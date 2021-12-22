Про сумо с умом Во Владивостоке издана уникальная книга, но тираж пришлось делать символический

«История развития сумо на Дальнем Востоке» – так называется книжка, изданная во Владивостоке издательством «ЛИТ» еще в 2020 году. Тем не менее практически неизвестная любителям спортивной литературы.

Во-первых, потому что у нее небольшой тираж – всего 300 экземпляров. И он быстро разошелся среди спортсменов-сумоистов. Причем бесплатно. Во-вторых, ее автор, Сергей Аксенов, мастер спорта СССР по борьбе самбо, тренер высшей категории, президент федерации сумо Приморского края и Дальневосточного федерального округа, не рекламировал свой труд, материал для которого он собирал в течение двух лет. И посвятил памяти энтузиастов борьбы сумо на Дальнем Востоке, создателям краевой федерации сумо Тюлькевичу Валерию Геннадьевичу, Прокопенко Александру Николаевичу и Позднякову Евгению Алексеевичу. Вечная им память!

Кроме того, автор «Истории развития сумо…» был ограничен суммой губернаторского гранта, полученного на издание книги. Поэтому ему постоянно приходилось наступать на горло собственной песни, чтобы втиснуть текст плюс фотографии в конкретное число страниц. Шаг вправо или влево – это уже был выход за пределы обложки. Из-за этих ограничений некоторые моменты истории сумо остались за бортом его документально-повествовательного рассказа. Именно так Сергей Аксенов определяет жанр своей книжки. Кстати, с цветными фото.

Необходимо отметить, что традиционная японская борьба сумо в России, и в частности на Дальнем Востоке и в Приморье, появилась не более 10 лет назад. В отличие от других видов спорта – долгожителей (например, футбола или хоккея) еще не успела окружить себя героями и антигероями, обрасти увлекательными историями, занимательными случаями на соревнованиях и даже байками. Хотя такие факты, достойные попасть в анналы истории развития приморского сумо, были. Но не попали. Жаль.

К примеру, в 2015 году на чемпионате Европы в городе Шауляе (Литва) президент федерации сумо Европы гражданин Украины Сергей Коробко, видимо, забыв древний лозунг олимпийского движения: «Во время Олимпиады пушки молчат», открыто призывал сборную Украины «не просто бороться, а сломать носы русским».

Напомним, что чемпионат проходил с 8 по 10 мая, когда вся Европа отмечала 70-летие Победы над немецким фашизмом. Кроме Литвы. Здесь 9 Мая ничто не напоминало о великом празднике.

– Я это лично слышал. И одной спортсменке из нашей команды действительно сломали нос. Они били девочек руками, хватали за волосы. В идеале такие схватки должны останавливаться, а борец – сниматься с соревнований за неспортивное поведение. А их не снимали! Потому что их соотечественник – президент Европейской федерации сумо Коробко – сидел около ковра и не давал судьям возможности что-либо сделать. Когда наши спортсменки выталкивали за ковер соперниц с Украины, Коробко заставлял судей повторять поединок. После чего многие из наших девочек проигрывали. Но наши ребята чувствовали себя настолько уверенно и мощно на ковре, что противник ничего не мог с ними сделать. У каждого из них был поединок с украинцем, и россияне всех убирали играючи, – рассказал корреспонденту «В» Сергей Аксенов.

Несмотря на неспортивное отношение принимающей стороны к россиянам, сборная России вышла на первое место в общекомандном зачете. В свое время об этом случае рассказывала газета «Владивосток» (см. номер за 15 мая 2015 года, публикация «Сломайте русским носы!»).

Получилась ли у Сергея Аксенова книжка? Ответ однозначно положительный. «История сумо…» интересна даже неспециалистам этого вида спорта. Несомненно, после труда Аксенова будут другие книги об этой японской борьбе. Возможно, информационно полновеснее, точнее и гораздо толще. Но они уже никогда не станут первопроходцами в описании истории сумо на Дальнем Востоке и в Приморье. Кто первый встал, того и тапки.

Сергей КОЖИН

Фото автора