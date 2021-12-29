Новогоднее застолье обойдется приморцам в копеечку Нынешнее новогоднее застолье обойдется приморцам в копеечку, но не праздновать – себя не уважать

Есть у нашего народа негласная традиция: чтобы хорошо отметить Новый год, в декабре нужно подзатянуть пояса. На праздничный стол – а места на нем не должно остаться даже под бокалы – некоторые семьи тратят до половины своего ежемесячного дохода. Ведь хочется и себя побаловать, и гостей порадовать, считает корреспондент «В» Марина Зубко.

Однако в последнее время такие глобальные расходы связаны не столько с желанием как следует отгулять, сколько с ценами на продукты. Традиционно новогоднее меню дорожает на 5–7 %. Этой зимой ситуация еще более удручающая: любимые салаты, закуски и горячие блюда обойдутся россиянам на 10–15 % дороже, чем годом ранее. Причем повышение стоимости касается не только деликатесных морепродуктов или икры, которая с каждым годом становится все более недосягаемой даже для жителей Приморского края (сейчас 1 кг этого продукта не найдешь дешевле 5 тысяч рублей). Инфляция добралась до святого: банальные оливье и сельдь под шубой совсем скоро станут роскошью. По официальным данным Росстата, любимые всеми закуски выросли в цене на 15 % и 25 % соответственно.

Родное, но дорогое

Дороже всего нынче обойдутся овощи. Стоимость килограмма картофеля увеличилась на 80 %, моркови – на 41 %, лука – на 33 %. Майонез и яйца подорожали на 28 %. Минимальный рост стоимости специалисты отметили у сельди (11 %), консервированного горошка и колбасы (по 9 %).

Есть у Росстата и свой «индекс оливье», по которому культовый салат обойдется семье из четырех человек в 416 рублей. В рецепте статистиков: 500 г консервированных огурцов, 380 г зеленого горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г молочной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Корреспондент «В» решил перенести рецепт Росстата в реалии Владивостока и собрать новогодний салат по ценам одной из популярных в Приморье продуктовых сетей.

Итак, за килограмм картофеля у нас придется отдать 70 рублей, а вот с морковью все чуть сложнее. Если для вас прилипшая грязь не проблема, за кило вы отдадите 57 рублей. Мытая морковка стоит практически в два раза дороже – 85 рублей. За килограмм репчатого лука просят около 50 рублей. Цена десятка яиц зависит от их сорта и категории, в среднем за него придется отдать 98 рублей.

Перед Новым годом одним из самых популярных продуктов становится майонез. Многие покупают его впрок, поэтому и мы решили ориентироваться на стоимость баночки побольше – 850-граммовое ведерко популярного соуса стоит 199 рублей. Батон молочной колбасы обойдется приморцам в среднем в 190 рублей, но, конечно, все зависит от производителя. Маринованные огурцы стоят примерно 180 рублей за полулитровую баночку. Если консервированным вы предпочитаете свежие, то за полкило огурцов отдадите примерно 75 рублей.

На этом фоне радуют только предновогодние скидки. Если очень постараться, половину продуктов к новогоднему столу можно купить на 20–40 % дешевле. Корреспонденту «В», к сожалению, не повезло. По акции в этот день был только зеленый горошек: за 300 г – 50 рублей.

Если умножить цены продуктов на массу ингредиентов, необходимых для салата, получится около 550 рублей за оливье. И это только один салат. Да и не привыкли наши люди готовить на раз. Есть же своя романтика в этих слегка заветренных первоянварских закусках…

В целом же, по подсчетам специалистов РЭУ имени Плеханова, праздничный стол на семью из 4–5 человек в этом году будет стоить 11,5 тысячи рублей. Конечно, можно сэкономить и вместо цезаря приготовить винегрет. Хорошо, если у вас еще и овощи свои, с дачи. Но как же тогда быть со вкусом праздника?

