Защитите молодые саженцы от выпревания В Приморье в этом году зима началась со снегопада, причем снега выпало достаточно много. Это радует всех садоводов, ведь снег – дополнительное тепло для винограда, ежевики, малины и других культур, которые зимуют с укрытием. Чем толще снежный покров, тем легче растения перенесут холода.

Снегом прикрыты корни кустарников и деревьев. Но у молодых саженцев снег, прилегающий к стволам, может привести к выпреванию коры и образованию микроскопических трещинок. В эти трещинки потом может заселиться патогенная микрофлора, в том числе бактериальный рак. Опытные садоводы рекомендуют обязательно отгрести снег непосредственно от ствола саженца.

Особенно опасно, если температуры гуляют от плюса к минусу. Тогда днем снег подтаивает, на коре образуется влага, а ночью она превращается в лед. Такие «качели» чреваты разрывами коры. Особенно подвержены повреждениям молодые абрикосы и груши.

Есть еще одна причина, по которой следует освободить стволы от снега, да еще и притоптать снег в приствольном круге: так вы защитите кору плодовых деревьев от мышей. Им не очень-то нравится выбегать на открытое пространство, которое образуется, если вы притопчете снег. Под рыхлым снегом они чувствуют себя гораздо комфортнее. Проделать ход до молодого саженца и полакомиться его корой им ничего не стоит. Обычно нашествие мышей происходит ближе к февралю, когда у них заканчиваются другие припасы.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»

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