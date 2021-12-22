Светлана Морозова собрала более 150 подарков к Новому году 156 подарков к Новому году подготовила детям и взрослым председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана Морозова.

Они будут переданы внукам почетных граждан Владивостока, детям погибших при исполнении служебного долга военнослужащих и сотрудников полиции, внукам погибших от коронавируса врачей, медикам в ковидные госпитали, несовершеннолетним, находящимся в следственном изоляторе, гражданам без определенного места жительства и пациентам хосписа.

Такую помощь Светлана Морозова, которая занимается благотворительностью уже 30 лет, оказывает ко всем праздничным датам.

Кроме того, Светлана Морозова подготовила 364 приглашения в восемь учреждений культуры и искусства. Они тоже будут вручены в качестве новогодних подарков юным владивостокцам, в том числе из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Дети смогут бесплатно посетить театр имени Горького, цирк, филармонию, кукольный театр, театр молодежи и Мариинский театр, – рассказала Светлана Сергеевна. – Посетить хороший спектакль и поводить хоровод вокруг зеленой красавицы с Дедом Морозом и Снегурочкой – что может быть лучше?»

Помимо этого, председатель Совета почетных граждан Владивостока вручит детям приглашения на губернаторскую елку и елку главы города.

Также Светлана Морозова обращается с предложением о сотрудничестве ко всем предпринимателям Владивостока.

«Обращаюсь ко всем, у кого есть желание и возможность поддержать нуждающихся, – говорит она. – С большой радостью примем такую помощь. Только всем миром мы можем сделать этот мир добрее и чуточку его изменить».

В преддверии Нового года Светлана Морозова поздравляет с праздником всех владивостокцев:

«Пользуясь случаем, хотела бы обратиться ко всем жителям Владивостока со словами поздравлений. Дорогие мои земляки! Знаю, каким непростым был для всех вас уходящий год. Однако верю, что каждый из вас с достоинством справился с трудностями и Новый год встречает с оптимизмом. Пусть так и будет! Не болейте, берегите себя и своих близких, радуйтесь каждому прожитому дню.

Особенные слова благодарности – медикам. Тем, кто весь минувший год боролся с пандемией и у кого была лишь одна цель – чтобы все были живы. Врачам, медсестрам, водителям, техперсоналу больниц наш низкий поклон».

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото Vlc.Ru