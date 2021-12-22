Шпионы вокруг нас 20 декабря в России отметили День работника органов безопасности

За время своего существования – начиная с 20 декабря 1917 года, со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии, – у наследницы ее традиций нынешней Федеральной службы безопасности (ФСБ) были разные названия: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСК. Но всегда сотрудники этой организация, чья деятельность зачастую остается в тени, стояли, стоят и будут стоять на защите интересов нашей страны.

Сегодня мы раскрываем некоторые до этого неизвестные подробности деятельности приморских чекистов в годы становления органов госбезопасности в нашем регионе.

Консульства – центры шпионажа

Героическая история УФСБ России по Приморскому краю начинается 25 октября 1922 года, после освобождения Владивостока от интервентов и белогвардейцев.

Уже через два дня в столицу Приморья прибыл отдельный вагон с 30 чекистами, сотрудниками Особого отдела 5-й армии. В ее составе был полномочный и представитель ГПУ по ДВР Лев Бельский. По прибытии он возглавил Приморский губернский революционный комитет во Владивостоке.

Исполняющим обязанности начальника отдела ГПО был назначен Василий Каруцкий. Руководитель Приморского губвоенревкома Лев Бельский курировал работу этого отдела. 24 ноября 1922 года Приморский губернский отдел ГПО был преобразован в губернский отдел ГПУ.

Оперативная обстановка в только что освобожденном Владивостоке была достаточно сложной. Город опутала обширная агентурная сеть разведок многих государств, которым помогало белогвардейское подполье. Вольготно себя чувствовали фальшивомонетчики и контрабандисты. На территории края бесчинствовали контрреволюционные отряды. Ко всему, граница с Маньчжурией была весьма условной и нуждалась в усилении охраны.

Много внимания чекисты уделяли консульствам иностранных государств, справедливо считая их центрами международной спекуляции и шпионажа. К примеру, в 1924 году секретный сотрудник ГПУ Э. Лабербис, работая корреспондентом-переводчиком у китайского консула У Бейгуану и печатая секретные консульские документы, запоминал их содержание. Практически все конфиденциальные письма консула содержали шпионские сведения…

Японскую резидентуру в Приморье длительное время возглавлял кадровый разведчик Ватанабе Рие, работавший под дипломатическим прикрытием.

Из справки П-23429 УКГБ ПК:

«Ватанабе Рие в период японской оккупации Советского Дальнего Востока в 1920–1922 годах находился в составе японских оккупационных войск. С 1923-го до 1930 год являлся японским генеральным консулом в г. Владивостоке. В 1933 снова прибыл в СССР в качестве генерального консула в г. Владивосток, где находился до 1936 года. Ватанабе Рие с разведывательной целью выезжал в разные районы Приморского края и во время поездок путем личного наблюдения и в беседах с посторонними лицами собирал шпионские данные о Советском Союзе».

Один из первых контрразведчиков Приморья Дмитрий Федичкин, впоследствии резидент госбезопасности СССР в Румынии и Италии, почетный чекист СССР, вспоминал:

– Консул Ватанабе был офицером генерального штаба и прибыл во Владивосток еще до Первой мировой войны. В нашем распоряжении было немало документов, изобличавших его и сотрудников консульства в шпионаже – военном, экономическом, политическом.

Для разоблачения шпионской деятельности японцев чекисты проводили эффективные и оригинальные операции. Однажды японцы попытались переправить своего агента в Страну восходящего солнца в большом ящике под видом дипломатического багажа, не подлежащего досмотру. При подъеме на борт судна лопнул трос, с помощью которого поднимали тяжелый груз. Ящик упал на причал и развалился на части.

Вспоминает Дмитрий Федичкин:

– Из-под обломков вылез солидный мужчина в бухарском халате поверх военного кителя. Живой груз задержали. Господин в бухарском халате оказался белогвардейским офицером. По фальшивым документам, сфабрикованным подручными Ватанабе, он слонялся по Приморью под видом коммивояжера либо странствующего монаха и собирал для японской разведки сведения стратегического и военного характера. На него работали агенты, разбросанные в населенных пунктах южного Приморья.

Наш человек в стане монархистов

В 1920-х годах чекисты совместно с частями особого назначения (ЧОН) и милицией ликвидировали в Приморье белые партизанские отряды Сипайло, Емлина, Семенова, Ширяева, Овечкина, Сизова и других командиров. Только в одном Гродековском районе за 1923–1928 годы было обезврежено 37 таких банд общей численностью свыше двух тысяч человек.

Организаторами белого подпольного движения были представители различных эмигрантских организаций Маньчжурии. Среди них особую роль играло монархическое общество «Вера, царь, народ» из Харбина.

В 1920-х годах начинал свою карьеру в Приморье известный советский разведчик Василий Зарубин. В 1922–1924 годах он возглавлял экономическое отделение губотдела ГПУ-ОГПУ, затем был переведен в иностранный отдел ОГПУ СССР. Осенью 1924 года Зарубина направили в Харбин, где он успешно внедрился в общество «Вера, царь, народ». Благодаря его работе в значительной мере снизилась эффективность действий белогвардейских банд на территории Приморья. Далее была работа в Финляндии, Дании, Германии и США. За этот подвиг он награжден двумя орденами Ленина и тремя орденами Красного Знамени.

Дезинформация длиною в шесть лет

В середине 1930-х годов приморские чекисты начали длительную многоходовую оперативную игру «Организаторы». По аналогии с наиболее удачной операцией советской контрразведки в Европе ее можно назвать «Приморским «Трестом». Игра была направлена против одного из формирований белой эмиграции и японской разведки в Маньчжурии и Корее, французской и английской разведок в Шанхае. Этот шпионский альянс назывался «Братство русской правды».

Его представители пытались создать нелегальные подрывные структуры в Приморье, попутно занимаясь сбором развединформации на флоте и в армии.

Чекисты сумели создать легендированные ячейки «Братства…» во Владивостоке и других населенных пунктах края, одновременно внедрив в ее руководящие органы в Харбине и Шанхае своих людей.

На протяжении шести лет иностранные разведки получали от «братьев», якобы работавших на территории Приморья, военную и иную информацию, которая готовилась в ИНО ОГПУ-НКВД и Особом отделе Тихоокеанского флота. В то же время чекисты регулярно получали сведения о замыслах белоэмигрантских организаций и иностранных разведок.

Достаточно эффективно чекисты работали против опытных и активных спецслужб Японии. В 1927 году они добыли «Меморандум Танаки» – план захвата Японией советского Дальнего Востока, Китая, Монголии и стран Юго-Восточной Азии. В 1928 году был разоблачен центр японской разведки, работавший под видом тибетской аптеки на Хасане, в ходе обыска были изъяты шпионские разведданные.

Огромная работа по выявлению и обезвреживанию многочисленной японской агентуры была проделана чекистами в предвоенные годы. Так, в Приморье была ликвидирована крупная резидентура японской разведки, возглавляемая японским вице-консулом во Владивостоке Гундзи Томошаро и секретарем консульства Харуда.

Наиболее интересным и сложным было дело «Провокаторы» – длительная оперативная игра, в итоге которой на нашу территорию было выведено 56 японских агентов, уверенных, что им помогает белогвардейское подполье. Все агенты были задержаны. Всего к 1939 году в Приморье было обезврежено около 500 японских шпионов.

В основе публикации рассекреченные материалы, предоставленные УФСБ России по Приморскому краю.

Сергей КОЖИН