Не обижайте кошку

К тому же символ наступающего года экономить на праздновании не велит. И хотя Водяной Тигр по китайской традиции вступает в свои права лишь в конце января 2022 года, мы традиционно встречаем его в новогоднюю ночь.

Китайцы верят, что тигр – энергичное, щедрое и благородное животное. При этом в еде он довольно привередлив, поэтому к выбору блюд для новогоднего застолья стоит подойти с особой тщательностью. Предпочтение лучше отдавать блюдам из мяса: индейки, баранины, свинины, курицы. Готовить их можно любым удобным для вас способом. Только от говядины лучше отказаться. В восточной мифологии есть легенда о Быке, победившем Тигра в схватке и высмеявшем его. В праздник напоминать символу года о его поражении – дурной тон.

Хорошо, если к мясу вы подадите гарнир. Это могут быть вареные или тушеные овощи, причем желательно придать им желто-оранжевый оттенок. Для этого можно добавить во время готовки немного шафрана или куркумы. От приготовления каш в Новый год астрологи советуют отказаться, ведь злаковые в рацион кошек не входят.

Не обойтись и без закусок. Салаты из свежей зелени украсят ваш стол и разбавят довольно сытное меню. Можно украсить основные блюда свежими листьями салата: Тигр очень любит все яркое, привлекающее внимание. Порадовать дикую кошку также можно фруктами в тон ее окраски: хурмой, мандаринами, апельсинами.

Есть у Тигра и строгие ограничения, которые лучше не нарушать. Например, все кошачьи не любят резкие запахи, поэтому не стоит обильно поливать блюда острыми соусами и приправами. Не жалует Тигр и шипучих напитков. Поэтому игристое вино можно открыть лишь под бой курантов (традиция все-таки), а в остальное время отдавать предпочтение винам.

С безалкогольными напитками ограничений нет: хоть чай, хоть морс, хоть какао. Кстати, китайцы верят, что перебравшие с крепкими напитками люди могут впасть в немилость у полосатой кошки. Поэтому Новый год лучше встречать в трезвой памяти: это и для удачи полезно, и для здоровья.

Хотя Тигр и щедрый хозяин, он все же не любит расточительства. Поэтому астрологи советуют к встрече Нового года отнестись прагматично и не готовить впрок, чтобы угощения потом не пришлось выбрасывать.

Морской каприз

В каждой семье есть свое, выверенное годами новогоднее меню. Символы года могут меняться, но любимые салаты и горячее остаются на своих местах. Как говорится, стабильность – признак мастерства, но иногда хочется разнообразия.

Год Водяного Тигра, кажется, как нельзя лучше подходит для Приморского края. Во-первых, самый крупный представитель этого вида живет в нашем регионе, а во-вторых, стихия воды – визитная карточка Приморья. Будем надеяться, что такое сочетание принесет удачу всем жителям края.

Поэтому и задабривать Тигра нужно своими, дальневосточными рецептами. И хотя эксперты говорят, что символ следующего года не особый любитель морепродуктов, знак воды разрешает хозяйкам подать на стол рыбные блюда.

Важным штрихом в подготовке к Новому году станет сервировка стола. Скатерть и салфетки лучше выбрать в светлых оттенках, поставить на стол свечи, украшенные шнурами и ленточками.

Но самое главное – встречайте праздник в кругу семьи и близких людей. Согласно китайской традиции, если дети отмечают Новый год с родителями, в будущем их ждут удача и счастье!

РЕЦЕПТЫ

Оригинальными и вкусными рецептами праздничных блюд с читателями «В» делится шеф-повар популярной сети ресторанов Владивостока Евгений Березнюк.

Рулет из индейки

ИНГРЕДИЕНТЫ

Филе индейки – 1 кг

Бекон – 300 г

Твердый сыр – 200 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Мука и сухари для панировки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кусочки мяса примерно по 200 г оставить в солевом растворе (80 г соли на 1 л воды) на час. Затем оставить индейку в свежей воде на 5 минут, вытащить и отбить. На отбивные выложить жареный бекон, сыр, по желанию можно добавить жареный лук и грибы. Свернуть рулетики, обмакнуть в панировку. Жарить во фритюре или на сковороде, затем довести до готовности в духовке.

