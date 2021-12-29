Красное не надевать! Астрологи предупреждают, что к выбору цветовой гаммы декора для дома и наряда для встречи Нового года следует относиться очень внимательно. Покровителем наступающего 2022-го будет Черный Водяной Тигр. А он, говорят, крайне избирателен.

Журналисты FTimes узнали, почему, встречая Год Тигра, нельзя использовать красный цвет в наряде и украшениях.

Талисман 2022 года любит комфорт и натуральность. Поэтому не стоит надевать неудобные платья и костюмы из синтетики. Отдавайте предпочтение качественным натуральным тканям.

Черный Тигр оценит, если в праздничную ночь вы наденете обновку. Конечно, необязательно тратить тысячи рублей на эффектный наряд. Это может быть скромная, но стильная одежда.

Ни в коем случае нельзя надевать тот же наряд, в котором вы встречали 2021 год. Это связано с особенностями характера Тигра. Он своенравный и очень ревнивый. Если вы встречали Белого Металлического Быка в определенной одежде, не надевайте ее снова в эту новогоднюю ночь.

Также не стоит надевать в праздничную ночь домашние вещи – халаты, пижамы, футболки; роскошные платья со шлейфами и экстравагантные костюмы; вещи с огромным количеством блесток и стразов. Простой фасон и оригинальный акцент – вот идеальный наряд на Новый год. Можно выбирать платья с открытыми плечами, небольшим разрезом.

Тигр очень привередлив. Он выдвигает требования не только к качеству тканей, но и к цвету. Чтобы задобрить его, отдавайте предпочтение оттенкам, которые одобрит Водяной Тигр: оранжевый, черный, коричневый, голубой, синий, бежевый, кремовый, розовый, оливковый, зеленый.

Строго-настрого запрещено использовать красный цвет. Не стоит надевать одежду любых оттенков красного. Нельзя украшать дом и рабочее место игрушками красного цвета и ярких оттенков.

Дело в том, что Водяной Тигр является соперником стихии Огня. За последнюю и отвечает красный цвет. Талисман 2022 года не одобрит также яркие оттенки желтого, зеленого и розового.

Создавая новогодний интерьер, учитывайте, что у Тигра прекрасное чувство стиля. Он ценит уют и простоту. По этой причине не стоит превращать свой дом в склад игрушек. Украшайте комнаты просто, но со вкусом. Желательно, чтобы основными цветами декора были белый и золотистый. Интерьер будет смотреться достаточно бодро, если добавить в него акцент в виде голубых или синих игрушек на елку.

Мягкую мебель стоит украсить декоративными подушками. При желании можно приобрести наволочки с новогодним принтом. Они добавят уюта и праздничного настроения.