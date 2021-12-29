Вдохновляйтесь ветром перемен. Или сами будьте ветром Что пророчит в 2022 году гороскоп по знакам зодиака

Символом 2022 года станет Черный (в другой интерпретации Голубой) Водяной Тигр. По китайскому календарю Год Тигра вступает в силу 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023-го.

ОВЕН

Для вас 2022 год начнется очень активно. Овен продолжит наращивать мышечную массу на своих амбициях исходя из желания улучшить финансовое положение. Главными для него в новом году станут две темы – отношения и финансы. Именно на них Овен будет ориентирован больше всего. Это не случайно, потому что в 2021-м у Овнов уже был такой прилив энергии, старт, запуск в космос, который надавил на амбиции.

Зимой и предстоящей осенью к вам будут активно возвращаться разные люди из прошлого: и коллеги на работе, и партнеры, и друзья, и даже бывшие возлюбленные. Вы можете еще раз пересмотреть взаимоотношения с этими людьми и сделать для себя правильные выводы.

Тем, кто родился после 7 апреля, возможно, станет немножко сложнее добиться успеха в предстоящем году. Им придется прилагать больше усилий, чтобы получить желаемое.

Многие почувствуют, что 2022 год проверяет их на прочность. Представьте, что это катализатор усиления ваших лучших качеств. Всем Овнам без исключения нужно проявлять силу воли и характер. Так как вами управляет планета Марс, вы должны оставаться человеком действия. Сидеть на месте – не для Овнов, и в 2022 году тоже.

Пик удачи, наиболее благоприятный период для достижения любых целей, получения желаемого – с июня по сентябрь.

Очень интересным и важным будет для Овнов апрель. Важно присмотреться к тем мыслям, идеям, мечтам и фантазиям, которые будут посещать вас в апреле, так как это будут самые ценные и достойные мысли и идеи, и они могут реализоваться в очень интересные проекты. Апрельские желания могут осуществиться в дальнейшем, как раз с июня по сентябрь.

ТЕЛЕЦ

2022 год Тельцам стоит начать с переосмысления своих принципов и жизненных ценностей, чтобы научиться смотреть на ситуации с совершенно разных точек.

Результат вас порадует: весной вас посетят гениальные идеи и вы сможете начать их реализовывать.

Этот год принесет в вашу жизнь мудрость и осознанность. Именно благодаря этим качествам вы сможете достичь того, что ранее казалось невозможным. Прислушивайтесь к себе и своей интуиции.

Также вам предстоит сделать большой вклад в свое обучение. Получить знания вы сможете везде, а ваши изобретательность и находчивость помогут вам использовать их на максимум.

В грядущем году обновится круг ваших знакомых – будут интересные встречи с единомышленниками и людьми, которые смогут вас чему-то научить.

БЛИЗНЕЦЫ

Все, что казалось невозможным, в новом году вы сможете реализовать с легкостью. Вас посетят новые идеи, и вы сможете получить повышение по работе или перспективное предложение.

Вам придется попрощаться с мечтательностью и иллюзиями, вы научитесь смотреть на все более практично и реалистично. Возможностей будет много, поэтому не стоит расслабляться. Берите по максимуму и не упускайте эти предложения.

Если первую половину года вы уделите своему развитию и работе, то затем на первый план выйдут семья и амурные дела. Вы сможете укрепить отношения и получить поддержку от близких.

РАК

В 2022 году Ракам рекомендовано стряхнуть с себя пыль и выйти из тени, следуя за своими амбициями. Особенно это касается тех, кто родился до 9 июля включительно. Вы готовы стать покорителем этой Вселенной.

Вы по-прежнему можете опираться на то, что знаете, когда-то изучали, на полученный ранее опыт, ведь вы определенно профессионалы своего дела. Вперед к новым возможностям, новым вершинам в профессиональной сфере, заявляйте о себе и своем мастерстве!

Тем же, кто родился после 9 июля, тоже стоит двигаться вперед, шаг за шагом преодолевая препятствия. Да, они будут, может быть, у вас не все будет получаться с первого раза или слегка не в том варианте, в котором вы себе представляете. Тем не менее вам ни в коем случае нельзя грустить, сомневаться, особенно в своих силах. Даже если что-то не получится сразу, не останавливайтесь. Значит, все будет немножко иначе и даже лучше. Начало года и летний сезон могут дать вам торможение дел, но в итоге результата вы все равно добьетесь.

Год сильно проявит вашу интуицию, вы можете смело на нее полагаться. Более того, Раки могут быть одними из главных людей, кто будет стремиться объединить всех вокруг, сделать этот мир лучше, активно участвовать в социальных проектах и помогать другим людям. Доброта, забота и бескорыстная любовь могут стать миссией для вас в 2022-м.