Жульен из гребешка

ИНГРЕДИНТЫ

Гребешок – 1 шт. (12-15 см)

Лук (по желанию) – 15 г

Морковь – 15 г

Перец болгарский красный – 20 г

Соевое масло – 15 мл

Сливки 22-25 % – 100 г

Твердый сыр – 40 г

Белое вино – 20 мл

Соль/белый перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Гребешок зачищаем, снимаем пятак (можно оставить в раковине). Мантию и икру можно пустить в приготовление. В этом рецепте используется только филе гребешка. Если хотите, можно не ограничиваться пятаком из раковины, а добавить еще и отдельно заготовленное филе.

Гребешок порезать средними кубиками. Овощи нашинковать тонкой соломкой и обжарить до полуготовности. Добавить белое вино, выпарить, затем сливки, специи и довести до нужной консистенции. Снять с огня, добавить порезанный гребешок, к нему по желанию рубленую зелень. Равномерно распределить по раковине будущий жульен, посыпать тертым сыром, запекать в горячей духовке (160–180 градусов) 15-20 минут.

По аналогичному рецепту можно приготовить блюдо на компанию в огнеупорной посуде или глубоком противне. В зависимости от количества персон увеличивается объем ингредиентов. Вместо гребешка из раковин вы можете использовать чищеное замороженное филе.

(порционно в своей раковине)

Фаршированный кальмар

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ФАРША (4 ПОРЦИИ)

Рис отварной – 90 г

Петрушка/базилик/шпинат – по 10 г листьев

Помидоры конкассе (нарезанная кубиками плотная часть томата, без мякоти и семян) или вяленые томаты – 70 г

Красный болгарский перец – 100 г

Вареные яйца – 2 шт. (натереть на крупной терке)

Тертый твердый сыр – 80 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Крупными кубиками нарезать имеющиеся у вас морепродукты (их можно заменить рыбой, индейкой, курицей или любым другим мясом, слегка замаринованным по вкусу в сыром виде и порезанным средними кубиками) пропорционально размерам тушек кальмара (учитывая остальные продукты). Зелень бланшировать (ошпарить) 10 секунд, отжать, мелко нарубить. Смешать со сваренным почти до готовности холодным рисом, измельченным яйцом, сыром, помидорами, морепродуктами (или рыбой). Во время перемешивания добавить порезанный мелкими кубиками болгарский перец. Готовый фарш посолить, поперчить и нафаршировать подготовленные тушки кальмара. Скрепить края деревянной шпажкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БУЛЬОНА ДЛЯ ТУШЕНИЯ

Кальмары соломкой – 200 г

Лук соломкой – 150 г

Морковь – 100 г

Помидоры – 400 г

Бульон рыбный или куриный – 500 г

Измельченный чеснок – 2 зубчика

Лавровый лист

Лимонная/апельсиновая цедра – по 3 г

Соль, перец, тимьян – по вкусу

Белое вино – 100 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Овощи обжарить на оливковом масле, добавить мелко нарезанные помидоры, специи, приправы, цедру, чеснок. Тушить 20 минут на среднем огне до однородной массы. Добавить кальмаров, белое вино, полностью выпарить влагу. Добавить бульон. Тушить под крышкой на слабом огне 10 минут.

Взять огнеупорную посуду (чтобы поместились 4 тушки кальмара), половину соуса с овощами выложить на дно, распределить сверху кальмаров. Залить тушки оставшимся соусом, полить оливковым маслом, поперчить. Запекать под крышкой при температуре 120 градусов 25 минут.

Достать из духовки и подержать кальмаров в посуде еще 15 минут, после вынуть шпажки. Оставшийся после запекания соус процедить через мелкое сито, уварить, чтобы стал гуще, можно добавить немного сливок. Полить кальмар перед подачей на стол.

Фото:

pixabay.com, Евгения БЕРЕЗНЮКА