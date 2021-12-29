Дорогие приморцы! От имени Транспортной группы FESCO и Владивостокского морского торгового порта сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Это самый любимый и долгожданный праздник для россиян, ведь он обещает нам обновление. Все мы, взрослые и дети, ждем чуда. С последним боем часов мы оставляем в старом году все проблемы и трудности, с оптимизмом смотрим вперед, строим новые планы, связываем с приходящим годом свои надежды и мечты.

В новом году желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, сил, мужества и несокрушимой воли к победе над всеми трудностями. Пусть поддерживают вас родные и близкие, пусть для вас всегда будут ясны цели и задачи, пусть будут силы и желание двигаться вперед, ведь только преодолевая невзгоды, мы развиваемся. Желаю всем вам мужества, упорства в достижении целей, крепкого здоровья, смелых рабочих и личных планов, материального благополучия, большого семейного счастья, любви взаимной и крепкой, всех благ. Пусть ваши дома всегда будут полны тепла и уюта, любви, взаимопонимания, поддержки и взаимоуважения.

Большого вам счастья и успехов в новом году!

ВРИО Генерального директора ПАО «ВМТП», директор филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» в г.Владивостоке Владимир КОРЧАНОВ