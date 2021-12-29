Уважаемые жители Владивостока! От всей души поздравляю вас с Новым годом!

В преддверии праздника мы традиционно подводим итоги, строим планы, загадываем желания. Уходящий год стал для Владивостока непростым, но мы достойно преодолевали трудности, продолжали упорно работать и искренне радовались успехам друг друга.

Особенно сложно пришлось медикам – тем, кто лицом к лицу столкнулся с новым испытанием и мужественно встал на борьбу с ним. Ежедневно наши врачи спасали сотни пациентов и делают все, чтобы мы с вами не болели.

Безусловно, самых добрых слов благодарности заслуживают представители и других профессий. Учителя и воспитатели, водители общественного транспорта и предприниматели, спасатели и строители – всем мы говорим большое спасибо за каждодневный созидательный труд на благо любимого города. Ради благополучия каждого из нас.

Благодаря этому Владивостоку есть чем гордиться. В минувшем году мы ввели в строй 400 тысяч квадратных метров жилья, благоустроили 27 общественных территорий, привели в порядок 17 километров дорог, строим несколько детских садов и школу. 2021 год стал действительно периодом созидательного труда, ярких и радостных событий, испытаний и побед. Каждый сделал все возможное, чтобы Владивосток стал еще красивее и уютнее.

Каким будет год 2022-й? Уверен, разным. Впереди у города и у всех нас немало больших и сложных дел. Сможем ли их решить? Даже не сомневаюсь. Сообща мы преодолеем все трудности и осуществим все задуманное.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья в новом году, благополучия и много радостных минут!

С праздником! С Новым годом!

Глава города Владивостока К.В. ШЕСТАКОВ