Короли дорог и бездорожья Чехословаки еще в 1977 году предлагали открыть во Владивостоке представительство по продаже мотоциклов Jawa. Но не сложилось…

В номере «В» за 15 декабря мы рассказали о том, как члены Приморской краевой секции автомототуризма, которую возглавлял Юрий Гриванов, впервые участвовали в V «Слете друзей «Явы» в 1976 году. Эти соревнования, проходившие в городах Советского Союза с 1972-го до конца 1980-х годов, организовывали чехословацкое внешнеторговое объединение «Мотоков» и концерн Jawa, выпускавший знаменитые мотоциклы в городе Тинец-над-Сазавоу.

Напомним, что в состав нашей команды «Уссурийские тиры» (так назвали ее москвичи), входили Анатолий Колесников из Артема (он занимался мотокроссом), учащийся техникума Василий Корбут, мастер-наставник ГПТУ-40 Сергей Брунь (капитан команды), еще один молодой парень по имени Александр (история его фамилию не сохранила) и преподаватель технологического института Зинаида Ясенева.

Один – за двоих

Пятый «Слет друзей «Явы», в котором участвовали мототуристы из Владивостока, проходил в Москве на территории Сокольников. Это Восточный административный округ столицы.

Самым трудным состязанием на слете оказался мототриал под проливным дождем на 25-м километре Волоколамского шоссе, недалеко от деревни Чернево в Красногорском районе. Позже Сергей Брунь вспоминал, что такую сложную трассу ему никогда больше не приходилось преодолевать. Тот памятный день, 18 июля, начался с мелкой мороси, к полудню превратившейся в сумасшедший ливень. Даже прошел слух, что соревнования отменят. Не случилось. Собственно, в этом и заключается смысл мототриала: турист должен проехать в любое время по любой трассе и при любой погоде.

Чтобы достичь финиша, надо было преодолеть широкую и бурную речку, которая еще вчера была безобидным ручейком. Затем затащить мотоциклы на холм высотой примерно 50 метров. И это по раскисшей и скользкой глине. Сергей Васильевич до сих пор помнит ее ненавистный желтый цвет и звук чавкающей жижи.

Несколько конкурентов «Уссурийских тигров» утопили свои «Явы» при форсировании мутной речки. Некоторые так и не смогли подняться по скользкому склону. Но команда из Владивостока дошла до финиша без потерь. И даже с хорошими результатами. В личном первенстве из 125 участников Анатолий Колесников занял 7-е место. Сергей Брунь – 16-е. Также неплохо он показал себя, выступая на мотоцикле Василия Корбута под его номером и в его шлеме. Но судьи об этом не догадывались. Напомним, что Корбут не был подготовлен к мототриалу.

Главное – вовремя выматериться

На одном из участков трассы Бруня затянуло в болото. И без посторонней помощи он бы не выбрался. Но согласно условиям гонки помощь со стороны запрещена. Сам завяз, сам и выбирайся.

– Мотоцикл в болоте заглох. Проклиная все на свете, с матами я попытался его вытащить. А это почти 160 килограммов! Хотя меня самого уже затянуло почти по шею. Не помню, как это получилось, но, к удивлению присутствующих, я вытащил «Яву». И она завелась! Я гонку закончил. И наша команда «баранку» не получила. И тут мне стало плохо: я надорвался, поднялось давление, из носа пошла кровь. Моментально подъехала «скорая», мне сделали укол, дали выпить успокоительное, – рассказал Сергей Васильевич.

И в этот момент к Бруню подошел корреспондент газеты «Труд». Он рассказал, что в молодости служил на флоте во Владивостоке. И на его корабле был боцман, который по поводу и без повода крыл всех в хвост и в гриву пятиэтажными матами. И команде, даже командиру, это нравилось.

– Он где-то находил слова и выражения, которых нет в словарях Даля и Ожегова и вообще нет в русском языке. И все его понимали! Я тогда думал: вот он истинно русский самородок. Но когда я услышал вас, то понял, что нашему боцману надо еще подучиться, – признался корреспондент центральной газеты.

По словам Сергея Васильевича Бруня (а ему сообщили его друзья), в последних числах июля в газете «Труд» была опубликована заметка о соревнованиях на V «Слете друзей «Явы», в которой был описан случай его чудесного спасения из болота вместе с мотоциклом. Но о боцмане в ней не было ни слова. Наверное, цензура не пропустила.

Без Васи ехать нельзя!

Мы уже рассказывали, что в Москву на V «Слет друзей «Явы» приехали не только мототуристы из республик Советского Союза, но и молодые рабочие, инженеры и руководители завода Jawa из чехословацкого города Тинец-над-Сазавоу (сейчас это город в Чехии. – Прим. авт.). Братья-славяне оказались очень контактными.

