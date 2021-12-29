Амба для Москвы: зачем 60 лет назад в тайге тигров ловили Грядущий 2022-й по-восточному календарю – Год Голубого (по другим версиям, Черного или Синего) Водяного Тигра. Поэтому сегодня уместно вспомнить несколько историй, связанных с этим клыкастым хищником и его ближайшими родственниками из семейства больших кошек. Тем более что и сам тигр, и его «двоюродный брат» дальневосточный леопард не только обитают в Приморье, но и являются его главными символами в мире дикой природы.

Тигры кругом

Так сложилось исторически, что Владивосток связан с образом тигра, как нитка с иголкой. Сравнение банальное, но точное.

Во-первых, эта полосатая кошка, самая крупная в мире, закономерно увековечена на гербе Владивостока. Много лет назад тигр был хозяином территорий, на которых сегодня располагается столица Приморского края.

Во-вторых, на карте города нашенского есть Тигровая улица и Тигровая сопка, а статуи этого грациозного животного украшают несколько улиц.

В-третьих, с 2000 года каждое последнее воскресенье сентября Владивосток отмечает День тигра. А с 2008 года праздник, посвященный амурскому тигру, самому яркому представителю Уссурийской тайги, узаконен для всего Приморья.

Плюс группа «Мумий Тролль», образовавшаяся во Владивостоке, один из своих альбомов назвала «Амба», что в переводе с удэгейского значит «тигр». А ее солист Илья Лагутенко – патрон организации «Амур» по защите амурских тигров и дальневосточных леопардов.

В апреле 2010 года во Владивостоке состоялась презентация детской экологической настольной игры «Тигриной тропой», рассказывающей о жизни амурского тигра. В сентябре того же 2010-го в нашем городе прошел международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле. В мероприятии участвовали министры из 13 стран мира, на территориях которых обитают дикие тигры.

Специнспекция, занимающаяся охраной этого краснокнижного зверя, именуется, конечно же, «Тигр». Ее штаб-квартира находится во Владивостоке. Иными словами, куда ни кинь, везде у нас тигр.

А для западных регионов России уссурийский тигр всегда был диковинным животным, с которым познакомиться воочию можно только в цирке или зоопарке – для этих учреждений полосатых хищников отлавливают по спецразнарядке из Москвы.

Дважды ловили, дважды отпускали

Отловы тигров для изъятия из природы проходят очень редко, дабы сохранить их популяцию. Для непосвященных охота на тигра сродни авантюрному киношному приключению, но на самом деле это очень опасное ремесло. И не всегда человек выходил из него победителем.

Зимой 1964 года по спецзаказу Москвы в Приморье ловили двух тигров в тайге в Красноармейском районе. В бригаду тигроловов был включен режиссер-оператор студии «Дальтелефильм» Петр Кириллович Якимов (1934–2015).

– Разрешение из управления охотничьего хозяйства Приморского крайисполкома на отлов двух живых тигров мы получили в ноябре 1963 года, – много лет спустя вспоминал бригадир тигроловов Кондрат Шевкунов. – В связи с этим всем охотникам Средне-Иманского коопзверопромхоза, находившимся в тайге на промысле пушнины, было дано указание при обнаружении семьи тигров немедленно сообщить в контору леспромхоза место обитания хищников…

Кондрат Семенович был опытным охотником. Он знал тайгу, как свое подворье. Поэтому был уверен в выполнении московского задания. Еще в 1937 году он участвовал в самом первом отлове уссурийского тигра, пойманного в Советском Союзе по заказу Московского зоопарка. На отлов зверя специально прилетал из столицы знаменитый кинооператор Николай Лыбкин (после Второй мировой войны он был представителем Совкино в США).

Лыбкин прилетел на Дальний Восток с помощниками – аппаратура была слишком тяжелой. Французский киноаппарат фирмы «Дебри» стоял на треноге, аккумуляторов не было, поэтому оператор во время съемки крутил ручку. Охотники измучились, пока донесли аппаратуру до тайги.

– Тогда мы поймали одного молодого тигра и… отпустили его. Дело в том, что снять охоту с первого раза у оператора не получилось, поэтому тигра два раза ловили и два раза отпускали, – рассказывал Кондрат Семенович.

Вспоминая этот свой опыт, он подчеркивал, что никогда в жизни не ловил взрослых тигров. И никому этого не советовал. Поймать можно только молодую особь, матерого же, умного тигра – никогда: взрослый тигр никого и ничего не боится. Он убивает собаку одним ударом лапы или разрывает ее пополам. И человек ему не страшен.

Тигрица выбежала навстречу

Тигриное семейство – самку с тремя тигрятами – вычислил охотник Суворов в 30 км от поселка Сидатун, расположенного на берегу реки Лючехеза, притоке реки Иман. Сейчас это поселок Вострецово.

27 декабря 1963 года Кондрат Шевкунов с помощником Семеном Поляковым и собакой по кличке Моряк прибыли в Сидатун. Здесь они завербовали еще четырех охотников, укомплектовали экспедицию боеприпасами, провиантом и повязочным материалом для фиксации лап и пасти тигров.

31 декабря экспедиция двинулась к указанному месту, где были обнаружены следы животных.

