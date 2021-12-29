«Тигровая гостиная Деда Мороза» приглашает всех желающих Побывать в гостях у Дедушки Мороза, рассказать ему стихотворение, спеть любимую песню и получить сладкий подарок приглашаются маленькие жители и гости дальневосточной столицы по адресу: Океанский проспект, 20.

Взрослые смогут сделать здесь фото на память на фоне красавицы елки, символа наступающего года – тигра и в красочных фотозонах.

Каждый день с 30 декабря по 7 января с 15 до 16 часов ребят и их родителей ждут в гости к Деду Морозу в творческом арт-пространстве «Тигровая гостиная Деда Мороза» у здания мэрии на Океанском проспекте, 20.

Дед Мороз ждет вас в гости – в атмосферу добра, волшебства и сказки!

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото с сайта vlc.ru