Общие интересы, любовь к мотоциклам одного бренда, дружеская атмосфера на соревнованиях, отсутствие трудностей в общении (чешский и русский языки похожи) – все это располагало к налаживанию длительных отношений с гостями из города Тинец-над-Сазавоу. Неизвестно почему, но чехословаки очень симпатизировали владивостокской команде «Уссурийские тигры». Особенно главный инженер завода Jawa Станислав Черны. Он буквально опекал Сергея Бруня, расспрашивая его о Приморье и о Владивостоке. По окончании слета они расстались почти друзьями.

Это знакомство имело продолжение на VI «Слете друзей «Явы», который состоялся в Киеве в 1977 году. И вновь мототуристов из Владивостока возглавлял Сергей Брунь. Представителем команды был некто Василий Боровик, как позже выяснилось, не дурак заложить за воротник. Кем и где он работал, никто не знал. За несколько дней до поездки в Приморскую краевую секцию автомототуризма позвонил большой начальник из администрации края:

– Вася должен поехать с вами в Киев.

Это было сказано таким голосом, что отказ был равнозначен отмене поездки всей команды.

С делегацией из Чехословакии в Киев приехал директор завода Jawa. Их поселили в гостинице для иностранцев. Через пару дней после начала соревнований они пригласили друзей из Владивостока к себе в гости попить пива.

– Мы прошли в гостиницу по специальным пропускам. Там для нас все было дико: красивые женщины в длинных платьях с большим декольте и с бриллиантами на шее, мужчины в дорогих костюмах, чистота в холле и приветливые швейцары в ливреях. При виде этой роскоши у нас отвисли челюсти. В нашей гостинице, где мы жили, такого изыска не было, – вспоминает Сергей Брунь.

Коньяк из горлышка – это не подвиг

На другой день наши мототуристы принимали пана директора и его переводчика в номере своей гостиницы, где нет швейцаров в ливрее и где строго следят за посещением посторонними женщинами номеров, где живут мужчины. Особенно в вечернее время.

Дальневосточники выставили на стол открытые банки с красной икрой, камчатским крабом и три бутылки «Советского шампанского». Гости принесли бутылку французского коньяка. Но поскольку утром спортсменам надо было выходить на трассу, то они только пригубили полусладкий «шампунь», а к коньяку вообще не притронулись.

Пан директор и его толмач от коньяка тоже отказались. Но спросили:

– У вас водка есть?

Василий тут же нырнул в свой объемный чемодан и вытащил поллитровку экспортной «Столичной» с надписями на английском языке. У него в «закромах» таких бутылок было больше, чем запасных трусов и носков, вместе взятых. На столе моментально появились два граненых стакана. Один стакан переводчик недвусмысленно закрыл ладонью. Другой Василий наполнил до краев. Когда он наливал, пан директор его не останавливал. Затем также молча выпил водку и закусил бутербродом с красной икрой. Переводчик спросил:

– А вы так сможете?

– Я бы конька выпил, если можно, – сказал Василий и, открыв бутылку французского, вылил в себя все ее содержимое.

У чехословаков глаза стали квадратными:

– Коньяк из горлышка без закуски? Разве так можно?

Но наши люди этому «подвигу» не удивились. Они уже убедились, что Вася все может.

Представительство проехало мимо Владивостока

В последний день пребывания в Киеве во время коллективной прогулки на теплоходе по Днепру директор концерна Jawa предложил Сергею Бруню и его товарищам открыть во Владивостоке представительство по продаже мотороллеров и мотоциклов его завода.

– Он попросил сходить в крайисполком в отдел торговли, чтобы обсудить этот вопрос. Но никто из нас к этому предложению серьезно не отнесся. Во-первых, Владивосток тогда был закрытым городом для иностранцев (с 1 января 1952 года. – Прим. авт.). Во-вторых, в 70-е годы до Чехословакии, как и им до нас, трудно было дозвониться. И все зарубежные разговоры прослушивал КГБ.

Помню, как первый раз получил на почте открытку из Чехословакии, на которой было изображено здание завода «Ява», так едва ли не полгорода сбежалось на почту, чтобы посмотреть на это иностранное чудо. А нам эта шумиха была не нужна. Мы постепенно перестали им писать, и они нам тоже. Это сейчас я бы зацепился за это предложение. И всю бы Чехию к нам перетащил. (Сергей Васильевич смеется.) А тогда мы были молодые, ветреные. Нам бы только погонять, мороженое поесть да пепси-колу попить. Тогда в Москве появились хорошие напитки «Пепси» и «Байкал». Политическими и организационными вопросами у нас занимался Юрий Гриванов, – говорит Сергей Брунь.

Все разные, но страсть одна: мототуризм

На VII «Слет друзей «Явы», который проходил в Минске, представители Приморской краевой секции автомототуризма не поехали. Зато в 1979 году на VIII слет в Тбилиси из Владивостока отправились семь человек. Это были люди разных профессий и разного возраста, но их объединяла любовь к чехословацким мотоциклам, страсть к путешествиям и кредо жизни: «Чем дальше и чем труднее, тем лучше».

