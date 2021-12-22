В Приморье бокс не потерялся Появление в крае совета ветеранов бокса ДСО «Спартак» – знаковое событие для региона

На минувшей неделе во Владивостоке состоялась встреча героев приморского ринга 60–80-х годов, на которой был сформирован совет ветеранов бокса Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак».

В новорожденную формацию вошли Анатолий Васильевич Ващенко, мастер спорта СССР по боксу, мастер спорта международного класса, тренер по боксу высшей категории, заслуженный мастер спорта России, Евгений Борисович Живилло, мастер спорта СССР, 10-кратный чемпион Приморского края, победитель чемпионата Центрального совета ДСО «Спартак», Александр Дмитриевич Коровин, старший тренер федерации бокса Уссурийска, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный гражданин Уссурийского городского округа, и Вячеслав Александрович Ахмедьянов, кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель чемпионатов Приморского края, финалист зоны Сибири и Дальнего Востока, призер соревнований ДСО «Спартак».

Как видим, что ни имя, то живая легенда отечественного и приморского бокса.

Ващенко, Живилло и Коровин, несмотря на пенсионный возраст, по-прежнему в спортивном строю, тренируют юниоров и взрослых. Бокс их не отпускает. Ахмедьянов ушел в бизнес.

Победы меняют образ жизни

Сегодня в краевом филиале Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО) «Спартак» этим зрелищным видом спорта занимаются дети и взрослые.

И, как рассказал корреспонденту «В» руководитель подразделения РФСО «Спартак» в ДФО по виду спорта бокс Виктор Гертер, привлечение к движению спартаковских ветеранов, которые боксировали еще во времена СССР, которые помнят и знают историю «Спартака», повышает статус этой спортивной организации, сегодня переживающей в регионе ренессанс после затяжного перерыва. Причем не по всем видам спорта, а именно по боксу.

– Любая общественная организация – это в первую очередь люди, которые ее делают. Поэтому и появился совет ветеранов «Спартака», чтобы нынешние спортсмены помнили своих предшественников. И знали историю своего движения. Что касается членов совета, то кроме того, что они будут регулярно собираться, в будущем году они как почетные гости будут присутствовать на всех спартаковских турнирах в Приморье. Победители этих турниров поедут на центральные соревнования «Спартака». Пройдя с победой через горнило центральных соревнований, они смогут попасть на чемпионат России уже от общества «Спартак». Если спортсмены и здесь завоюют медали, то автоматически попадают в сборную России. А это уже совершенно другие условия жизни. Если, конечно, человек хочет добиться успехов в спорте, – говорит Виктор Гертер.

Самая массовая из общественных

Согласно данным Государственного архива Приморского края, тогда еще добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак» образовано в нашем регионе 19 апреля 1935 года на базе физкультурных кружков и артелей промысловой кооперации. Основной задачей новоявленного ДСО была организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. В июле 1960 года ДСО промысловой кооперации преобразовали в профсоюзное добровольное спортивное общество «Спартак». В июне 1964 года краевому совету ДСО «Спартак» были переданы физкультурные коллективы предприятий рыбной и пищевой промышленности.

В феврале следующего года в крае сформировали пять городских советов ДСО «Спартак» – во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Дальнереченске, Лесозаводске. Кроме того, в ДСО «Спартак» вливались все коллективы физкультуры деревообрабатывающей промышленности и все коллективы предприятий легкой промышленности, ранее входившие в ДСО «Труд».

