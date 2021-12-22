Штрихи к портрету бюджета-2022 Депутаты рассмотрели бюджет Приморского края на 2022 год повторно в первом чтении

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края, которое состоялось 17 декабря, депутаты вернулись к рассмотрению бюджета на 2022 год в первом чтении. В частности, новые корректировки связаны с тем, что на федеральном уровне было утверждено выделение дополнительных средств региону в размере почти 3,4 млрд рублей.

Депутат глава бюджетного комитета Галуст Ахоян напомнил, что 24 ноября «первым первым» чтением утверждались следующие параметры бюджета: доходы – 155,7 млрд рублей, расходы – 162,8 млрд рублей, дефицит – 7 млрд рублей. Предложенные сегодня поправки предлагают увеличить доходную часть на 3,3 млрд рублей за счет федеральных средств, а также перераспределить некоторые траты краевого бюджета – расходная часть также увеличивается на 3,3 млрд рублей.

Галуст Ахоян: «Мы видим, что из 14 разделов бюджета по пяти суммы не изменились и по восьми произошло увеличение. В целом у нас по национальной экономике рост составил 1,5 млрд рублей, сфера ЖКХ – 1,618 млн, образование – 402 млн рублей, спорт – 90 млн, дотации муниципалитетам – 8,6 млн рублей. Всего в таблице 50 поправок, рекомендованных комитетом к принятию. Отмечу, что в них вошла часть предложений, которые прозвучали от жителей края в рамках рассмотрения «Народного бюджета».

А председатель краевого правительства Вера Щербина уточнила распределение средств по министерствам. В частности, более 1,5 млрд рублей получит только приморский минтранс. 663 млн поступит на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Еще 103 млн рублей дополнительно передадут на ремонт дорог во Владивостоке. 500 млн рублей выделено на реконструкцию мостовых переходов через реки Арзамазовку, Партизанскую и Зеркальную.

Отдельно стоит отметить выделение 200 млн рублей на обоснование инвестиций второго этапа ВКАД.

1,618 млрд выделено министерству жилищно-коммунального хозяйства на реализацию программы «1000 дворов», министерство экономического развития получит 75 млн рублей на господдержку малого и среднего предпринимательства.

287 млн рублей получит министерство лесного хозяйства. По словам председателя краевого правительства Веры Щербины, эти деньги пойдут на пожарную безопасность. Отрасль относится к федеральному ведению и долгое время была хронически недофинансирована. После нескольких месяцев работы с правительством дополнительные средства удалось изыскать.

574,5 млн рублей выделяется на строительство гидротехнических сооружений в Лесозаводске, Рощино, Вострецово и Горных Ключах. Также в эту сумму входит инженерная защита от затоплений микрорайона Семь ветров в Уссурийске.

Отдельно Надеждинскому району выделяется 341 млн рублей – на детский сад в поселке Зима Южная, комплекс единоборств в Вольно-Надеждинском, сельский Дом культуры в Западном, а также на некий «объект ЖКХ» в Надеждинском районе.

Министерства образования и профессиональной занятости получат почти 200 млн рублей в сумме. 71 млн – на строительство детского сада в поселке Зима Южная, 22,9 млн рублей – на организацию бесплатного горячего питания для детей младших классов, 110 млн рублей – на выплаты за классное руководство. Также на классное руководство передадут 9,1 млн рублей министерству здравоохранения – на профильные учебные заведения.

61,4 млн выделяется на дополнительное финансирование программ помощи инвалидам, министерство земельных и имущественных отношений получает 15,7 млн рублей на работы по межеванию и кадастровому учету.

За счет увеличения дотаций выделено 383,7 млн рублей на строительство объектов водонапорного и канализационного хозяйства в Воздвиженке. 26,4 млн рублей – на реконструкцию водовода в Большом Камне. Также за счет краевого бюджета перенаправлено еще 200 млн рублей на строительство трассы Владивосток – Артем – Находка – порт Восточный, поскольку проект предполагает краевое софинансирование.

Еще новость: с 1 января вырастет заработная плата у работников лесной отрасли, ГО и ЧС и работников ветеринарных станций. Как сказала Вера Щербина, сейчас в крае проводится масштабная реформа заработных плат бюджетников. У некоторых категорий она вырастет на 50–60 %.

Вера Щербина: «Мы сейчас приводим в соответствие всю оплату труда. Поскольку заработная плата у бюджетников была низкая, вокруг уже нагородили столько всяких коэффициентов. Мы сейчас делаем единую систему. В целом на это потребуется 3,7 млрд рублей. А сейчас уже выделено 1,16 млрд – для лесной отрасли, ГО и ЧС и ветеринарии. Это дополнительные расходы, которые мы запланировали по результатам народного бюджета. Все остальные отрасли будем приводить в соответствие во втором квартале, деньги уже получили».

Кроме финансового блока вопросов депутаты обсудили ряд других актуальных тем. Отдельно тут хочется выделить обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Об этом соседний материал.

Евгений СИДОРОВ

Фото пресс-службы ЗС ПК