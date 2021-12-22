Стройка превращается… стройка превращается в праздник Во Владивостоке стартовали новогодние мероприятия

Наступающие праздники в этом году Владивосток решил встречать с размахом. Дни, оставшиеся до Нового года, буквально забиты развлекательными мероприятиями для взрослых и детей. Тут тебе и елка, и Дед Мороз со Снегурочкой, катки, горки, хороводы и даже «казачьи забавы».

Запустило эту новогоднюю лихорадку открытие бесплатной лыжной трассы на Русском острове. В этом году трассу удлинили, модернизировали систему оснежения, оборудовали парковку, дополнительные пункты проката, кафе и раздевалки. Любители активного зимнего отдыха смогут кататься на «Русской лыжне» до позднего вечера: весь маршрут оборудован освещением.

Запустить работу лыжной трассы должны были еще 11 декабря, но не позволили погодные условия. Зато открытию новогоднего городка на центральной площади, кажется, ничто не могло помешать. Кроме банальной неготовности к приему гостей.

Анонсы обещали владивостокцам нечто грандиозное: спектакль, зону с горячим чаем, каток и праздничную атмосферу. К назначенному времени на площади начали собираться зрители. Однако вместо сказочных персонажей их встретили рабочие, экстренно отсыпающие бортики практически неготового к работе катка. Все проходы к елке и другим объектам были перекрыты сигнальной лентой, а домики с горячим чаем и закусками не работали. Завершали композицию два башенных крана, помогавших строителям возводить крышу над фуд-кортом.

Начать праздник у организаторов не получилось ни через 10 минут, ни через полчаса. Режиссер мероприятия то и дело объявлял в микрофон, что ждать осталось совсем недолго. Солнце садилось, люди мерзли, концерт не начинался. Пытались развлекать толпу актеры на ходулях, но с обещанным праздником это, конечно, сравниться не могло.

Лишь через час после запланированного времени зрителей пригласили к сцене. В этом году удивлять приморцев решили иммерсивным спектаклем «Сон в зимнюю ночь». Его главный герой – Тихон Капиталов – в погоне за материальными благами забыл об истинной ценности жизни. Историю главного героя актеры рассказали через танцы и пантомиму, а само действие переносилось со сцены в зрительскую толпу. Дополняли атмосферу выступления симфонического оркестра и академического хора ДВФУ.

Пока внимание гостей было приковано к сцене, строители завершили основные работы, и первые посетители смогли встать на лед. В этом году каток представляет собой не обычную хоккейную коробку, а целую сеть ледяных дорожек, внутри которых расположился фуд-городок. Подойти к домикам с едой можно через специальные мостовые переходы или прямо на коньках.

Порадовала горожан в этом году центральная елка. Искусственное дерево украшено светящимися игрушками и гирляндами, а прямо под ним установили лавочки и огромные коробки-подарки. Когда работы на площади полностью завершатся, посетители смогут прокатиться с ледяной горки, перекусить на улице и сделать снимки на память в фотозонах, которых на площади в избытке. 31 декабря все желающие смогут встретить в городке главную ночь года.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея ВОРОНИНА