Предстоящий год также подходит, чтобы получить новые знания и навыки. Все, что вы будете изучать в новом году, будет вам полезно и уж точно не разочарует.

ЛЕВ

Настоящий водоворот событий ждет в 2022 году Львов. Не останется ни одной сферы жизни, в которую бы новый год не принес изменения. Пришло время не просто чувствовать себя звездой, пришло время «звездить» по-настоящему. И вы, прекрасные и отважные Львы, сможете занять по-настоящему свое место под солнцем.

Безусловно, Львы – главные звезды 2022 года. И здесь вам самим очень важно не бояться ответственности, смело брать на себя обязательства, делать все своевременно, стараться открываться новому, применять креативный подход ко всему и во всем и ничего не оставлять на потом.

Будьте здесь и сейчас, иначе можете упустить момент своей славы. Действуя решительно, стремительно, вы сможете добиться масштабного успеха, получить солидное финансовое вознаграждение и даже прославиться. Вы будете теми, о ком будут писать новости в 2022-м.

В течение всего года Львы могут чувствовать, что они как на вулкане или в эпицентре землетрясения. Но вы со всем справитесь, проявляя отвагу. Наиболее ярко «звездить» будут те, кто родился начиная с 6 августа. Те же, кто родился до 6 августа, будут чувствовать себя чуть-чуть спокойнее и добиться успеха смогут с минимальными усилиями.

Всем без исключения Львам нужно быть предельно внимательными к своему здоровью и очень осторожными в поездках. Лучше не ходить в горы, быть максимально аккуратным с техникой, иначе и техника может от вас пострадать, и вы от нее.

Вы также можете стать абсолютными лидерами в общественной жизни, вести за собой других людей, мотивировать их на достижения и сами можете добиться благодаря другим людям и своей инициативе больших успехов.

ДЕВА

Вы создатель и творец собственной реальности – именно такими будут Девы в 2022 году. Вы можете генерировать и реализовывать новые идеи, проекты, осваивать новые территории, профессии, получать новые знания, вдохновляясь ветром перемен, потому что вы сами будете этим ветром.

Девы будут проявлять лидерские качества и смогут подняться на вершину успеха. Особенно это касается тех, кто родился до 6 сентября включительно. Вы можете поменять профессию, компанию, вас могут неожиданно повысить или пригласить туда, где в разы больше платят.

Дева может сменить место жительства или даже страну. Вы будете инноваторами во всем. Генерация ваших идей может принести вам колоссальный успех. Дева будет лидером и авторитетом.

Менее уютно в предстоящем году могут себя почувствовать те, кто родился начиная с 7 сентября. И это будет связано с тем, что важная для Дев стабильность пока может не наступить, что бы вы для этого ни делали. Может быть ощущение того, что вы, как ежик в тумане, идете вперед, но пока никак не можете увидеть ясности того, куда вас ведет этот путь.

Но выход из этого есть. Постарайтесь быть более гибкими и лояльными в своих суждениях. Не бойтесь перемен, идите по этой тропе, и она вас все равно выведет куда надо. Да, вам может быть не совсем понятно, для чего эти перемены, что они в себе несут, но попробуйте им не сопротивляться, и тогда вы сможете гармонично прожить этот год.

Тем, кто родился после 7 сентября, не рекомендуется принимать очень важные решения в 2022 году. Постарайтесь все-таки плыть по течению, стать наблюдателями и дать всем событиям произойти, чтобы вы смогли сделать выводы.

Также будьте особо внимательны к финансам и к личной жизни, это касается всех представителей знака. Будьте сосредоточенны осенью, чтобы ничего не пропустить, не упустить чего-то важного и не стать жертвой мошенников в финансовой сфере.

Направляйте энергию в свою профессиональную деятельность, именно она будет наиболее приоритетной для Дев в 2022 году. Возможная смена работы, повышение, переезд, смена места жительства и неожиданные идеи – все будет вам под силу. Самое главное, ветер перемен уже близко. Будьте его повелителем.

ВЕСЫ

Желание надежности и стабильности во всем станет приоритетом для Весов в 2022-м. Тех, кто родился до 4 октября включительно, год может сделать более активным, сосредоточив на теме финансов, своего социального положения и статуса.

Весы в 2022 году будут концентрировать свое внимание очень активно. У вас может быть ощущение, что именно сейчас вы доросли, достигли своего профессионального совершенства. И это обязательно будет выражено и в финансовых бонусах.

Вам будет важно налаживать контакты с другими людьми. Да, тема взаимоотношений и коммуникаций с вами на протяжении всей жизни, но именно 2022 год подарит вам круговорот людей. Вы можете рассчитывать на встречу со старыми знакомыми, друзьями и коллегами.