– В тот же день мы дошли до избушки охотника Суворова. Оставив помощников готовить дрова и ужин, мы с Поляковым на закате пошли посмотреть следы тигров, где их видел Суворов. Тигриную лежку мы нашли в 2-3 км от избушки, прямо на льду речки Лючехеза. Убедившись, что с тигрицей действительно три тигренка, мы возвратились в избушку. Ужин у нас был под Новый, 1964 год, – вспоминал Шевкунов.

На другой день, промотавшись по тайге 30 км, охотники так и не вышли на тигриное семейство. Зато нашли двух сохатых, задавленных и не доеденных тиграми.

Второй день тоже результатов не дал, хотя охотники прошли по следам тигров около 20 км. Тигрица будто чувствовала, что на нее и ее потомство идет охота, и уводила детей вглубь тайги. В эту ночь тигроловы ночевали в лесу.

3 января преследование тигров продолжилось с раннего утра. О том, что тигры где-то близко, охотникам «рассказали» их собаки, Моряк и Узнай. Почувствовав запах амбы, псы стали проявлять беспокойство.

– Мы определили, что тигрица идет по свежему следу сохатого. Значит, тигрята должны быть где-то рядом. Так оно и получилось. Прогнав сохатого метров двести, она его поймала и задавила, но, почувствовав человека, бросила тушу и… сама выбежала нам навстречу, залезла под сваленную ель и стала оттуда за нами наблюдать. Тем временем тигрята скрылись в густых зарослях, – вспоминал Кондрат Семенович.

Спасли собаки

Чтобы отогнать тигрицу, охотники стали палить вверх, после чего спустили собак с поводков. Отважные Моряк и Узнай бросились в погоню за тигрятами. Моряк нагнал одного из детенышей и стал отчаянно лаять. Ему на помощь подбежал Узнай. Молодой тигр, озверевший от такой наглости, начал ловить собак. Собаки несколько раз попадали в его лапы, но не отступали даже окровавленные.

Тем временем охотники вырубили рогульки и пошли в атаку на тигренка. Тот, оставив собак, бросился на людей. Но тигроловы сбили его с ног, придавили к земле рогатинами, и, пока помощники держали зверя, Шевкунов быстро связал ему лапы. После этого надо было завязать кошке пасть. Конечно, это было очень опасно – тигренок мог укусить за руку. Тогда Поляков прижал голову полосатого палкой, схватил его за уши, а Кондрат Семенович стал связывать зверю пасть.

– Как только пасть тигру завязали, он становится неопасным и его можно паковать в мешок. Что мы и сделали. С пойманным тигром остался один из помощников, а мы отправились ловить второго тигренка, которого нагнали через километр. Он сначала заскочил на кедр, а когда мы подошли, прыгнул на Полякова. Но Поляков не растерялся, он стал отбиваться от хищника прикладом! Спасли Полякова собаки, они начали яростно кусать тигренка, а тут и мы с помощником подоспели, придавив зверя рогатинами. Дальнейшая его судьба была предрешена, – рассказывал Кондрат Шевкунов.

Таким же образом был пойман и третий тигренок, но он ночью развязался, прогрыз мешок и убежал. Тигрица недолго преследовала охотников, пройдя 4 км, она ушла в тайгу на зов сбежавшего детеныша.

Один – в Москву, другой – в Берлин

Оператор «Дальтелефильма» Петр Якимов в отлове участия не принимал, он дожидался добрых вестей из тайги во Владивостоке. Когда тигры были пойманы, соответствующая телеграмма тут же улетела в столицу Приморья.

– Чтобы отснять охоту, тиграм развязывали лапы и пасти и выпускали в тайгу. Но убежать они не могли. Когда тигрята пытались уйти, их тут же догоняли собаки и прыгали им на хребет. А тигры этого терпеть не могли, они падали на спину, пытаясь поймать врага лапами. Бывало, что тигру удавалось подцепить собаку. Но с нашими собаками такого не было, они были окровавленные, но живые. Когда тигр, отбиваясь от собак, падал на спину, охотники придавливали его к земле рогатинами и связывали. Так я снял весь процесс охоты, – вспоминал Петр Якимов.

Много лет спустя Петр Кириллович с улыбкой рассказывал корреспонденту «В» об охоте на тигров. Хотя зимой 1964 года он сам едва не стал жертвой нападения огромной полосатой кошки. Во время съемки второго дубля хищник, ошалевший от свободы, неожиданно побежал не в тайгу, а в сторону Якимова, чего никто не ожидал. И если бы не охотник Семен Поляков, тигр непременно схватил бы оператора.

– Я стою, снимаю, а тигр пробежал в двух метрах от меня! Хорошо, что Поляков успел его рогатиной оттолкнуть, потом придавить! – со смехом рассказывал Петр Кириллович.

Впоследствии на основе этих съемок Якимов смонтировал новеллу «Тигроловы», ставшую частью документального фильма «Таежные новеллы». Фильм о красотах приморской тайги, о тигроловах был очень популярен в Советском Союзе, его неоднократно показывали по телевидению, в кинотеатрах Москвы в качестве киножурнала.

Что касается пойманных тигров, то одного отдали в Московский зоопарк, другого купил Берлинский зоопарк, тогда еще в ГДР.

Сергей КОЖИН, рассказ записан в 2010 году

Фото из архива Петра ЯКИМОВА