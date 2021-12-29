Дорогие приморцы и гости края! Нам всегда хочется, чтобы будущий год был лучше предыдущего. И в этот раз мы так же планируем, мечтаем, загадываем под бой курантов сокровенные желания, смотрим в 2022 год с неизменным оптимизмом, верим в лучшее, надеемся, что он станет годом окончания пандемии. Но даже в такое непростое для всего мира время нам с вами удалось продолжить движение вперед в развитии Приморского края.

Вместе мы наблюдали, как строятся жилые кварталы и сотни километров дорог, открываются новые детские сады и поликлиники, решаются проблемы обманутых дольщиков, преображаются улицы и общественные пространства.

Несмотря на пандемию и вызванные ею сложности, нам удалось достичь определенных успехов в развитии краевого здравоохранения. Открыты новые поликлиники, в десятках больниц обновлено оборудование, внедрены новые цифровые технологии. Все это делается для одной цели – чтобы каждый житель Приморья видел, что качество медицинского обслуживания в крае действительно улучшается.

Последние несколько лет мы активно совершенствуем образовательную систему Приморского края: за 2020–2021 годы более 70 объектов отремонтированы за счет краевого бюджета. Продолжаем поддерживать учителей. У нас много прекрасных, талантливых педагогов. Увеличиваем заработную плату, вводим новые доплаты и меры поддержки, проводим форумы и делаем все возможное, чтобы педагогам комфортно и спокойно работалось в крае.

Хороших результатов добились в строительной сфере. В этом году сдали первые дома по программе «Арендное жилье», ввели в эксплуатацию еще несколько долгостроев. Это значит, что еще десятки семей наконец-то будут отмечать Новый год в собственных квартирах, а специалисты важных для края отраслей смогут получить в аренду жилье по низкой цене, тем самым сократив свои расходы.

Большое внимание уделяем развитию Владивостока – столицы всего Дальневосточного федерального округа. В этом году мы направили более 700 млн рублей «единой субсидии» на ремонт его фасадов, дорог гостевого маршрута, благоустройство центральной площади и набережной на острове Русском.

Наращиваем ремонт автомобильных дорог регионального значения. Идет реконструкция 14 мостов. Подчеркну, что столько масштабных работ по ремонту мостов в крае не велось несколько последних десятилетий. Мы взялись за это дело.

В этом году после перерыва, вызванного ковидом, в крае снова прошел Восточный экономический форум, на полях которого правительство региона заключило десятки соглашений более чем на 500 млрд рублей инвестиций.

Мы многого достигли в уходящем году, и я уверен, что нет такой проблемы, с которой мы не справимся сообща.

Дорогие приморцы! От всей души поздравляю вас с Новым, 2022 годом! Пусть он станет по-настоящему счастливым для каждого из вас. Пусть в ваших домах царят уют, согласие и благополучие. Искренне желаю вам крепкого здоровья, исполнения желаний и ярких новогодних дней! С праздником!

Губернатор Приморского края О. Н. КОЖЕМЯКО