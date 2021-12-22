2022: Навстречу новым возможностям Генеральный директор Владивостокского морского торгового порта и филиала FESCO во Владивостоке Владимир Корчанов в беседе с корреспондентом газеты «Владивосток» рассказал об итогах 2021 года, превращении ВМТП в порт-хаб Северного морского пути и планах на будущий год.

Уходящий 2021 год для бизнеса выдался непростым. Например, транспортно-логистическая отрасль Дальнего Востока столкнулась с кризисом перевозок на внутрироссийских линиях. Перераспределение логистических маршрутов в мире, затор в Суэцком канале, особенности спроса в пандемию для многих грузоотправителей сделали приморские порты наиболее привлекательным вариантом, и контейнерооборот в регионе стал уверенно расти.

Владивостокский морской торговый порт второй год подряд остается лидером России по объемам обработки контейнерных грузов. Это крупнейший стивидор на Дальнем Востоке, центр экономических связей между Азией и Европой, и он обладает всеми необходимыми мощностями, чтобы справиться с повышенной нагрузкой. В кризисной ситуации, когда другие порты откладывали обработку каботажных грузов, ВМТП считал их приоритетными: принял на себя возросший грузопоток, отвел под это направление три контейнерных причала из пяти, продолжил работать 24/7 и обрабатывать суда с ходу. Так, уменьшение в 2021 году объемов каботажа в Дальневосточном регионе на 7 % обернулось для ВМТП ростом в 11 %. Причем по итогам 11 месяцев 2021 года по отношению к тому же периоду в 2020-м в торговом порту вырос и импорт – на 23 %, и экспорт – на 7 %.

Торговый порт Владивосток входит в Транспортную группу FESCO – одну из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. На Дальнем Востоке компания обеспечивает доставку грузов по четырем каботажным направлениям – на Сахалин, Камчатку, Чукотку и в Магадан. FESCO работает в связке с министерством транспорта и органами власти каждого региона, поэтому даже в такой напряженный период выполняла все взятые на себя обязательства. В нужный момент компания направила три дополнительных судна на Магадан, Сахалин, Чукотку и Камчатку.

Для морского дивизиона группы FESCO 2021 год стал годом развития. Продолжая программу обновления флота, компания в этом году приобрела три новых судна, которые мы назвали прекрасными женскими именами – «ФЕСКО Янина», «ФЕСКО Ольга» и «FESCO Sofia» и благодаря которым дедвейт флота FESCO вырос на 67,5 тыс. тонн – до 363 тыс. тонн, а вместимость флота на 4700 TEU – до 26 тыс. TEU. Мы не собираемся останавливаться на этом, в будущем году программа будет продолжена, а флот компании пополнится новыми судами.

Подводя итоги года, мы не можем не сказать о главном событии для порта и группы. В рамках ВЭФ подписано соглашение между FESCO и госкорпорацией «Росатом», что Владивостокский морской торговый порт станет базовым портом Северного морского пути. СМП – это маршрут, который способен взять на себя часть грузопотока, идущего через Суэцкий канал. При этом отправители грузов существенно экономят время и деньги. Так, расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП составляет порядка 14 тыс. км. Для сравнения: этот же путь через Суэцкий канал составляет свыше 23 тыс. км. Таким образом, у России появляется уникальный шанс реализовать работу транспортного коридора, который не только короче, но и очень выгоден для нашей страны, грузоотправители получат альтернативные маршруты, а сам порт ждут большие перемены. Через пять лет ВМТП должен стать портом-хабом, в котором будут концентрироваться грузы из Китая, Кореи, Японии и других стран для дальнейшей транспортировки на контейнеровозах в сопровождении ледоколов до Мурманска. Оттуда они будут перераспределяться в страны Европы.

Напомню, что у компании FESCO большой опыт арктических экспедиций. В этом году FESCO и Национальный центр полярных и океанических исследований министерства землеведения Индии заключили новый контракт на снабжение индийских антарктических научно-исследовательских станций. Ледокольно-транспортное судно FESCO «Василий Головнин» в течение пяти ближайших антарктических сезонов, до 2026 года, будет доставлять на индийские станции «Бхарати» и «Майтри» генеральные грузы, продукты питания, топливо, а также полярников.

Для строительства Восточного транспортно-логистического узла на базе ВМТП потребуется значительно увеличить мощности порта. Инвестиционную программу развития ВМТП акционеры утвердили в полном объеме, включая модернизацию площадей, техники, энергоснабжения. Речь идет о миллиардах рублей. Кроме того, на территории ВМТП будет построен новый глубоководный причал, который позволит порту принимать суда типа Panamax. Одновременно будут созданы производственные площади для хранения и обработки 1,6 млн TEU. Таким образом, мощности порта по обработке контейнерных грузов к 2025 году вырастут в несколько раз.

Такая большая стройка отразится на всем Приморье: это и новые рабочие места, и дополнительные доходы, связанные с обслуживанием возросшего потока грузов. Уже сегодня в порту работают более 2 тыс. человек, а если посчитать экспедиторов, работающих с портом, таможней, железной дорогой, моряков, то это десятки тысяч человек, вовлеченных в нашу деятельность.

ВМТП моложе Владивостока всего на 30 лет, фактически Владивосток строился вокруг нашего порта. И чем больше мы развиваемся, тем больше делаем социальных программ, тем больше налогов группа FESCO отчисляет в местные бюджеты. Соответственно, развитие Северного морского пути напрямую повлияет на доходы, которые формируют налоговые отчисления. Другими словами, это развитие для всех жителей Приморья.

Планы на будущее отразятся и на числе социальных проектов, которые осуществляются при поддержке порта и группы FESCO. В 2021 году ВМТП продолжал помогать подшефным образовательным и медицинским учреждениям, обеспечивал экологичное производство, благоустроил две детские площадки и занимался озеленением городских улиц. Завершился второй конкурс «Море возможностей», в рамках которого Транспортная группа FESCO выделила гранты на 31 проект по всему Приморью на общую сумму в 10 млн рублей. В рамках третьего конкурса в 2022 году ВМТП представит свою отдельную номинацию, а значит, у волонтеров и социально ориентированных организаций Владивостока и Приморского края станет еще больше возможностей изменить мир вокруг себя к лучшему.

В следующем году ВМТП исполняется 125 лет. Это большая дата, мы к ней подходим уверенно, с четким планом действий и хорошей командой, готовой к новым рекордам. Главная ценность FESCO – люди, настоящие профессионалы, которые вкладывают душу в то, что делают. Я выражаю благодарность каждому и желаю успехов, здоровья и счастья в новом году!

Сергей ПЕТРОВ

Фото ДВМП