Например, завхоз команды Виталий Анатольевич Меель, 1948 года рождения, преподавал во владивостокской средней школе № 41. Его одногодка Владимир Анатольевич Хрисанфов работал токарем на заводе «Варяг» и отвечал за организацию лагеря мототуристов, 33-летний Михаил Анатольевич Васильченко, комиссар команды, крутил баранку автобуса во ВПАТП-1272. Механик Виктор Степанович Гавриленко, 1953 года рождения, зарабатывал на хлеб с маслом в гараже трамвайно-троллейбусного управления. Он и в походе был механиком.

Единственная женщина в группе, 23-летняя Наталья Николаевна Селиверстова, работала в ДВНИГМИ лаборантом. В пробеге у нее было две должности – санинструктора и повара. У Натальи, кстати, был мотоцикл «Чезет» (Сz), у всех остальных – «Явы» (Jawa).

Самым возрастным был 37-летний штурман Юрий Прокопьевич Гриванов, преподаватель Владивостокского спортивно-технического клуба ДОСААФ. Он же отвечал за кинофотодневник путешествия. В команде его назвали уважительно Батя.

Отдельное слово необходимо сказать о 33-летнем Олеге Федоровиче Носкове, сотруднике контрольно-пропускного пункта «Владивосток». Он был одним из основателей спортивного автомототуризма в Приморском крае. За свою жизнь совершил более 20 автомотопутешествий по Советскому Союзу. В том числе самой сложной – V категории по Памиру, Тянь-Шаню, Алтаю, Саянам, Дальнему Востоку. За свои многодневные и многокилометровые авто– и мотопробеги Олег Носков получил звание мастера спорта СССР, стал судьей первой категории по автомототуризму. В юности неоднократно становился чемпионом и рекордсменом Приморского края по легкой атлетике. По словам его товарищей и близких людей, Олег Федорович был добрым, отзывчивым и уважаемым человеком. Он умер внезапно на 51-м году жизни. Ехал в автомобиле на работу, остановился съесть пирожок, и все – кровоизлияние в мозг от переутомления на работе.

Впрочем, сегодня из всех персонажей описываемых событий живут и здравствуют только Виталий Анатольевич Меель (он до сих пор преподает в школе) и Виктор Степанович Гавриленко.

Уснул, упал, но не разбился

Но вернемся к VIII «Слету друзей «Явы», который проходил с 19 по 24 мая в Тбилиси.

Из отчета о мотопутешествии V категории сложности по европейской части Советского Союза и Кавказу:

– По временным соображениям было решено отправить мотоциклы до Москвы поездом в багажном вагоне. Это позволяет знать точную дату их прибытия в столицу (поезд идет 10 суток). Самим же вылететь следом в день прибытия поезда. Этот вариант самый надежный и уже неоднократно нами испытан. Здесь мы теряем самое большое только сутки пути.

Из Москвы решено идти на Тбилиси своим ходом. Это быстрее, менее канительно и намного интереснее. На Кавказ решили идти через Воронеж, обратно – через Харьков – Орел. Тем самым исключалось повторение маршрута, который закольцовывался в Москве. Обратный отъезд планировался по аналогии приезда.

С прилетом в Первопрестольную и получением мотоциклов проблемы не было. Приключения начались за Московской кольцевой дорогой.

Рассказывает Виталий Анатольевич Меель:

– Когда мы выехали за московское кольцо, то были удивлены прозорливости и мудрости Бати (Юрия Гриванова). Во Владивостоке перед отъездом в Тбилиси он велел закупить как можно больше сухих супов в пакетах, каш, киселей и т.д. Получился большой мешок, который отправили вместе с мотоциклами. Мы тогда не поняли, зачем это нужно. Но как только зашли в первый попавшийся продовольственный магазин за Московской кольцевой дорогой, то сразу поняли, зачем мы везем сухие пайки. Мы хотели купить хлеба, а нам говорят: «Хлеба нет! Хлеб разбирают с утра». А на часах был полдень. И на прилавках тоже голяк. Только рядами стоят консервы «Завтрак туриста» с начинкой из ячневой крупы «Сила» и рыбы без названия. Магазин пуст, а нам еще двое суток пылить до Кубани. Но самое страшное было впереди. Я на своей «ласточке» мог спокойно выжать 200 км в час, но здесь стоял знак ограничения скорости, не более 90 км в час. И так до самой Кубани на всей шестиполосной трассе, где через каждые 10 км контролировали видеорегистраторы. На западе страны их уже тогда устанавливали. И над дорогой постоянно барражировали вертолеты Госавтоинспекции. Я бы мог рвануть, но по условиям слета нарушение правил дорожного движения считалось провалом соревнований всей команды. Пришлось нам ползти на черепашьей скорости.

Сергей КОЖИН

Продолжение следует

Фото из архива Виталия Мееля