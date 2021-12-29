О том, как искали киллера для новогоднего подарка Под Новый год и реальность бывает похожа на сказку

Новый год приближается, и все чаще речь идет о подарках. Их обсуждают и в семье, и на работе, и в соцсетях. Вот и мы не смогли пройти мимо одного из таких горячих обсуждений, которое развернулось в чате цветоводов-любителей после того, как одной из участниц группы, жительнице Уссурийска Наталье, приятели из деревни подарили к Новому году гуся. Живого и невредимого.

Казалось бы, что лучше? Но все дело в том, что до Нового года три недели, а живой гусь в городской квартире – еще тот варяжский гость. Не говоря уже о том, что его нужно ощипать, справившись с массой пуха и перьев, его же еще и забить как-то нужно до этого…

И каково это женщине, которая к живому гусю и подойти боится? За советом Наталья решила обратиться к своим коллегам по чату, с которыми прежде обсуждались насущные проблемы комнатного цветоводства. История получилась настолько забавной, что мы решили ею поделиться.

Наталья: – Девочки! Как убить гуся большого? Мне подарили большого живого гуся. На Новый год зажарить.

– Топором по шее или в конус его и ножом по горлу.

Наталья: – Вы его поймайте сначала, он по всей квартире носится.

– В квартире гуся не ловила. Только во дворе. Прямо за шею или за голову попробуйте схватить, а потом за крылья держите.

– Ой, мама! Жуть какая! Так и вижу всю квартиру в крови! Они же и без башки еще носятся. Фонтан крови во все стороны.

– Зачем в квартире? Вынесите на улицу.

– В ванной отрубите и в ведро держите, пока кровь течет.

– Вы что, гуся в городской квартире держали?

Наталья: – Не держала, мне его привезли из деревни. Вручили с утра из Спасска подарок. Картошку, то, се. И в мешке гусака, чтоб свежий был на праздник. Человек пожилой передал, он не сообразил, что мне его держать-то до Нового года негде! И я в гусях ничего не понимаю. Чем кормить, чем поить? Отдам-ка я его взад, то есть обратно. Не нужны мне такие подарки.

– Зачем отдавать, вас же от чистого сердца хотели порадовать. Представляете, гусь на новогоднем столе!

Наталья: – Ладно, возвращать не буду. И забивать не буду, нехай живет. Отдам завтра в школу пригородную. У них там пони живет старый. И баран. Вот и гусь им в компанию третий будет. Подозреваю, что баран там подобным же образом оказался.

– Зря вы, Наталья Васильевна, гуся отдаете, может, все-таки справитесь?

Наталья: – Нет, не могу животное убить. Страсти такие! Сидит в санузле. Я мимо на цыпочках хожу, а то гогочет, как сигнализация. Соседи звонили, спрашивали, что за звуки. В доме-то слышимость какая!

– А мужичка в помощь нет?

Наталья: – Нет. Один сосед сказал, что он полковник, а не убивец. А другой сосед жену боится, ко мне идти не хочет. Еще есть «муж на час», можно найти по Интернету и пригласить, но тот просит 300 руб. за «замочку» гуся. Выезд на дом, то, се. Это же половина стоимости гуся. Да и вообще, что-то мне птицу жалко. В школу отвезу, пусть дети кормят.

Скажем сразу, что советов наша героиня получила массу, а закончилась история только на следующий день, и совсем неожиданно, но для гуся вполне благополучно.

Наталья: – Девочки! Короче, гуся я определила на ПМЖ в частный сектор, завтра едем покупать ему гус... Не знаю, как называется жена гуся – гуска или гусыня? Хозяйка новая будет их знакомить. Говорят, у них любовь на всю жизнь. Гусь-то огроменный, белый с серыми крыльями и шишак на носу. Он такой огромный, что не поднять и не удержать в руках. Что же губить такую красоту? Мы ему самую породистую гусыню купим, какую найдем.. Пусть плодятся…

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта Krasivosti.pro