В целом в систему краевого ДСО «Спартак» входили 11 отраслевых комитетов профсоюзов: рабочих местной промышленности, коммунального хозяйства, связи, рабочих автомобильного транспорта, шоссейных дорог, геологоразведочных работ, работников госучреждений, авиационных работников, медицинских работников, работников госторговли, просвещения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Во времена Советского Союза «Спартак» был самой массовой спортивной организацией со своей ежегодной Всесоюзной спартакиадой, проходившей под эгидой ВЦСПС и ДОСААФ. И хотя в 1987 году Приморский краевой совет ДСО «Спартак» ликвидировали, а на его базе был создан Приморский краевой совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества (ВДФСО) профсоюзов, тем не менее сегодня на территории РФ благополучно существует Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак», учрежденное в 1991 году. В его структуре создан комитет РФСО «Спартак» по виду спорта бокс, его председатель – Владимир Сурков. В Дальневосточном федеральном округе руководитель подразделения РФСО «Спартак» по виду спорта бокс Виктор Гертер.

Гребля отодвинула бокс

Бокс у спартаковцев Приморья изначально был одним из самых популярных видов спорта наряду с баскетболом, легкой атлетикой и хоккеем с шайбой. Уже в 1939 году в городах Дальнего Востока впервые прошли чемпионаты по боксу между добровольными спортивными обществами «Моряк», «Спартак», «Прибой», «Наука» и «Динамо». В 50-х годах только в провинциальном Уссурийске работали три секции бокса: в ДСО «Трудовые резервы» тренировал учащихся фабрично-заводских училищ тренер Тимофей Стронский. В железнодорожном ДСО «Локомотив» работали тренеры Владимир Оттенко и Геннадий Косенко. В обществе «Спартак» обучали молодежь навыкам бокса тренеры Александр Беляев и Руслан Хабисов.

Символично, что именно у нас Приморским книжным издательством в 1959 году была издана книга Николая Филипецкого «Бокс в Приморье». Первая монография в нашей стране, на страницах которой рассказывалось об истории отечественного и приморского бокса, об известных местных боксерах, тренерах, судьях.

В этой книге нет и не могло быть имен Анатолия Ващенко, Евгения Живилло, Вячеслава Ахмедьянова и Александра Коровина. Их время показать свое мастерство на ринге тогда еще не пришло. Наши нынешние ветераны «Спартака» либо ходили в детский сад, либо сидели за партой. Поэтому подождем, когда появится вторая часть книги «Бокс в Приморье», исправленная и дополненная. Будем надеяться, что кто-нибудь ее напишет.

А пока нам остаются устные мемуары наших героев. При необходимости они могут делиться опытом поведения на ринге и тренерской работы.

– В конце 60-х годов бокс в крае слабо продвигался. Потому что в Приморском спортивном комитете сидели одни гребцы, которые ведущим спортом объявили греблю. Боксерам тогда было очень тяжело. Денег на соревнования выделялось мало. Все наши тренеры были общественниками. Фактически работали бесплатно. Помню, в 1969 году мы полетели в Белгород на первенство России, и там у нас украли билеты на самолет. Так мы десять дней жили в аэропорту на лавках, ждали, пока нам переведут деньги на обратную дорогу, – с улыбкой вспоминает Вячеслав Ахмедьянов.

– Когда мы ездили на соревнования на запад страны и люди узнавали, что мы из Приморья, эмоции были разные. Но ассоциации у всех были одинаковые: по Уссурийску должны ходить или тигры, или медведи – это обязательно. Мы к этому уже привыкли. Это нормально, – говорит Александр Коровин. – Ведь мы-то к ним еще летали, а они к нам с запада нет. Какой им резон? По их мнению, у нас денег так много, что мы катались на соревнования по всему Союзу. А у них денег нет! Поэтому они дальше своего кольца никуда не выезжали. Это я про москвичей. Москвич прилетает к нам – он у нас в гостях. Мы его кормим, поим, возим, развлекаем. Мы прилетаем в Москву – москвич снова у нас в гостях. Мы его кормим, поим и развлекаем.

По мнению ветеранов спорта, прошли годы, но в отношениях запада России с Дальним Востоком ничего не поменялось. И это касается не только спорта.

Спортсмены вне политики!

Разговор c ветеранами спорта не обошелся без обсуждения недавнего демарша исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который собирается исключить бокс из спортивной программы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этой ситуации еще минувшим летом оптимистично заявлял президент Международной ассоциации бокса, первый вице-президент Европейской конфедерации бокса Умар Кремлев, надеясь, что к концу 2021 года все проблемы будут решены.

У наших спортсменов мнение по этому поводу однозначное: да, Россия может лишиться потенциального количества наград в боксе. Но по большому счету здесь проиграют Олимпийские игры, потому что потеряют один из самых зрелищных видов спорта со всеми вытекающими последствиями.

– Эта проблема обсуждается с 1968 года. Была такая тенденция, когда на Олимпиадах очень много советских и российских спортсменов, а также спортсменов из бывших союзных республик становились чемпионами. То есть американцы в любительском боксе никак себя не показывали, несмотря на то что у них много профессионалов, – говорит Александр Коровин. – Если и показывали, то это единичные случаи. Это очень американцев задевало.

Поэтому в Штатах собралась кучка людей, которые свалили в одну кучу профессиональный бокс, травматизм и смертельные случаи на ринге и представили эту «страшную» картину в МОК. Мол, надо бокс убирать из соревнований как самый травматичный вид спорта. Но нашлись умные люди, врачи и ученые, которые разложили ситуацию со спортивным травматизмом по полочкам, и оказалось, что бокс по этим показателям не попал даже в первую десятку. И тогда стало ясно, что страшилка про бокс – это блеф! Тем не менее эта тема до сих пор у обывателей на языке. Но бокс никто из Олимпиады не уберет! Когда-то существовал лозунг: «Спорт вне политики!». Так вот вся эта грязь, которая сегодня всплывет вокруг спорта, – это сплошная политика. И спортсмены здесь ни при чем.

Достойное продолжение следует

Подводя черту, можно с уверенностью заявить, что сегодня в Приморье бокс не потерялся среди других видов спорта. Хотя его финансирование по-прежнему на недостаточном уровне. Тем не менее в крае подрастает достойная смена ветеранам ринга. Тому свидетельство – свежая победа нашей землячки (спартаковки) 22-летней Ксении Ким на чемпионате России среди женщин, где она завоевала бронзу, выполнила норматив мастера спорта и попала в сборную России. Ксению тренирует Владимир Шипунов.

Кстати, только Александр Коровин за годы работы тренером, в том числе более 10 лет старшим тренером молодежной сборной команды Приморского края, подготовил 10 мастеров спорта.

Если речь зашла о перспективах бокса в крае, то напомним об открытом городском турнире по боксу на призы РФСО «Спартак» среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения, состоявшемся в конце сентября уходящего года в зале спортивного клуба бокса имени Бориса Кубасова (стадион «Строитель»). В ристалище участвовало около 80 представителей почти всех спортивных школ, клубов и секций столицы Приморья. Иногородние в соревнованиях не участвовали, хотя желающих было очень много.

Кроме того, в трех школах города (№ 7, 63 и 72) со второго полугодия должен стартовать масштабный проект Федерации бокса России, успешно апробированный в школах Казани и западных регионов страны, о чем мы уже рассказывали (см. номер «В» за 10 ноября 2021 года, публикация «А что задали по боксу?»).

И еще один штрих. На встрече с ветеранами бокса присутствовали известный приморский боксер Сергей Кикаев, мастер спорта СССР и поклонник бокса Юрий Хитяев, одаривший участников встречи новогодними подарками в знак уважения к их спортивным достижениям.

Справка «В»

Первый кружок бокса во Владивостоке и на Дальнем Востоке организовал Леонид Леонов в 1919 году. В нем занималось около 50 девушек и юношей. Первое неофициальное первенство Владивостока состоялось в 1927 году. Первый официальный чемпионат Владивостока по боксу был организован в конце мая 1930 года в цирке. Эту дату принято считать днем рождения приморского бокса. Соревнования проходили в четырех весовых категориях.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено Виктором ГЕРТЕРОМ, из архивов Евгения ЖИВИЛЛО и Александра КОРОВИНА