Но в любых взаимоотношениях рекомендовано установить своеобразный личный фильтр. У вас должно быть понимание, какой человек для вас достойный, подходит ли конкретный под ваши рамки, ваши критерии. Хотя Весы и привыкли к коммуникации и, казалось бы, уже все знают про людей, но 2022 год может приманить к вам льстецов и обманщиков, желающих что-то от вас получить. Поэтому нужно быть аккуратными в выстраивании взаимоотношений. Это касается и новых романтических знакомств, и новых коллег и партнеров, и новых друзей и приятелей. При этом в 2022 году придут очень нужные вам люди, но фильтр нужно включать.

В новом году вы сможете создать себе фундамент, чтобы далее выстроить на нем надежную конструкцию. В зону хорошей активной трансформации попадут Весы, родившиеся с 12 октября. Для вас год пройдет максимально ярко и продуктивно. Будьте упорными и упрямыми и не нарушайте закон, тогда успех придет к вам.

СКОРПИОН

Отсидеться в тишине и покое в 2022-м Скорпионам не удастся. Максимально активным этот год будет у родившихся до 8 ноября включительно. Вам уж точно даже зевнуть будет некогда. Год Тигра активизирует все сферы вашей жизни. И даже если вначале вам будет казаться, что все не так, все идет как надо. Не сопротивляйтесь изменениям.

В течение 2022 года Скорпионы могут стать настоящими хозяевами своей жизни. Наиболее активно события будут развиваться в профессиональной и финансовой сферах. Вы можете получить повышение, вас могут позвать на предыдущее место работы (и не одно), где о вас будут очень хорошо отзываться. Вы сможете почувствовать свою нужность и значимость.

Также вам могут вернуть долги, особенно тем, кто давно ждет или уже не надеялся, что их вернут. Вы можете добиться справедливости в любых вопросах и реализовать свои амбиции. Особенно удачно это может произойти у тех, кто родился начиная с 9 ноября.

В целом это будет год очень мощной вашей трансформации. Вы можете вернуться к получению полезных знаний, повышению квалификации. Обратите внимание на свое здоровье и внешний вид.

Могут произойти изменения и в личной жизни. Скорпионы, особенно те, кто родился до 8 ноября включительно, будут критично относиться к своему партнеру, но вы должны быть более лояльными. Возможно, это только ваше внутреннее ощущение, а не ваш партнер стал плохим.

Все остальные Скорпионы могут ожидать того, что их личная жизнь укрепится, в ней воцарится понимание, когда душа прикасается к душе. Если у вас еще нет партнера, вы можете его встретить.

Предстоящий год будет удачным, если вы действительно будете проявлять силу воли и качества, которые присущи победителю, – смелость, отвагу, решительность и стремительность. Благодаря этим качествам вы можете выйти сухими из воды всегда. В целом в 2022 году именно Скорпионы будут самыми по достоинству оцененными героями. Слава вас тоже ждет.

СТРЕЛЕЦ

Всем Стрельцам, кто родился до 28 ноября включительно, предстоящий год подарит иммунитет и удачу в любых ситуациях, начинаниях, проектах, свершениях и достижениях. Вы сможете выдохнуть, сбавить темп и добиться больших успехов, расслабившись или просто плывя по течению. Вам повезло.

Тем же Стрельцам, кто родился начиная с 29 ноября, совершенно не время расслабляться. Вы не сможете отсидеться в тихом месте, вы будете в режиме «достигатора». И здесь ваша огненная стихия пойдет завоевывать и покорять. Вами будет руководить желание получить от жизни все, чего вы достойны. Но вы сможете добиться успеха, если будете рассудительны в своей активности.

Прежде чем принимать важные решения, необходимо неоднократно подумать, все взвесить, хорошо проанализировать, сделать выводы и только потом определиться. Особенно это касается тех, кто родился с 29 ноября по 10 декабря включительно.

В 2022 году Стрелец может подставить под сомнение свою уверенность в правоте, поэтому старайтесь не рубить сплеча. «Семь раз отмерь, один отрежь» – хорошо подходящий для вас старый добрый девиз. Именно у вас предстоящий год затронет все сферы жизни и везде внесет корректировки, потому что вы будете активны, любознательны, инициативны и амбициозны.

Стрельцы, рожденные с 10 декабря, ваш вектор – нацеленность на карьерный рост и улучшение своего материального положения. Вы будете ураганом. Не будет ни одной проблемы, которая бы не поддалась вам. Вы будете во всем проявлять упорство, вам придется быть очень активными, но это будет вам во благо.

