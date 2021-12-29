На Новый год не забывайте об опасностях В преддверии зимних праздников жителям и гостям Владивостока напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать осторожность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрывах, поджогах и так далее, необходимо помнить: такие действия являются уголовным преступлением.

Последствиями ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет в России от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, о соблюдении мер безопасности напоминают приморские пожарные. Пожары в домах, на дачах и в других помещениях ежегодно уносят десятки человеческих жизней. Опасность особенно возрастает в холодное время года. Имеют свою печальную статистику и праздники.

Новогодние праздники добавляют пожаров, возникших из-за небезопасного использования пиротехнических изделий, а также из-за возгорания новогодних елей.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112. По телефону 112 вы также можете сообщить о подозрительных вещах, пакетах, коробках, о каких-то противоправных действиях.

Будьте бдительны и осторожны!

Вероника ГОНЧАРОВА