который не побоялся встретиться с ним один на один. Зверь присел, изготовился к прыжку и как пить дать прыгнул бы. Если бы бородатое чучело с красным носом не заговорило голосом хозяина.

Надо сказать, что зубастый хищник снимался без намордника. Страшно представить, что было бы с Филатовым, если бы Бутуз вдруг прыгнул.

К счастью, услышав знакомый голос, леопард тут же остыл. Он подошел к Деду Морозу, обнюхал его, а затем преспокойно улегся подле стула, на который присел дрессировщик.

Тут уместно вспомнить, что в знаменитом номере «Леопарды на свободе», который Валерий Филатов создал в 1978 году и с которым выступал в цирке на Цветном бульваре, хищников выпускали на манеж без клетки.

– И все-таки Бутуз до конца не поверил, что под личиной Деда Мороза скрывается его хозяин. Пока папа сидел на стуле и читал поздравление с Новым годом, леопард тихо и планомерно его раздевал. Сначала он стянул с него пояс, затем бороду с усами, потом шапку и тулуп. Успокоился только тогда, когда убедился, что перед ним действительно его любимый хозяин.

Сделав свое дело, Бутя как ни в чем не бывало пристроился у папиных ног, зевнул и уснул, разомлев под софитами. И все это время работал оператор! – со смехом вспоминала Юлия Филатова.

Новогодний сюжет был загублен. Но телевизионщики не стали переснимать его заново. Они поняли, что леопард не позволит им это сделать так, как написано в сценарии.

И тут режиссера осенило: надо сделать все наоборот!

Он заново переписал текст, произносимый Валерием Филатовым, кое-что переснял, перемонтировал, и в итоге в эфир вышло новогоднее приветствие Деда Мороза, где леопард, проснувшись от звона бокалов с шампанским и поздравительного спича полуголого Деда Мороза, начинает… одевать бородатого оратора. Мол, хватит, дедушка, речи толкать, пора подарки развозить.

Этот забавный сюжет петербуржцы увидели в новогоднюю ночь с 1999 года на 2000-й.

Историю записал Сергей КОЖИН в 2010 году

Фото из открытых источников