И папочка будет вас жратеньки! «Наше вам с кистенем! Под забором, под плетнем – покультурим. Покультурим! Аллилуйя! Аллилуйя!» – весело распевает нечисть, прыгая по сцене Приморского театра кукол. Нет, вызывать экзорциста не нужно. Наоборот, нужно самому спешить сюда, смотреть и получать удовольствие. Ведь в театре наконец возрождается взрослый репертуар!

– Мы очень давно не ставили спектакли вечернего репертуара, не было постановок, рассчитанных только на взрослого зрителя, старшеклассников, студентов, – говорит Вадим Перфилов, главный режиссер Приморского краевого театра кукол. – И вот мы решили возродить вечерний репертуар на постоянной основе. Коллектив театра просто в восторге! Мы ведь все драматические артисты, а поиграть, почти не скрываясь за ширмой, за куклой, удается редко. И вот такая возможность!

В спектакле по сказке-притче Василия Шукшина «До третьих петухов» (16+) – а именно это произведение было выбрано Вадимом Перфиловым в качестве первой ласточки репертуара для взрослых – занята вся труппа. Без исключения. Да еще и по нескольку ролей играют! И, конечно, без кукол (необычных, от ростовых до маппетов) спектакль не обошелся, да ведь так и должно быть. Черти, Змей Горыныч, веселая нечисть всех мастей – для театра кукол это идеально.

– Со студенческих времен люблю эту сказку для взрослых, эту притчу, это смешное, хулиганское и очень философское произведение. Потому и выбрал для первой постановки «До третьих петухов», – объясняет режиссер. – В каком-то смысле это квинтэссенция творчества писателя. И если вы меня сегодня спросите, классика ли Шукшин, я отвечу «да». По одной простой причине: он за 50 лет не устарел ни на йоту.

Возрождение вечернего репертуара в Приморском краевом театре кукол – это действительно большое и радостное событие. Премьера «До третьих петухов» состоялась 18 и 19 декабря. Но вы следите за афишами! Наслаждайтесь нашим фоторепортажем и запланируйте поход в театр кукол январским (или февральским) вечерком.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА