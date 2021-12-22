Расти, батат, и не грусти Грамотная агротехника поможет полезному заморскому овощу приноровиться к нашему климату

«Сладкая картошка» батат продолжает победное шествие по дачам и огородам Приморья. Многие в этом году вырастили первый урожай. Выкопали, попробовали и полюбили. Но опыта хранения клубней у нас пока нет. Как же сохранить выращенное, в том числе будущий посадочный материал?

Чтобы все сделать правильно и продолжить разведение батата, обратимся за опытом к тем, кто уже освоил его агротехнику. Таким опытом с нами делится Валентина Кийкова.

Подальше от холода

– Батат я привезла из Новой Зеландии, куда ездила к дочке нянчить внуков. Именно там я его и распробовала, а перед возвращением домой купила в магазине три клубня разного цвета.

Не имея опыта хранения батата, я положила клубни в полиэтиленовом пакете в овощной ящик холодильника. И это была моя ошибка. В пакете и в холоде батат портится и гниет. Пришлось снова покупать клубни. Но я хранила их уже в бумажном пакете под мойкой в кухне, так как выяснила, что погреб и холодильник для хранения не подходят.

В этом году у меня получился уже довольно хороший урожай – два 25-литровых ведра из-под шпаклевки. Теперь хранить клубни, предназначенные для разведения, я буду в картонной коробке в прохладном помещении, где температура не опускается ниже 13–16 градусов и не поднимается выше 18.

Перед закладкой клубней на хранение я их вымыла. В таком виде батат прекрасно сохраняется.

Поближе к теплу и влаге

Первый раз я сажала батат клубнями. И это тоже было ошибкой. Конечно, он будет расти, но тогда сроки вегетации затягиваются, он не успевает нарастить к осени хороший урожай. Потому что батат – растение теплолюбивое, с длительным периодом вегетации. И если сажать его по холоду, в непрогретую почву, то до наступления тепла он почти не развивается. Лишь скукоживается, синеет и долго приходит в себя…

Чтобы продлить вегетационный период батата, правильно сажать его черенками. Приступать к подготовке посадочного материала нужно в начале весны. Фиолетовый батат я начала проращивать ближе к концу марта. А вот розовый и белый растут медленнее, поэтому их можно начинать проращивать с 5–10 марта.

Для этого я положила клубни в емкости (пластиковые подложки для субпродуктов), заполнив их смесью песка с вермикулитом. Клубни погружала в смесь наполовину, следила, чтобы она была влажной.

Когда пошла поросль и ростки вытянулись примерно до 12–15 см, я отделила их от клубней и поместила в емкости с водой, чтобы появились корешки. Ростки с корешками можно рассадить в стаканы с грунтом и оставить так, пока не прогреется почва.

После того как вы выломаете первые черенки, клубень остается лежать в грунте. Если вы продолжите его увлажнять, он даст вторую и третью волну черенков. То есть с одного клубня можно получить довольно много посадочного материала.

Самое удивительное в том, что, если черенки вам больше не нужны, то клубень можно спокойно приготовить и съесть. Он не становится после проращивания дряблым, не зеленеет на свету в отличие от картофеля. И в приготовленном виде остается таким же вкусным.

Пора в грунт

В прошлом году высаживала черенки в грунт в последние дни мая. Почва в том месте, куда я определила батат, у меня глинистая, тяжелая, от лопаты ее руками отрываешь, поэтому в лунку сыпала немного доломитовой муки, прикрывала остатками компоста и золы.

Лето было сухое, поливала посадки батата всего два раза. Он долго сидел в земле с посиневшими от холода листочками, думала, толку не будет. Но потом так расплелся, что между кустиками не было пустот, а плети с кожурой разного цвета переплелись между собой.

Когда батат начал отращивать плети, я пару раз за лето проверяла, не проросли ли появляющиеся в междоузлиях корешки. Если плеть укоренится, то клубней у нового кустика, образовавшегося в результате укоренения, не будет, а клубни, которые образуются у основного корня, будут мельче. Поэтому допускать укоренения разросшейся лианы нежелательно. Но у меня земля там, где растет батат, очень плотная, так что прорастания не произошло.

В результате получили неплохой урожай. Самый крупный розовый клубень весил 2,4 кг. В этом же кусте было еще 5–6 клубней весом около 200 граммов. Очень урожайный батат фиолетового цвета.

Кстати, его я долго не решалась попробовать. Но оказалось, что он самый вкусный. Замечу, что варится батат гораздо быстрее, чем картофель. В Новой Зеландии его предпочитают картошке. Он хоть и имеет сладковатый вкус, но не приторный, а очень приятный. И его можно употреблять диабетикам.

Кстати

Для того чтобы клубни батата без проблем пролежали до весны, перед закладкой на хранение необходимо провести процедуру, которую специалисты называют лечением. Она помогает зарастить все имеющиеся повреждения на поверхности корнеплодов.

Для успешного лечения им нужна температура 30–35 градусов и влажность около 80 %. Для этого нужно накрыть разложенные тонким слоем клубни плотной сырой тканью и регулярно увлажнять по мере подсыхания. Температуру можно обеспечить, поставив накрытые влажной тканью ящики с бататом к батарее на 5–7 дней. За это время повреждения на клубнях зарастают плотной кожурой. Считается, что благодаря лечению батат становится более вкусным.

Материал предоставлен журналом «Сады и огороды Приморья»

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