В 2022 году Стрельцам не рекомендовано вкладывать финансы в грандиозные проекты. Вкладывайте финансы и свои усилия только в то, что уже существует, что вы можете увидеть или потрогать руками, иначе все вложения можно потерять. Амбициозность и стремление к успеху — это по-стрельцовски, но и холодный рассудок нужно уметь применять.

КОЗЕРОГ

Стратегия и консерватизм – вот лучшие друзья Козерога в предстоящем году. Пропустите свои желания и амбиции через фильтр разума, исключите все риски и следуйте плану – вот секрет вашего успеха в 2022-м.

Козероги могут смело вернуться к тому, чем когда-либо занимались и где уже успели достичь успеха. Там, где вы уже суперпрофессионал, и есть ваша золотая финансовая подушка.

Также в этом году вы можете обновить свои знания и опыт, упаковать все это в новую, красивую обертку и снова подать ее обществу, и она будет принята. Более того, это может произвести фурор, а вам принести реализацию, успех и финансовое благополучие.

В 2022 году в дверь к Козерогам может постучаться прошлое – это могут быть бывшие возлюбленные, старые друзья, коллеги, а также разные жизненные ситуации, с которыми вам вновь придется столкнуться. Это могут быть ваши кармические долги, цели и то, что нужно будет пересмотреть, решить то, что было отложено на потом.

Вы настоящий и вы прошлый – это, возможно, два разных человека, но они должны подружиться, чтобы в вашу жизнь вошло светлое будущее. Не пренебрегайте тем, в чем вы уже мисс или мистер совершенство. Это ваш главный ключ к успеху, тот самый золотой ключик к нужной двери.

В 2022 году сохраняйте спокойствие и делайте шаг за шагом к вашей главной цели, конечно, прежде определив ее. Пусть она будет одна-единственная, но самая верная.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи – главные философы предстоящего года. Развивайте активно мыслительную, интеллектуальную деятельность и смотрите на любую ситуацию с разных сторон.

Более стремительные и резкие изменения привычной жизни произойдут у тех, кто родился с 26 января по 7 февраля. Будьте готовы к сюрпризам от Водяного Тигра и не забывайте, что все перемены к лучшему. Философский подход – вот ваш ключ к успеху в 2022-м.

Также Водолеи увидят продолжение событий, которые с ними случились в 2021 году. Они наиболее активно проявятся в первой половине года.

Весь следующий год будет важным для Водолеев, поэтому выберите для себя сферу деятельности, на которой вы можете сконцентрироваться, и направьте всю свою энергию усовершенствования именно туда. Что это будет – решать вам. Не разрывайтесь, иначе ничего не получится. Собранность, ответственность, сдержанность – ваши сильные стороны в Год Тигра.

Водолеи, которые родились начиная с 8 февраля, вероятно, захотят посвятить себе больше времени, дистанцируясь от других людей. В этом нет ничего плохого, ведь саморазвитие и перспективы усиления вашей интеллектуальной деятельности через разные методики самопознания для вас благоприятны в новом году. Возможна встреча со своим настоящим кармическим партнером по судьбе.

Финансы и профессионализм станут для Водолеев основными темами 2022 года. И там, и там вы будете применять серьезный подход.

РЫБЫ

Рыбы, именно вы будете в предстоящем году самыми счастливыми и везучими. Смело загадывайте желания и также смело их реализуйте. Благодаря очень удачным взаимодействиям планет в 2022 году вы можете воплотить в жизнь даже то, что ранее казалось невозможным. Вселенная и звезды будут вам в помощь.

Главное для вас – определиться, чего именно вы хотите больше всего. В поддержку Рыбам будут даны интуитивные способности и люди, готовые пойти навстречу, поддержать и помочь реализовать то, что задумано.

Максимум удачи от самых серьезных планет в 2022 году достанется именно Рыбам, поэтому готовьтесь. Предстоящий год, может быть, исполнит заветную мечту, принесет реализацию чего-то очень искреннего, важного и сокровенного. Сказка может превратиться в быль.

Не забывайте, что желать – это одно из самых важных правил для вас в наступающем году. Иначе как же Вселенная вас услышит? Поэтому обязательно желайте, мечтайте, достигайте и совершайте. Знайте, что в 2022 году ангел-хранитель, предоставленный вам Вселенной, будет оберегать вас во всем.

Особенно это касается тех, кто родился до 3 марта включительно, вы почувствуете это наиболее ярко и сильно. Все остальные Рыбы, конечно, тоже получат свой мешочек удачи и счастья.

ГОРОСКОП ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА НА 2022 ГОД ОТ САЛОНА «МАНДРАГОРА»