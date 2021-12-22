Перебиваемся с манго на папайю Хватит ли приморцам на Новый год экзотических фруктов

Встреча Нового года – это не только брызги шампанского, сюрпризы и подарки, полуночный салют и фейерверки, нарядная елка, карнавальные костюмы и маски, но и традиционный праздничный стол с фруктами, салатами, холодными и горячими закусками. Гулять так гулять, один раз живем!

Благо на прилавках мини– и супермаркетов ягод, овощей и фруктов, даже самых диковинных для наших краев, хоть лопатой греби. Были бы деньги.

Как рассказал корреспонденту «В» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Игорь Саватеев, основная масса фруктов и ягод поступает в Приморье из-за рубежа и из южных регионов нашей страны. Это Краснодарский край и Республика Крым.

К примеру, в уходящем году на территорию Приморского края было ввезено свежих овощей и фруктов в количестве 106 339,5 тонны (в 2020 году немногим больше – 129 286,7 тонны), из них плодов косточковых культур – 120,15 тонны из Чили, ЮАР; семечковых культур – 24 262 тонны из Республики Корея, Аргентины, Чили, Турции, Новой Зеландии, ЮАР.

Плодами цитрусовых – это 22 659,3 тонны – нас порадовали Египет, Турция, Марокко, ЮАР, Аргентина, Перу, Мьянма, Новая Зеландия, Республика Корея и даже неведомое Королевство Эсватини (до 2018 года Королевство Свазиленд). Большинство наших земляков наверняка даже не знают, в какой части света оно находится. И вообще никогда о нем не слышали. Но все равно спасибо сельхозпроизводителям этой далекой южноафриканской страны, а также других заморских стран за их нелегкий труд. Что бы мы без них ели?

Желто-зеленые бананы, которые у нас продаются круглый год и которые уже считаем своей национальной ягодой, к нам, как и прежде, завозят из Эквадора, с Филиппин, из Мексики и Китая. В 2021 году мы получили от этих стран 52 638,082 тонны бананов.

– Зато экзотических тропических фруктов (манго, папайи, джекфрутов, рамбутанов, лонганов и других) в этом году к нам поступило 3 256,3 тонны. Это на 336,3 тонны больше по сравнению с прошлым годом. Хочу отметить, что символ Нового года – мандарины, которые ранее поступали к нам в основном из Китая, после введения с 6 января 2020 года временных ограничений на ввоз на территорию РФ свежих цитрусовых из КНР мы завозим из Южной Кореи и других стран. Так, если в 2020 году в Приморье из Кореи поступило 726,6 тонны мандаринов, то в 2021 году уже 1 617,7 тонны, – говорит Игорь Саватеев.

Кроме того, в течение уходящего года, по данным Россельхознадзора, 1 286 тонн мандаринов завезли из Египта, из Пакистана – 8 114,9 тонны, Марокко – 192,4 тонны, ЮАР – 1 111,5 тонны, Перу – 158,08 тонны, Турции – 476,5 тонны. Островная Новая Зеландия продала нам 20,8 тонны этого вкусного продукта.

Что касается плодоовощной продукции приморских сельхозпроизводителей, то здесь картина не очень радужная. По словам Игоря Саватеева, свежие овощи (огурцы, томаты, зеленные культуры), которые были выращены в нашем крае летом, мы уже съели. Будем надеяться на региональные тепличные хозяйства, которые традиционно в зимне-весенний период поставляют данный вид овощей на прилавки магазинов.

Недостаток свежих овощей, которые не выращиваются нашими тепличными хозяйствами, покроют поставки из соседнего Китая. Это уже традиция.

Минувшее аномально сухое и жаркое лето в Приморье позволило вырастить хороший урожай картофеля и овощей. По данным регионального министерства сельского хозяйства, нашими сельхозпроизводителями в 12 муниципальных образованиях на общей площади 5 244 га собрано порядка 62,5 тысячи тонн картофеля. В 2020 году – только 53,6 тысячи тонн. Овощей собрано – 38,8 тысячи тонн против 35,9 тысячи тонн урожая прошлого года. В этом списке 7,004 тысячи тонн капусты.

Надо добавить, что в 2021 году в наших магазинах продавали картофель из Египта, Пакистана, Республики Корея и Китая. И его очень хорошо разбирали. Общий вес поставки этого овоща в Приморье – 16 664 тонны. Против прошлогодних 10 929,6 тонны. Почувствовали разницу? Как сказал бы по данному поводу известный литературный персонаж:

– Заграница нам поможет!

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой Россельхознадзора