Депутаты придумали, как уберечь Приморье от ядовитых «подарков» Как сообщил председатель ЗС ПК Александр Ролик, депутаты ЗС ПК обратились к министру природы Александру Козлову с предложением внести изменения в федеральный закон и постановление правительства РФ, регулирующие отношения в области обращения с опасными отходами.

Поправки позволят избежать ситуаций, подобных той, что сложилась в связи с поступлением в наш край опасных отходов из Амурской области.

Это стало реакцией на ввоз в Приморский край грунта из Амурской области – со складов космодрома Восточный.

Депутаты отметили, что на региональном уровне решить вопрос взаимодействия субъектов не представляется возможным, это федеральные полномочия. Поэтому власти Приморского края не знали, что из Амурской области в регион должны что-то ввезти. И хотя информация о содержании в грунте ртутьсодержащего пестицида не подтвердилась, чиновники хотят уберечься от подобных ситуаций в будущем.

Сейчас исполнительная власть просто не знает, что к нам едет в регион. Анализы никак не предоставляются органам исполнительной власти. Соответственно, как это будет транспортироваться и утилизироваться, никто также не в курсе. В ЗС ПК разработан проект изменений в законодательство, по которому все заинтересованные лица обязаны будут предоставлять друг другу информацию. Второй проект – чтобы земельные участки четко соответствовали назначению, чтобы рядом не было населенных пунктов. И третье – чтобы лицензия у компаний проверялась каждый раз, когда они планируют зайти на торги.

В обращении предлагается обязать компании, планирующие что-то ввозить и утилизировать, предварительно уведомлять органы государственной власти того субъекта, куда отходы повезут, о количестве, классе опасности перемещаемых отходов, о путях, сроках и средствах их транспортировки, планируемых местах хранения, обезвреживания и утилизации, а также сведений об организации, принимающей опасные отходы. Предлагается установить ответственность лицензиата за нарушение порядка уведомления.

Также необходимо, чтобы земельный участок, на котором предполагается установка лицензиатом специализированного оборудования или специализированных установок для обезвреживания и утилизации опасных отходов, отвечал его целевому назначению в соответствии с земельным законодательством, то есть был предназначен именно для размещения отходов. Также предлагается проверять лицензии на обращение с отходами на соответствие реальному положению дел.

Предполагается, что такой контроль будет распространен на все субъекты Российской Федерации, а предложения приморских депутатов поддержаны краевыми властями, несколькими регионами Дальнего Востока, Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой. Предложение о направлении письма министру природных ресурсов было поддержано единогласно.

Сергей ПЕТРОВ