Жители приморской глубинки обратились к президенту России 62 жителя поселка Рудный-1 Кавалеровского района Приморского края обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу горящей свалки за перевалом Венюкова в Кавалеровском районе.

Жители поселков Рудный и Кавалерово страдают от едкого, токсичного дыма с горящего полигона ТБО, расположенного в 18 км от поселков района.

26 ноября 2021 года на мусорном полигоне Кавалеровского муниципального района произошло возгорание твердых бытовых коммунальных отходов. До настоящего времени полигон ТБО горит, продолжается задымление поселков. Подобные случаи негативным образом влияют на состояние воздуха в населенных пунктах района, приводят к многочисленным жалобам жителей и ухудшению состояния окружающей среды. Люди жалуются, что на улице нечем дышать, особенно страдают те жители, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию и имеет хронические заболевания. Люди задыхаются от едкого дыма и испытывают головную боль и тошноту.

«Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ и просим Вас восстановить в Кавалеровском районе конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду»,– пишут жители.

Только 8 декабря 2021 года (хотя в ответе администрации района 8 ноября), спустя 13 дней после начала пожара, администрацией Кавалеровского муниципального района было принято решение «О введении режима повышенной готовности с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации и распространения ядовитых испарений и дыма».

Администрация района выкладывает красивые картинки в социальные сети и уверяет жителей, что ситуация под контролем, работы на полигоне ТБО ведутся, в то же время по факту до настоящего времени администрацией Кавалеровского муниципального района и и.о. главы Кавалеровского муниципального района Анжелой Бурой не налажен контроль на полигоне, не приняты исчерпывающие меры для ликвидации возгорания и задымления поселков района.

Например, свалку начали тушить лишь 10 декабря – с 15.00 до 18.00. 11 декабря тушили с 11.00 до 15.00. 12 и 13 декабря при положительной температуре воздуха свалку вообще не тушили. 14 декабря начали тушить в 13.00, а закончили в 16.30. Сейчас свалку никто не тушит.

Нацпроект «Экология» в Кавалеровском районе не работает. Мусор просто сваливают в кучу, как и 50 лет назад. Поражает безразличие администрации и и. о. главы района к нуждам людей. Люди жалуются, что к Бурой невозможно попасть на личный прием, а также дозвониться и рассказать о возникших проблемах. Победные же реляции районной администрации по тушению свалки не соответствуют действительности!

«Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас в связи с непринятием исчерпывающих мер для ликвидации возгорания и задымления поселков района отрешить и. о. главы Кавалеровского муниципального района А.С. Бурую от должности и оказать кавалеровцам действенную помощь по тушению полигона ТБО и прекращению задымления поселков района. Мы не хотим встречать Новый, 2022 год в ядовитом смоге!» – резюмируют авторы обращения.

Татьяна ПЕТРОВА

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