У самовара я и дядя Саша Александр Гетманов, коллекционер самоваров из Владивостока, признан в России «Человеком года»

В Москве 16 декабря прошла ежегодная церемония вручения Всероссийских премий и орденов общественного признания «Золотой фонд регионов». Награждение победителей состоялось в престижном концертном зале «Колизей Холл».

Единственным претендентом из Приморского края на Всероссийскую премию в номинации «Культура & Выставка» был Александр Гетманов, коллекционер самоваров, руководитель выставки «Русский самовар», которая с успехом прошла минувшим летом во Владивостоке. В свое время «В» рассказывал об этой экспозиции в галерее «Централь», посвященной 161-му дню рождения столицы Приморья, где было представлено более 80 старинных самоваров из личной коллекции Александра Анатольевича.

Как спел бы по этому случаю известный в прошлом артист: «Как много выставок хороших, но с самоварами – одна…»

За популяризацию самовара, одного из самых узнаваемых символов России, Александр Гетманов, президент Международного клуба «Русский самовар», и был удостоен Всероссийской премии «Человек года» с вручением ордена общественного признания «Золотой фонд регионов». Он стал первым в Приморском крае, кто отмечен этими высокими наградами.

По словам победителя, это прекрасная мотивация в канун Нового, 2022 года перед стартом Всемирного флешмоба «Русский самовар», который состоится 11 июля 2022 года на шести континентах. Цель международного мероприятия, во-первых, включение русского самовара во Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО как одного из наиболее узнаваемых символов России. Во-вторых, учреждение ежегодного Всемирного дня русского самовара.

В акции могут участвовать все, у кого есть самовар дома или на работе. Для этого достаточно выслать свое фото или видео на фоне самовара. Все участники мероприятия получат памятную открытку от Всемирного флешмоба, Самоварной и Чайной почты. А также золотую марку-виньетку, погашенную специальным штемпелем проекта. Но на этом чудеса не заканчиваются. Участники проекта примут участие в ежемесячных розыгрышах уникальных призов от организаторов проекта. Задумка у Александра Гетманова глобальная. Но почему бы и нет?

До недавнего времени никто не знал о существования Дня тигра, дня рождения Деда Мороза, дня рождения русской водки или дня рождения русской тельняшки, который, кстати, отмечают 19 августа. Сегодня эти праздники прочно вошли в нашу жизнь. Глядишь, через год-другой или даже через пять лет весь мир будет отмечать День русского самовара. Потому что любители почаевничать есть в любой точке земного шара. А воду для чая лучше всего кипятить в самоваре. Это уже аксиома.

Сергей КОЖИН