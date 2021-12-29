Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Уверен, он принесет всем удачу, важные жизненные события, приятные и теплые моменты. Обязательно новые встречи, любовь, дружбу и крепкие семьи.

Для нашей дружной семьи – группы компаний «Востокцемент» – 2021-й стал годом побед и достижений. Несмотря на трудности, благодаря слаженной работе нашего пятитысячного коллектива нам удалось установить множество производственных рекордов. Все наши предприятия – от самых восточных до самого северного – увеличили производительность, достигли высоких результатов и небывалых ранее показателей, повысили грузооборот и открыли новые направления.

Рекордами и достижениями может похвастаться каждое наше предприятие. Много позитивных изменений принес Востокцементу уходящий год. И мы их обязательно продолжим в Новом году. Тем более что 2022 год – Год Тигра по восточному календарю. А тигр – это символ нашей компании.

Как и полосатые хищники, мы оставляем следы. Идешь по лесу – и вдруг тигриный след. Обязательно остановишься, удивишься, посмотришь по сторонам. И с Востокцементом так же: идешь по городу, посмотрел на дом – он из нашего бетона, мосты – из нашего цемента, любая дорога – а это щебень и асфальт – тоже Востокцемент. Дальний Восток – это наша территория, везде мы оставили свои – «тигриные» – следы.

В преддверии Нового года хочу пожелать Востокцементу «наследить» в Дальневосточном регионе еще больше и оставить множество следов – зданий, мостов, дорог и других объектов! А нашему коллективу, нашим партнерам и потребителям – удачи, благополучия и успехов во всех начинаниях. Хорошо отдохните на каникулах и наберитесь сил. Будьте здоровыми, жизнерадостными, и пусть сбудутся все ваши мечты!

Счастливого Нового года!

Генеральный директор ООО «Востокцемент» А. Н. СЫСОЕВ