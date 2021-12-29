Уважаемые жители и гости города Владивостока! От депутатов Думы города Владивостока примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2022 годом!

В этом светлом семейном празднике гармонично сочетаются все наши лучшие мечты, надежды на достойное будущее и воспоминания о важных событиях уходящего года.

За минувший год существенно укрепились позиции Владивостока как административного центра Дальневосточного федерального округа, на его площадках прошли значимые международные мероприятия VI Восточного экономического форума. Во Владивостоке динамично развиваются экономика, социальная сфера, реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, наращиванию кадрового потенциала. Принятые Думой Владивостока правовые акты, эффективное распределение статей бюджета позволили администрации города решать насущные задачи экономического роста, направленные на повышение качества жизни людей. Совершенствуются формы участия жителей в вопросах местного самоуправления, благоустройства городских территорий, общественных пространств, реализации проектов инициативного бюджетирования.

В Новый, 2022 год Владивосток вступает в качестве флагмана российской дальневосточной науки и образования. Расширяются и​ перспективы в сфере культуры: при поддержке деятелей искусства, краеведов, представителей музейного сообщества, участвующих в деятельности рабочей группы Думы Владивостока, предпринимаются шаги к созданию центра частных коллекций, городского фонда произведений искусства. Убежден, общественные инициативы жителей Владивостока будут способствовать расширению гуманитарного влияния Дальневосточного региона России в наступающем году.

Пусть предстоящий 2022 год объединит горожан в стремлении сделать жизнь во Владивостоке еще более качественной, принесет в семьи благополучие и удачу, наполнит каждый дом радостью и душевным теплом!

Дорогие друзья! От души желаю вам провести праздничную новогоднюю ночь в кругу родных и близких под бой курантов! Будьте здоровы и счастливы в Новом году, светлого вам настроения, больших достижений, успехов, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока​ А.П. Брик