Давай не будем устраивать сцены… Зачем в театре Горького выдвинули подробности супружеской жизни в зрительный зал

Они были знакомы еще со студенчества. Полюбили друг друга. Поженились. Родилась дочка. А потом… Потом они стали искать ответ на вопрос, как удержать счастье и любовь…

Их зовут Марианна и Юхан. Их семейную драму разбирают по косточкам в спектакле Приморского краевого академического театра имени Горького «Сцены из супружеской жизни» (16+), премьера которого состоялась 17-19 декабря.

Как неоднократно подчеркивал главный режиссер театра Ефим Звеняцкий, осуществить постановку по знаменитому сценарию Ингмара Бергмана – давняя его мечта. Ефим Семенович не скрывал: чтобы эта мечта воплотилась, пришлось выложить немалую сумму за авторские права. Но «незабываемо, немыслимо талантливый Ингмар Бергман и его великолепный сценарий» стоили того…

Чаще всматривайтесь друг в друга

В 70-х одноименный фильм Ингмара Бергмана стал откровением, его смотрели во всем мире, в том числе и советские зрители, пытаясь вместе с актерами разобраться, что же такое счастье и как его сохранить на годы. Может быть, чисто скандинавские глубины самокопания и не всем были близки, но все же… И сегодня поиск секрета семейного счастья не стал менее актуальным.

– Работа над спектаклем шла неимоверно сложно, – рассказывает Ефим Звеняцкий. – И во многом потому, что мы – русские, мы живем немного в другой парадигме, мы привыкли к русскому драматическому театру. А Бергман и его сценарий – это не русский драматург и не русское мышление. Мы, и наш зритель в том числе, еще не очень хорошо знаем ту литературу и тот образ мыслей, мы только врастаем в него. Мы говорим «здравствуй», «я люблю тебя», «нет, уходи». И мы имеем в виду именно то, что говорим. Здесь же за каждым «здравствуй», «я люблю тебя» стоит столько скрытых смыслов, потоков сознания и поворотов, что каждое слово актеров имеет значение. И зритель откликается на все иносказания, на каждое слово пьесы.

Главный посыл спектакля? Пусть каждый задумается о тех отношениях, в которых живет, о себе и близком человеке. Надо всматриваться друг в друга и беречь друг друга, оставаться чистоплотными в отношениях. Не надо воображать, что прошлое было ошибкой, наоборот, чаще всего это наша опора…

Ефим Звеняцкий подчеркивает: «Сцены из супружеской жизни» задают зрителю главный вопрос: что такое любовь, где ее искать и как не потерять? И ответ зритель ищет вместе с артистами.

Кстати, главные роли в спектакле исполнили Валентин и Валерия Запорожец. Молодая семейная пара и пара великолепных артистов.

– Я сразу решил, что Марианну и Юхана будут играть Валентин и Валерия, – говорит режиссер. – Это был вопрос серьезный – подбор актеров на главные роли. Тем более что ребята счастливы в браке. Мне было тревожно вносить в их жизнь эти роли, где нужно вживаться в образы супругов сначала на грани расставания, а потом и в расставании, в разруху семьи на сцене. Но я понимал, что Валя и Лера – сильные и яркие актеры, которые в состоянии это сыграть.

Как растревожить зал

В этом спектакле Ефим Звеняцкий вообще многое сделал не так, как всегда, не так, как привык зритель. Для начала планшет сцены вынесли в зрительный зал, заняв первые девять рядов и приподняв над ними. К слову, такое решение поставило чудовищные по сложности задачи перед командой мастера по свету Сергея Скорнецкого, ведь вся современная осветительная аппаратура театра нацелена на сцену, в зал ее не развернуть, и продумать освещение было очень непросто. Мало того, режиссер ввел в постановку множество персонажей (у Бергмана был фактически фильм-диалог на двух актеров) и решил начать ее тоже непривычно.

– Все действие проходит на вынесенном в зал планшете сцены – мне пришло это в голову неожиданно, захотелось изменений каких-то, – объясняет Ефим Семенович. – А необычный пролог спектакля, когда каждый актер представляется и рассказывает, кого он играет, был придуман мной. Это такой поклон в сторону театра – я вынес закулисье в зрительный зал. Это помогает зрителям ощутить атмосферу, войти в «ощущение театра», узнать актеров и ожидать начала. Мне надо чуть-чуть растревожить зал, чтобы публика легче вошла в атмосферу спектакля. Кроме того, здесь очень много видеопроекции – киносцен, снятых Глебом Телешовым. Это тоже наш поклон, реверанс в сторону Ингмара Бергмана. Великого и невероятного. Заставившего нас говорить о любви честно и прямо.

Прямая речь

Валерия Запорожец, актриса:

– Нам сложно с Валей играть. Мы переживаем друг за друга, ведь мы близкие люди. Кроме того, спектакль затрагивает такие темы, в которых мужчина и женщина часто не согласны друг с другом, и мы можем спорить, происходят столкновения. Главное – не переносить все это домой. Правда, мы все равно каждый вечер повторяем дома текст, потому что в пьесе его очень много…

Андрей Климов, художник по костюмам:

– Работая над костюмами героев, я старался опираться на эпоху Бергмана, поскольку этот фильм знают все. 70-е с точки зрения моды – сложное время, о нем говорили так: «Время, которое обошел стороной хороший вкус». А сегодня оно уже кажется нам милым… Так что было решено соединить времена, отталкиваться от 70-х (ткани и дизайн мы брали узнаваемые), вплетая в них какие-то мотивы и темы современности.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА