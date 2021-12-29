«Дорогие бабушки и дедушки! Папы и мамы! Самые любимые и замечательные внуки и внучки! Дочки и сыночки! Поздравляю вас с Новым годом, любите друг друга, цените друг друга! Любящая вас Снегурочка Светлана Морозова»,

– вот такую чудесную открытку получили в эти предновогодние дни друзья, коллеги, соратники Светланы Морозовой, председателя Совета почетных граждан Владивостока, председателя Совета почетных граждан Приморского края, и все те, кто помогает ей творить множество по-настоящему светлых и добрых дел в нашем крае и городе.

Деятельная натура Светланы Сергеевны, ее доброе сердце и великое стремление творить добро не знают ни выходных, ни праздников. Вот и на этот раз подарки от нее получили несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО; медики, борющиеся с коронавирусом; почетные граждане Приморья и Владивостока…

И всем им, и всем нам Светлана Морозова – Снегурочка, которая теплом своих дел растопит любые льды, желает накануне Нового, 2022 года мира, здоровья, добра, спокойного счастья в каждый дом и каждую семью.

Да будет так!