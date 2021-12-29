Дореволюционный Владивосток тоже обожал сладкое Когда на берегу Золотого Рога появились первые дома будущего города, вместе с ними на далекой российской окраине появились и сладости. Да потому что не может человек, строящий грандиозные планы, представить свою жизнь безвкусной!

Хотите узнать, кто делал у нас первые конфекты (так до революции называли привычные нам конфеты) и какими эклерами соблазняли здешних барышень? Тогда обязательно загляните в Дом-музей семьи Сухановых на увлекательную выставку, посвященную истории сладкого бизнеса и сладких предпочтений в городе нашенском, «Владивосток конфетный» (6+).

Вкуснота со всего мира

– Выставка состоит из двух частей, – рассказывает Никита Свистов, заведующий Домом-музеем семьи Сухановых. – Это экспозиция, посвященная первой во Владивостоке кондитерской фабрике Ткаченко и всему, что связано со сладким миром города, и экспозиция ватных кукол ручной работы, выполненных приморскими мастерицами. Согласитесь, сладость и игрушка – разве это не идеальный и не самый радостный подарок к Новому году? Это сегодня, когда мы взрослые, нам интереснее другие подарки, но будем честны: конфеты и игрушки навсегда останутся символами этого чудесного праздника…

Изначально формируя выставку, мы хотели показать коллекцию этикеток от конфет и шоколада фабрики Ткаченко из фондов музея. Но потом поняли, что тема кондитерской фабрики в частности и сладостей во Владивостоке вообще касается и истории города, и его экономики. Конфеты не существуют в вакууме. Одна только тема производства уже весьма интересна, например, откуда привозили в наш порт сырье – сахар, масло, какао-бобы, ваниль… Поэтому мы решили сделать экспозицию чуть шире и добавить информацию об истории и торговых связях Владивостока 1900–1920-х годов.

В то время наш город действительно торговал со всем миром, 70 процентов товаров поступало сюда из-за рубежа. Сырье для фабрики Ткаченко в основном шло из других стран. Конечно, это не могло не сказаться на стоимости конфет. На карте в музее можно посмотреть, какие страны поставляли нам продукты. Разумеется, многое заказывалось и в центральной части России.

Кондитерский рай

Представлены на выставке также фотографии из архива музея. На них запечатлены заведения общепита и кондитерские, процветавшие во Владивостоке более ста лет назад. Есть уникальная карта 1918 года булочных, пекарен, кондитерских и ресторанов, информация на которую нанесена по справочнику торгово-промышленной палаты 1912 года. Оказывается, в городе уже тогда было немало заведений, где можно было купить сладости, сдобу, выпечку. Одних кондитерских 13! Всего же более 40 заведений.

Семья Ткаченко была первой, кто вывел производство сладостей на фабричный уровень, прибегнув к механизации процессов. Первая фабрика была построена в районе Первой Речки, на карте есть отметка. Там производили не только конфеты – от монпансье до шоколадных, плиточный шоколад, пряники, бисквиты и многое другое, но и макароны. Продукция фабрики пользовалась в городе большим спросом. Затем владелец Иван Ткаченко продал ее и уехал, но через некоторое время Андрей и Григорий Ткаченко возродили кондитерское производство, и появилась фабрика в районе улицы Алеутской – та самая, которая была национализирована в 1927 году и стала предтечей, можно сказать, современного «Приморского кондитера».

Очень интересны этикетки конфет фабрики Ткаченко. Их разрабатывали, рисовали и печатали во Владивостоке, но при этом они были выдержаны в европейской стилистике. Часто в обертках использовали исторические, патриотические мотивы, например, на части фантиков изображен Иван Поддубный…

Также мы разнообразили выставку фарфором из фондов музея имени Арсеньева. Эти экспонаты по разным причинам не вошли в экспозицию «Господин фарфор» (6+) в основном музее, а нам они идеально подходят по тематике, потому что каждый предмет связан с той или иной известной семьей Владивостока. Например, вазочка для варенья принадлежала семье Казакевичей, конфетница – семье Бурачков… Замечу, что это редко экспонируемые и крайне интересные экземпляры.

Дайте рецептик!

Владивосток складывался как многокультурный город, поэтому и сладости в нем всегда были разные – европейские, восточные, азиатские, русские. Например, в кондитерской Пригоды пекли национальный немецкий хлеб.

Любили во Владивостоке и домашние сладости – пироги пекли, торты, пирожные, варенье варили. Конечно, хозяйки старались разнообразить питание в семьях, поэтому большой популярностью пользовались поварские и кулинарные книги, которые мы тоже включили в экспозицию. Например, одно из последних изданий книги Елены Молоховец «Дамский календарь», в котором сохранился рецепт слоеного теста, записанный какой-то хозяйкой…

Кстати, в рамках выставки запланировано несколько мастер-классов по приготовлению выпечки по старинным рецептам, также на страничке Дома-музея Сухановых в «Инстаграме» мы будем публиковать рецепты из старинных кулинарных книг. Первый – рецепт воздушного пирога – уже опубликован.

Отмечу, что сладости, особенно хорошие конфеты, пирожные были достаточно дорогим удовольствием. К примеру, в письмах Элеоноры Прей есть упоминание о том, что она купила конфет на 3 рубля – по тем временам очень большие деньги…

Дополняют выставку ватные куклы мастериц из Приморья Маргариты Котляровой, Елены Георгиевой и Оксаны Ивашковой. Повторюсь: сладости и игрушки – тот самый набор, без которого невозможно представить Новый год… Куклы выполнены вручную по старинным технологиям, они представляют целые сценки на разные темы – от зимних забав до встречи Нового года. Все это очень гармонично перекликается с темой сладостей.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА